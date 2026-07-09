Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ

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Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ

Усиление и масштабирование ударов украинской армии по объектам в глубине российской территории не оказывает влияния на ситуацию на фронте. Хотя Зеленский объявил, что таким образом стремится «склонить Москву к миру», все выходит с точностью до наоборот. Действия киевского режима по эскалации лишь усилили решимость российского руководства дать более жесткий ответ. Об этом пишет агентство «Рейтер» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным агентства, решение об усилении наступательных действий на фронте и еще более массированным ответным ударам по тыловой территории Украины принял лично президент России Владимир Путин. Российский лидер готов «продолжать борьбу» и теперь Вооруженные силы РФ готовы ответить на действия Киева «эскалацией» конфликта.

Президент России отвергает призывы к мирным переговорам с Киевом, сообщили «Рейтер» три источника, близких к Кремлю, а недавние удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам укрепляют решимость Путина продолжать борьбу.

В Москве готовят планы новой масштабной наступательной операции, которая может начаться уже в ближайшие месяцы. По данным источников Reuters, российский президент теперь напрочь отвергает саму возможность приостановки боевых действий по существующей линии фронта.

Один из источников агентства сообщил на условиях анонимности, что президент РФ недавно раскритиковал группу советников, предлагавших компромисс, основанный на прекращении огня по нынешним линиям фронта. Второй источник сказал, что Путин считает, что ВС России скоро полностью возьмут под контроль территорию Донбасса.
61 комментарий
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +10
    Сегодня, 17:15
    Допёрло до добродушных стариканов , что братьев там нет?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +10
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Мини Мокик
      Допёрло до добродушных стариканов , что братьев там нет?

      Кто за "братанов" в свинарнике топит того надо в Донецк, на Аллею ангелов сводить, потом на Саур-могилу...
      1. кредо Звание
        кредо
        +10
        Сегодня, 17:37
        Кто за "братанов" в свинарнике топит того надо в Донецк, на Аллею ангелов сводить, потом на Саур-могилу...

        Аллея ангелов есть и в Москве, на старом Арбате, но видно не впечатляет.
        Таким только на передке мозги можно прочистить, когда летит со всех сторон и все по их души. angry
    2. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      +7
      Сегодня, 18:19
      Братья — это те, кто воюет рядом с тобой, и те, кто живёт, работает в нашей стране. Нет у нас братьев за границей нашего государства, кажется, про это хорошо сказал Александр 1.
      1. Александр Сл Звание
        Александр Сл
        +5
        Сегодня, 20:01
        Ставлю плюс, но с оговоркой, не всё, кто работает в нашей стране нам братья, куча тех, кто с двойным гражданством, куча тех, кому наша страна нужна для набития карманов любой ценой.
        Всё едро, для страны, как раз не братья, скорее всего, если судить по принятым законам, это враги.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +21
    Сегодня, 17:18
    Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ

    Свежо предание да верится с трудом. С превеликим удовольствием бы узнал что я ошибаюсь но! Идёт пятый год войны. В прошлый раз за этот срок был разгромлен III-й рейх и низложена Японская империя, освобождены Китай, Корея и Восточная Европа... request
    1. Arnok Звание
      Arnok
      +6
      Сегодня, 17:26
      В Москве готовят планы новой масштабной наступательной операции, которая может начаться уже в ближайшие месяцы.

      В ближайшие месяцы? Масштабная наступательная операция осенью? Сильно...
      1. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        +8
        Сегодня, 17:49
        Да-да! И точную дату начала опубликуют и направления ударов, расчет сил и средств...
    2. хрыч Звание
      хрыч
      -3
      Сегодня, 17:35
      А сколько десятков миллионов положил твой Генералисимус за это время? А как Вермахт оказался под Москвой и как вышел к Волге? А блокада, а руины городов, с большинством миллионников и сел? Мы вернули и удержали Крым. Это Вторая Крымская война так-то. Все же, пока не мировая. Азовское море - наше внутреннее и, как бонус - богатейшие недра и черноземы Донбасса, большая часть Херсонщины и Запорожья. Ну, с бензином проблемы и что? Конец всему? Поездите на трамвае в крайнем случае. wassat
      1. ANB Звание
        ANB
        +4
        Сегодня, 17:42
        . Поездите на трамвае в крайнем случае.

