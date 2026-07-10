В Германии запустят производство ракет ATACMS
США и Германия запускают новый проект в сфере ракетного вооружения. В ближайшем будущем они планируют наладить совместное производство тактических ракет ATACMS. Боеприпасы новых серий предполагается поставлять Бундесверу и другим европейским армиям, чтобы пополнить арсеналы и нарастить ударные возможности ракетных войск.
На стадии меморандума
7 июля 2026 г. в Анкаре, на форуме оборонной промышленности саммита НАТО (NATO Summit Defense Industry Forum), был подписан документ, определяющий будущее программы ATACMS. Американская компания Lockheed Martin и немецкая Rheinmetall (точнее, её оборонное подразделение Rheinmetall Defence) заключили меморандум о намерении совместно производить тактические баллистические ракеты серии ATACMS. Пока речь идёт только о самых общих планах, но в дальнейшем должен появиться контракт с конкретными условиями сотрудничества.
По текущим договорённостям, Lockheed Martin предоставит конструкторскую и технологическую документацию и возьмёт на себя выпуск части компонентов. Другие агрегаты будет собирать Rheinmetall. На одной из её площадок планируется организовать линию окончательной сборки ракет.
Проект получит организационную и финансовую поддержку правительств двух стран. Конкретные формы и объёмы этой помощи, по словам участников, пока не согласованы, и их предстоит определить в ходе дальнейших консультаций.
Участники проекта открыто говорят о его целях. Они напоминают, что армии Европы в последние годы столкнулись с нехваткой вооружений и боеприпасов, и для пополнения арсеналов нужно организовывать, восстанавливать или наращивать производство. По их оценке, совместный проект позволит частично или полностью удовлетворить потребности Бундесвера и других армий в баллистических ракетах, а новые ATACMS заметно повлияют на боевые возможности европейских войск.
Причём локализуют не свежую разработку. Прямой преемник ATACMS, ракета PrSM (Precision Strike Missile), более дальнобойная и современная. Почему для производства в Европе выбрали именно уходящую ATACMS, а не более современную PrSM, разберём ниже.
Производство и его сворачивание
ATACMS (Army Tactical Missile System — «Армейская тактическая ракетная система») — линейка тактических и оперативно-тактических баллистических ракет американской разработки. В неё входит несколько боеприпасов с разными характеристиками. Все они запускаются с установок M270 MLRS и M142 HIMARS.
Ключевые характеристики:
- класс — тактическая баллистическая ракета «земля–земля»;
- максимальная дальность — около 130 км у ранних Block I и до 300 км у Block IA и поздних вариантов (для унитарной БЧ — порядка 270 км); маркетинговые материалы Lockheed Martin обычно указывают «до 300 км»;
- боевые части — кассетная (сотни суббоеприпасов M74) для площадных целей либо унитарная осколочно-фугасная около 500 фунтов (≈ 230 кг) для точечного поражения укреплений, командных пунктов, складов;
- наведение — инерциальное с коррекцией по GPS.
Ракеты ATACMS состоят на вооружении США и ряда иностранных армий. В европейском регионе среди эксплуатантов достоверно фигурируют Греция, Румыния и Турция. Украина получает ATACMS от США начиная с 2023–2024 гг., и это относительно новый статус, а не многолетняя эксплуатация. По Польше и Эстонии открытые источники надёжного подтверждения эксплуатации именно ATACMS не дают: речь, вероятно, идёт лишь об интересе к дальнобойным средствам, а не о подтверждённой эксплуатации. Общее число операторов в разных источниках называется по-разному, от примерно десятка и больше, в зависимости от того, учитываются ли потенциальные заказчики и вторичные поставки. Среди реальных покупателей до сих пор отсутствовала Германия.
Серийное производство ATACMS стартовало в середине восьмидесятых годов. Изначально их выпускала компания Ling-Temco-Vought, впоследствии мощности перешли к Lockheed Martin.
Пик массовых закупок ATACMS пришёлся на девяностые и начало двухтысячных. Затем новые заказы для армии США сокращались: сказывались крупные накопленные запасы, высокая стоимость новых изделий и отсутствие ожиданий существенного роста характеристик. По разным источникам, всего изготовили более 3,7–3,8 тыс. ракет разных модификаций.
Производство при этом не свернули одномоментно. Выпуск модернизированных ATACMS продолжался и позже: отдельные контракты фиксируются в 2019 г. для армии США и в 2024 г. по международным заказам. Программу сворачивали постепенно, по мере перехода на PrSM, а полной остановки не было.
Параллельно шла разработка проектов продления жизненного цикла ракет: замена компонентов для увеличения сроков хранения и улучшения характеристик. Реальные работы по модернизации ATACMS из арсеналов велись примерно с середины десятых годов. Более смелые проекты с принципиально новыми компонентами и идея широкого возобновления выпуска рассматривались, но развития не получили: ATACMS оставили на вооружении как есть, сделав ставку на новое поколение боеприпасов.
В интересах покупателя
Основная часть европейских покупателей относительно поздно обратила внимание на ATACMS, и эти страны получили систему к концу десятых или в начале двадцатых годов. Переговоры с рядом государств продолжаются до сих пор.
Продажи долгое время шли из собственных арсеналов США: изделия снимали с хранения, ремонтировали и модернизировали по одному из актуальных проектов, после чего отгружали заказчику. Такой подход устраивал стороны, однако в последние годы, по мере роста напряжённости и локальных вооружённых конфликтов, спрос на американские ракеты вырос. Удовлетворять его прежним способом без дальнейшего сокращения собственных запасов США уже сложно.
