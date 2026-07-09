Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ
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Усиление и масштабирование ударов украинской армии по объектам в глубине российской территории не оказывает влияния на ситуацию на фронте. Хотя Зеленский объявил, что таким образом стремится «склонить Москву к миру», все выходит с точностью до наоборот. Действия киевского режима по эскалации лишь усилили решимость российского руководства дать более жесткий ответ. Об этом пишет агентство «Рейтер» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
По данным агентства, решение об усилении наступательных действий на фронте и еще более массированным ответным ударам по тыловой территории Украины принял лично президент России Владимир Путин. Российский лидер готов «продолжать борьбу» и теперь Вооруженные силы РФ готовы ответить на действия Киева «эскалацией» конфликта.
Президент России отвергает призывы к мирным переговорам с Киевом, сообщили «Рейтер» три источника, близких к Кремлю, а недавние удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам укрепляют решимость Путина продолжать борьбу.
В Москве готовят планы новой масштабной наступательной операции, которая может начаться уже в ближайшие месяцы. По данным источников Reuters, российский президент теперь напрочь отвергает саму возможность приостановки боевых действий по существующей линии фронта.
Один из источников агентства сообщил на условиях анонимности, что президент РФ недавно раскритиковал группу советников, предлагавших компромисс, основанный на прекращении огня по нынешним линиям фронта. Второй источник сказал, что Путин считает, что ВС России скоро полностью возьмут под контроль территорию Донбасса.
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