        Не не. Трамвай тормозной. Электричка и метро - наше всё :)
        1. Константин Константинович Звание
          Константин Константинович
          +3
          Сегодня, 18:34
          Электричка и метро - наше всё :)
          - нее, "наши поезда самые поездатые поезда в мире" good
          зы: Хрыча поддерживаю. hi
      2. кредо Звание
        кредо
        +9
        Сегодня, 17:45
        ...Ну, с бензином проблемы и что? Конец всему? Поездите на трамвае в крайнем случае.

        Да, машин на дорогах поубавилось, пробок нет.
        Все дворы в будний день забиты машинами, народ перешёл на общественный транспорт, и я вместе с остальными приобрёл месячную карточку и наслаждаюсь чтением во время поездок.
        Во всём есть свои плюсы. drinks
        1. Константин Константинович Звание
          Константин Константинович
          +4
          Сегодня, 18:36
          ...и наслаждаюсь чтением во время поездок...
          - Даёшь!!! Самую читающую страну в мире. good
      3. isv000 Звание
        isv000
        +7
        Сегодня, 17:50
        Цитата: хрыч
        А сколько десятков миллионов положил твой Генералисимус за это время? А как Вермахт оказался под Москвой и как вышел к Волге?

        На войне как на войне, без потерь не бывает, тем более при вероломном нападении. Что же касается Волги так и мы до Эльбы дотопали. И да - на трамвае не получится, ремонт идёт третий год.
        1. poquello Звание
          poquello
          -5
          Сегодня, 18:06
          Цитата: isv000
          На войне как на войне, без потерь не бывает, тем более при вероломном нападении.

          вы по ходу значение слова не вкуриваете,
          Нападение называют вероломным тогда, когда до него одна сторона не предъявляет другой никаких претензий, которые можно было бы обсудить и попытаться найти иное, дипломатическое решение.
      4. seamen2 Звание
        seamen2
        +6
        Сегодня, 18:15
        *Ну, с бензином проблемы и что? Конец всему? Поездите на трамвае в крайнем случае*.

        Слышь, хрыч, а в моем городе едросовцы уничтожили трамвай и троллейбус в 2008 году.
        Не юкрейновцы с их БПЛА, а оне. И никто за это не сел.

        и ты тут чешешь про *богатейшие недра и черноземы Донбасса*, а у нас пол- страны в разрухе лежит, потому что кремлевские вкладывают миллиарды долларов в бывшие среднеазиатские республики, а ныне суверенные страны.
        1. Константин Константинович Звание
          Константин Константинович
          0
          Сегодня, 18:46
          ...моем городе едросовцы уничтожили трамвай...
          - это тот что по Стачкам ходил(~и) ??? hi Если так, то правильно сделали, так то там жопа была с путями для атс!
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 20:45
            да нет. в с е трамвайные линии. сами трамваи. и троллейбусы.

            Астрахань.

            в Ростове-то, когда бываю по работе, на трамваях катаюсь иногда. просто чтобы вспомнить.
      5. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 19:30
        Цитата: хрыч
        А как Вермахт оказался под Москвой и как вышел к Волге?