Возобновлять собственный выпуск ATACMS США не планируют. Мощности Lockheed Martin постепенно переориентируются на современные PrSM, и возвращать их к выпуску ATACMS ради собственных нужд США, судя по всему, смысла нет. Дело не в технической невозможности — выпуск модернизированных ATACMS по отдельным контрактам продолжается, — а в смещении приоритетов.
Решением сочли организацию нового производства за рубежом. Основную часть работ возьмёт на себя Rheinmetall, обладающая мощностями и опытом в ракетном вооружении, хотя и при значительной поддержке Lockheed Martin.
Теперь о том, почему для локализации выбрали старую ATACMS, а не её преемника PrSM. Различаются они прежде всего по дальности, компоновке и зрелости программы. У ATACMS около 300 км дальности. Заявленная дальность PrSM превышает 400 км, при этом на испытаниях фиксировались пуски примерно на 500 км, а в один транспортно-пусковой контейнер помещаются две ракеты вместо одной. Именно на PrSM армия США теперь и делает ставку как на основу дальнего огневого поражения. Для перспективных версий называются и заметно большие значения — вплоть до порядка 1000 км, но это скорее заявленные ориентиры, чем подтверждённые характеристики.
Отсюда и логика выбора. Работает сочетание факторов:
- ATACMS эксплуатируется с начала девяностых, её производство, модернизации и ремонты отлажены десятилетиями. Перенести часть этой базы на европейскую площадку заметно проще, чем налаживать выпуск ещё развивающейся PrSM;
- PrSM — текущая программа армии США, и её дальность выходит за 300 км, что делает систему объектом повышенного внимания экспортного контроля. Страны НАТО уже располагают ATACMS, и она много лет фигурирует в экспортных сделках, поэтому согласовать её проще;
- перенос новой дальнобойной системы за рубеж несёт для США больший технологический и политический риск, чем выпуск уходящего изделия, которое всё равно вытесняется PrSM;
- у ATACMS НИОКР давно окуплены, себестоимость и спрос понятны, тогда как PrSM пока в фазе активных доработок.
Есть и чисто бюрократическая сторона. Передать документацию и наладить выпуск американской ракеты за рубежом одним решением корпораций нельзя. Система такого класса подпадает под режим контроля ракетных технологий (MTCR), ограничивающий передачу средств доставки с дальностью свыше 300 км, и под национальный экспортный контроль США (ITAR). Значит, проект возможен только при согласованных решениях правительств США и Германии, отсюда и заявленное участие обеих сторон.
Сколько времени и ресурсов понадобится на запуск производства, пока неизвестно. Выбор именно ATACMS способен как упростить, так и усложнить подготовку производства.
С одной стороны, система не отличается новизной, а последние принципиально новые проекты её модернизации появились давно, хотя выпуск ранее разработанных версий ещё идёт. С другой стороны, возраст конструкции не означает простоты. Rheinmetall никогда не выпускала тактические ракеты класса ATACMS. Ракетный опыт у неё есть, но баллистические ракеты — принципиально иной класс: нет наработок ни по твердотопливным двигателям нужных характеристик, ни по соответствующей электронике. Удастся ли быстро и качественно освоить эти компоненты или найти подрядчика, пока неясно.
Отсюда и сдержанный взгляд на сроки. По аналогии с другими ракетными проектами, развёртывание полноценного участка интеграции ракет обычно занимает 2–4 года от решения до стабильного выпуска. К этому добавляются серия квалификационных пусков, отладка контроля качества и экспортно-лицензионные процедуры, а это ещё несколько лет, часто параллельно. Так что ожидания «быстрого» запуска за год-два выглядят оптимистично, если речь о глубокой локализации, а не о простом сборочном участке. Реалистичнее рассчитывать на середину 2030-х, и то при условии, что работы начаты сейчас и согласования идут без задержек.
Вопросы вызывают и коммерческие перспективы. Ракеты немецкого производства предполагается продавать странам Европы, прежде всего ожидается заказ от Германии. Сейчас Бундесвер эксплуатирует собственную модификацию РСЗО M270 с реактивными снарядами, но без тактических ракет; поступление ATACMS заметно изменило бы возможности этой техники и увеличило максимальную дальность поражения наземных целей. Похожие установки, M270 или HIMARS, без дальнобойных ракет есть и у других европейских стран, которые тоже могут заказать ATACMS.
Правда, крупных заказов в европейском масштабе ожидать сложно: в недавнем прошлом покупатели ограничивались десятками ракет, и вряд ли Германия, Греция или другие страны быстро выйдут на существенно большие объёмы.
Но считать деньги здесь, видимо, надо шире, чем по одной Европе. Официальные формулировки о совместном производстве говорят и о «расширении глобальной цепочки поставок» американских ракет. Есть сам европейский спрос: странам НАТО нужен источник поставок, независимый от арсеналов США. Есть покупатели американских ракет за пределами Европы, которым удобнее приобретать их в Германии, чем напрямую у США. И есть ремонт с модернизацией уже стоящих на вооружении ракет, что тоже приносит деньги.
Похоже, Lockheed Martin и Rheinmetall оценили рынок именно в такой широкой рамке и сочли проект рентабельным, после чего оформили меморандум. Текущая стадия согласования условий, вероятно, не займёт много времени: реальный договор может появиться в ближайшие месяцы, а вслед за ним и контракты на поставку. Разумеется, если потенциальные заказчики найдут средства и решат закупать эти боеприпасы.
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