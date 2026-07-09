Греков тоже пугает перспектива появления у Турции истребителей F-35

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Греков тоже пугает перспектива появления у Турции истребителей F-35

Греция вслед за Израилем выступила категорически против поставки американских истребителей пятого поколения F-35 Турции. Как заявил министр обороны страны Никас Дендиас, Афины постараются предотвратить появление данных самолетов на вооружении турецких ВВС.

Греческое правительство предпримет некие меры, чтобы не допустить поставок американских F-35 Турции. Что именно планируют греки, не раскрывается, но Дендиас отметил, что действовать Греция будет по дипломатическим каналам. Как подчеркивают в Афинах, появление на вооружении Турции передовых истребителей станет угрозой стабильности в Восточном Средиземноморье.



Поскольку это дипломатический вопрос, я не стану говорить, что именно мы планируем сделать, но мы очень постараемся. Греция не рада тому, что Турция может получить F-35. Мы также не приветствуем поставки Турции двигателей для самолётов нового поколения.

Греки пытаются донести до американцев, что Турция может воспользоваться новыми истребителями для нападения на Грецию. Мол, если одна страна НАТО угрожает другой стране НАТО, то, может, не нужно подливать масла в огонь возможного конфликта?

Ранее против поставок F-35 Турции выступил Израиль и тоже под предлогом угрозы балансу сил, но уже на Ближнем Востоке. Впрочем, вопрос с истребителями для Турции еще не решен, Трамп только пообещал снять санкции, блокирующие поставки самолетов туркам.
15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    0
    Сегодня, 17:44
    Греки пытаются донести до американцев, что Турция может воспользоваться новыми истребителями для нападения на Грецию.
    Так пусть они сделают это. Буду только рад. Какое-то количество врагов уничтожит друг друга. Всё нам будет легче.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 17:49
      Если греков напугать, будут греки плохо спать. laughing
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +1
        Сегодня, 17:59
        Там еще кроме греков нитаньяхе тоже письнулось. Тоже забеспокоился убивец хренов что может прилететь обратка.... Доне похрен конечно, ему гроши надо зарабатывать, а так оно норм, пущай грызутся.... laughing
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 17:55
      Цитата: AKuzenka
      Так пусть они сделают это. Буду только рад. Какое-то количество врагов уничтожит друг друга. Всё нам будет легче.

      А у меня возник вопрос - а что это и евреи и греки так боятся Фу-35-го?
      Ведь нам тут доказывают какой это никудышний, проблемный и дорогой самолет.
      А что, евреи с греками об этом не знают? Надо рассказать бедолагам, что турки вместе с самолетом приобретут такую массу проблем, если верить тутошним хулителям 35-го, что им, туркам, не до угроз будет ни грекам, ни евреям.
      1. Melior Звание
        Melior
        0
        Сегодня, 18:39
        Это они специально нагнетают, чтобы турки не дай бог не соскочили, и таки купили им назло! laughing
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 17:44
    Да вроде обе страны в нате и если какой движ, то внутри это самой наты. Очковать надо если турки из наты выйдут или греки, вот тогда да. Блин, до этого никто им не мешал находясь в одной организации мочить друг друга над спорными островами.
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 17:51
    А чего боятся, там лягушатники если что обещали за них вписаться. Оружие и технику отдавать лохлам себе в ущерб они не очковали, а тут десяток пингвинов их прямо перепугал.😀😀
    1. Pavlos Melas Звание
      Pavlos Melas
      0
      Сегодня, 20:51
      А чего боятся, там лягушатники если что обещали за них вписаться. Оружие и технику отдавать лохлам себе в ущерб они не очковали, а тут десяток пингвинов их прямо перепугал

      Ну не десяток а сотня плюс 40-80 двигателей. Подумаешь отдали пару БМП -1 за которые взяли мардеры у немцев ,которые всеравно попали бы на Украину , так что ещё непонятно кому мы услугу сделали ...
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:55
    Греков тоже пугает перспектива появления у Турции истребителей F-35

    Какие пугливые стали славные эллины. Хлопнули дверью, вышли из НАТО, и всего делов то. Или потерпите до того как с европеоидами и мериканами будет покончено и будет им счастье.
  5. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 18:07
    *я не стану говорить, что именно мы планируем сделать, но мы очень постараемся*.

    и ничего у вас не выйдет, иуды. А кто юкрейновцам вооружения поставлял, для уничтожения православных?
    тех самых, которые вас когда-то от туркиш ятаганов спасали..А зря, как выяснилось..
    1. Pavlos Melas Звание
      Pavlos Melas
      0
      Сегодня, 20:53
      А кто юкрейновцам вооружения поставлял, для уничтожения православных?

      Я как бы стесняюсь спросить а юкрейны не православные ?
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 20:57
        я как бы не стесняюсь ответить--кто их поймет с их томосом и раскольничеством. и даже-как было писано на ВО-распродажей реликвий из Киево-Печерской лавры.
        стеснение прошло?
        1. Pavlos Melas Звание
          Pavlos Melas
          0
          Сегодня, 21:54
          раскольничеством

          Согласитесь это административный а не догматический спор .
  6. cmax Звание
    cmax
    0
    Сегодня, 18:54
    Надо признать фонарь кабины очень технологичный. Хороший обзор во все стороны. Умеют полосатые.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 19:00
    Сегодня греческий F-16C совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту. У самолёта не вышло шасси и он сел на полосу аэропорта в городе Закинтос. Истребитель при этом загорелся, но летчик смог выбраться.

    https://vkvideo.ru/video-81114325_456249531