        все еще печальнее.. Вермахт был, в принципе, сильнейшей, хорошо вооруженной и подготовленной армией мира на тот момент.. в отличие от ВСУ.. и к этому сроку- давно был побежден.. а ЕС - не что помогало.. а работало на него..
    3. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      +9
      Сегодня, 17:42
      В прошлый раз за этот срок был разгромлен III-й рейх и низложена Японская империя, освобождены Китай, Корея и Восточная Европа... request
      В прошлый раз много было того. что в РФ никогда не случится. Например единение народа. Воевать за "яхты Абрамовича" никто не будет просто так. Промолчу про когнитивный диссонанс между словами и делами наших руками водителей. Бабки там - детки там. Сами выкачивают из РФ по максимуму.
    4. ПавелКоссе Звание
      ПавелКоссе
      +2
      Сегодня, 18:16
      Свежо предание да верится с трудом
      //////
      Походу, наши с Вами бесконечные комментарии на эту тему возымели действие. Хочется надеяться, что так всё и есть. Рейтерс, как раз, не самый пророссийский ресурс. Если уже и там такое знают..))
      В любом случае, давайте надеяться на лучший исход
    5. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:00
      все выходит с точностью до наоборот.

      Что -то этого "наоборот" не видно с начала СВО. И сейчас не стоит надеяться.
    6. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 19:45
      Цитата: isv000
      Идёт пятый год войны. В прошлый раз за этот срок был разгромлен III-й рейх и низложена Японская империя

      вы забыли про финскую войну. А что касается разгромов врага то они случаются только после того как враг дойдет до Москвы smile
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 17:19
    У Рейтрз есть только один источник близкий к Кремлю .Какой вопрос задададут Пескову и как он ответит.
    Но больше всего они любят ДАМа, но не путать с Медведевым ( это два разных человека ) bully
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 17:24
      Ройтерз озвучивает предупреждение США ,которое они сделали Киеву, что в течении 72 часов будет нанесен кучный и хороший массированный удар ВС РФ . А так то да , Пескова они слушают конечно . hi
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 17:28
    Что есть очевидное, а что есть вероятное???
    На что готовы пойти верхние... и что готовы принять, поддержать снизу?
    Вопрос не простой, надо до конца определятся и затем поступать соответственно, так как надо! soldier
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 17:31
    "...Путин считает, что ВС России скоро полностью возьмут под контроль территорию Донбасса...".

    Тут такое дело... А КОГДА и КАК возьмут под контроль ситуацию, наример, в Крыму, например, с топливом и электричеством..??..
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +2
      Сегодня, 17:55
      Цитата: Андрей Храмов
      Путин считает, что ВС России скоро полностью возьмут под контроль территорию Донбасса.

      И что? Как это повлияет на денацификации и демилитаризации укрорейха?
      Донбас -это только начало. Нужно проводить наступательную операцию на Киев и вдоль Днепра. Нужно уничтожать политическое руководство укрорейха. Только так можно победить.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 19:32
        Это еще лет на 10, надо потерпеть. Решимости терпеть у нас хватит!
        Для прямолинейных минусаторов: сказанное - сарказм.
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 19:39
        Цитата: Cympak
        Донбас -это только начало.

        "Президент РФ Владимир Путин поставил задачу Объединённой группировке войск в зоне СВО на Украине взять под контроль Бахмут (Артёмовск) до 23-24 февраля и продвинуться на Сватово-Кременном направлении, а до 1 марта 2023 полностью выйти на границы ЛНР и ДНР." 12.02.2023
        Это Ваше начало уже 4 год никак не случится.. Киев когда брать планируете? к 2045?давайте уже трезво - реальность оценивать...
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          0
          Сегодня, 19:52
          Цитата: советник 2 уровня
          Это Ваше начало уже 4 год никак не случится.. Киев когда брать планируете? к 2045?давайте уже трезво - реальность оценивать

          Когда то Красная армия взяла всего лишь линию маннергейма, после чего сдалась Финляндия а заодно и трибалтика.
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 17:46
    Не ну так логично если мозг не включать. Удары в глубь страны, гибель жителей, ущерб инфраструктуре, надо обязательно ответить мощным наступлением, чтобы отодвинуть угрозу обстрела. Блин, минуточку.
  7. Skameri
    Skameri
    -1
    Сегодня, 17:48
    В комментариях эксперты всех мастей с любого дивана, и советы как правильно наступать, и до кого что доперло, и за сколько лет кого надо побеждать всё знают, и кого и как под контроль надо взять таких экспертов хоть на войну отправляй.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +1
      Сегодня, 19:37
      Не обязательно быть экспертом, чтобы понять что непрерывный подвоз вооружения и боеприпасов у противника очень сильно осложняет наступление у нас. Даже неграмотные партизаны это очень хорошо понимали 80 лет назад.
  8. Cympak Звание
    Cympak
    +5
    Сегодня, 17:52
    Чтобы не прилетело по критической инфраструктуре нужно выстраивать линию перехвата вдоль украинской границы. Ибо, такими темпами и методами ведения войны ликвидировать угрозу, исходящую с Украины, не представляется возможным в ближайшие десятилетия. Сегодня нам выбивают НПЗ, осенью-зимой начнут выносить энергетику. Жидо-коклы обещаю к осени начать по нам применять баллистику.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:52
    Цитата: ANB
    . Поездите на трамвае в крайнем случае.

    Не не. Трамвай тормозной. Электричка и метро - наше всё :)

    Сегодня возвращался с работы на электричке с видом на море .Кайф ,ни каких пробок ,кондиционер .Прибытие минута в минуту .И всего 228 руб. drinks
  10. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +4
    Сегодня, 17:54
    Я не думаю что противник мыслит ''запросами'' и ''ответами'', его цель лишить Россию доходов, тем самым усугубить кризис.
  11. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +4
    Сегодня, 18:06

    Усиление и масштабирование ударов украинской армии по объектам в глубине российской территории не оказывает влияния на ситуацию на фронте.
    По моему мнению это бред сивой кобылы.
    С таким же "успехом" можно утверждать, что многочасовое стояние в очереди за бензином только сплачивает граждан России вокруг великого Карабаса Барабасовича ( о ком речь думаю понятно) drinks
  12. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 18:08
    усилили решимость

    Это как на автомобиле ,который стоит на месте , нажимать педаль газа,но продолжать стоять на месте.
  13. 123_123 Звание
    123_123
    +5
    Сегодня, 18:11
    Пора бы уже. Осознать, что жалость в данном случае лишь множит потери обеих сторон. Максимальная эффективность с самого начала привела бы к росту жертв в рассчете на единицу времени, но к выраженному снижению их в итоге суммарно.
  14. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 18:17
    Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ

    Решимость есть, ответы больно хлипкие...
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +1
      Сегодня, 19:49
      Решимость есть, ответы больно хлипкие...

      Решимость как раз хлипкая. ВСУ, Европа и США ее усиляют как могут, но пока рано говорить о результатах. Пока Кремль набрался стратегического терпения впрок, раскачать его решимость - это очень непростая задача, но противник старается изо всех сил. К тому же в этом году начали локомотивы бомбить, правда понемногу и пока безрезультатно. В прошлом году энергетику кошмарили, мы уже было надеялись что дожмут, но не срослось. В этом году заправки и НПЗ на контроле. У нас так принято: год семьи, год национальностей. Звучит как бред, конечно, но вот как есть. Умом Россию не понять.
  15. Комментарий был удален.
  16. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 18:25
    Ох, как хочется верить,но сколько уже было сказано ,а толку ноль.
  17. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 18:27
    Один из источников агентства сообщил на условиях анонимности, что президент РФ недавно раскритиковал группу советников, предлагавших компромисс, основанный на прекращении огня по нынешним линиям фронта. Второй источник сказал, что Путин считает, что ВС России скоро полностью возьмут под контроль территорию Донбасса.


    Воевать можно бесконечно, а результат будет нулевой!
  18. sak1969 Звание
    sak1969
    0
    Сегодня, 18:27
    Усиление и масштабирование ударов украинской армии по объектам в глубине российской территории не оказывает влияния на ситуацию на фронте. Хотя Зеленский объявил, что таким образом стремится «склонить Москву к миру», все выходит с точностью до наоборот. Действия киевского режима по эскалации лишь усилили решимость российского руководства дать более жесткий ответ.
    Решимость то конечно усилили, но не достаточно что бы решиться на действительно жёсткий ответ. А более жёсткий ответ это не о чём. Ну раз Вова сдаваться не хочет. А победить с таким подходом Украину мы не можем, точка невозврата пройдена. А зимой украинцы вполне успешно будут выносить наши ТЭЦ. Новый год будем встречать в затопленных квартирах с разорванными радиаторами отопления. Как было в Киеве.
  19. Thumbs Звание
    Thumbs
    +2
    Сегодня, 18:49
    Значение слова «Реши́мость»
    1. отсутствие боязни в принятии и осуществлении своих решений; смелость

    ◆ Прусский король, узнавши о восстановлении самодержавия в России, пил за столом за здоровье новой русской государыни, восхвалял её решимость и заявил, между прочим, что теперь она свободно будет распоряжаться в делах курляндских, не ожидая одобрения от Польши. Н. И. Костомаров, «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей», 1862–1875 г. (цитата из НКРЯ)

    Источник: Викисловарь

    РЕШИ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж. Смелость, отсутствие боязни в принятии и осуществлении своих решений.

    Реальность нашей программы — это живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша решимость выполнить план. Сталин.


    Где вы увидели утверждение в этой статье о «решимости» выполнения задачи сво, денацификации и демилитаризация украины? Есть ответная рефлексия на удары по нашим глубоким тылам, факт.
  20. next322 Звание
    next322
    +2
    Сегодня, 18:59
    А в чем усилили решимость Кремля? может быть вот в этом
    Новороссийск, 9 июля — Авиа.про. Кампания украинских формирований по нанесению ударов по коммерческому и танкерному флоту в акваториях Азовского и Чёрного морей приобрела беспрецедентный размах. Согласно сведениям, опубликованным профильным аналитическим телеграм-каналом «Военный осведомитель», только за последние сутки целями массированных атак с использованием модернизированных беспилотных летательных аппаратов стали сразу 14 различных гражданских судов.

    С учетом новых оперативных данных, общее количество верифицированных и заявленных к поражению бортов за последние 3 суток достигло 35 единиц. Накануне украинская сторона в лице командования Сил беспилотных систем официально отчитывалась о последовательных налетах на группы гражданских судов. Основной удар пришелся на суда, находящиеся в Таганрогском заливе, а также на подступах к ключевым погрузочным терминалам Краснодарского края и Ростовской области.

    Российские эксперты отмечают, что Киев перешел к тактике системного воздушного террора против гражданского судоходства, стремясь полностью заблокировать экономическую активность в Азовском бассейне. Налеты осуществляются волнами с использованием низколетящих БПЛА, оснащенных осколочно-фугасными боевыми частями, которые нацелены на повреждение надстроек, мостиков и элементов управления гражданских танкеров и сухогрузов.

    В связи со сложившейся критической ситуацией в профильных ведомствах обсуждается введение дополнительных жестких ограничений на перемещение судов без военного конвоирования в ночное время. Силы противовоздушной обороны Южного военного округа и корабельные расчеты Черноморского флота переведены на усиленный режим несения службы для прикрытия основных морских транспортных коридоров и якорных стоянок.
    Подробнее на: https://avia.pro/news/za-troe-sutok-v-azovskom-i-chyornom-moryah-atakovano-35-sudov
    1. Thumbs Звание
      Thumbs
      0
      Сегодня, 20:28
      Российские эксперты отмечают, что Киев перешел к тактике системного воздушного террора против гражданского судоходства, стремясь полностью заблокировать экономическую активность в Азовском бассейне.

      в то же время
      пока били по Киеву, в порт Одессы вошли 50 судов с оружием

      https://topcor.ru/72592-jekspert-poka-bili-po-kievu-v-port-odessy-voshli-50-sudov-s-oruzhiem.html

  21. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +2
    Сегодня, 19:10
    В Москве готовят планы новой масштабной наступательной операции, которая может начаться уже в ближайшие месяцы.

    Конечно, очень неплохо бы! Но, месяцев то осталось мало. Примерно три.
  22. miry_mir Звание
    miry_mir
    +4
    Сегодня, 19:21
    да ничего не будет масштабного, так обычные поползновения туда-сюда, ну будут пулять по складам ракетами, как обычно, увы.
  23. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 19:26
    Что то я пока жёсткого ответа из Москвы не вижу!!!!!!!!!!! am
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 19:55
      Никто не видит - решимости не хватает. Для хотя бы нормального ответа, нужно эту самую решимость еще усилять и усилять.
  24. Nord11 Звание
    Nord11
    +2
    Сегодня, 19:33
    Не смешите. Жесткий ответ от кого? От тех у кого дети/внуки в Кембридже и кто планирует на Западе счастливую старость встречать?
  25. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Сегодня, 19:51
    Fake western media with unknown source.
  26. roosei Звание
    roosei
    +2
    Сегодня, 19:55
    удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ
    А кто-то из нас поверил в эту чушь?
  27. Александр_K Звание
    Александр_K
    -1
    Сегодня, 20:19
    СВО часто сравнивают с ВОВ, но Европа не воюет, и поддерживает ВСУ гораздо меньше чем помогала Гитлеру. Эта война больше напоминает финскую, или чеченскую, или Афган, или русско-японскую 1905г. Соотношение сил кратно больше у России по всем показателям кроме ума. Поэтому о поражении России даже рассуждать глупо. Причины длительности кампании и высоких потерь я лично вижу политические, как на Майдане в 1914-м, когда Януковича держали за руки все, включая Россию. Задавить Майдан для Беркута - типовое задание, только дайте приказ. Аналогично протекает СВО. Конечно есть шанс на ХПП, что выполняются неафишируемые цели, например, утилизация бандеровцев, или устрашение на будущее очередных желающих повоевать с Россией. Но как-то криво и недостоверно. Больше верится в утилизацию славянского населения. Можно было Украину кадыровцам отдать - они бы всё то же самое сделали быстрее и эффективнее.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 21:09
      Майдан 2014 года, я ошибся выше.
  28. Grigory B Звание
    Grigory B
    0
    Сегодня, 20:33
    По западенцам нужно больше бить,это ведь очаг майдана,надо его по новой разжечь ударами.Чтобы западенцы рванули на Киев с врпросами к Зеле где их хваленое ПВО.Западенцы ненавидят еврея Зелю,необходимо этим воспользоваться и направить их на новый майдан.
  29. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 20:37
    Полумеры в СВО, когда не трогаем логистику врага (мосты и порты работают), энергетику побомили, но она работает, военные аэродромы уничтожаем до сих пор, но то ли понемногу, то ли они восстанавливаются быстрее чем летят наши Герани. Эти все полумеры очень напоминают чеченскую компанию, когда постоянно шли переговоры с боевиками, и в самый разгар БД вступал запрет на авиацию, или + на артиллерию. Можно еще более утрировать, как если бы наших бойцов послали в атаку, но без автоматов, только с пехотными лопатками. Наши бойцы конечно герои, они и лопатами врага покромсают в капусту. Но какой ценой? А главное - наxpeна?
  30. Хорон Звание
    Хорон
    0
    Сегодня, 21:14
    Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ

    Вообще-то "в ответ" была начата сво, все остальные "в ответ" это детский лепет и безответственность. СВО не закончилось поэтому либо оно продолжается пока не решатся вопросы вызвавшие сво, либо тот кто каждый раз использует фразу "в ответ" плохо представляет реальность.
  31. Андрей1964 Звание
    Андрей1964
    0
    Сегодня, 21:20
    Чем дольше идёт так называемая СВО, тем явственнее понимание того, что цель у стоящих на штурвалом России одна - полное её уничтожение, как политическое, так и физическое. В противном случае Украина уже давно прекратила бы своё существование, как место, где возможно проживание человека вообще. Там должны остаться пыль и пепел. Иначе никак.