Греков тоже пугает перспектива появления у Турции истребителей F-35
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Греция вслед за Израилем выступила категорически против поставки американских истребителей пятого поколения F-35 Турции. Как заявил министр обороны страны Никас Дендиас, Афины постараются предотвратить появление данных самолетов на вооружении турецких ВВС.
Греческое правительство предпримет некие меры, чтобы не допустить поставок американских F-35 Турции. Что именно планируют греки, не раскрывается, но Дендиас отметил, что действовать Греция будет по дипломатическим каналам. Как подчеркивают в Афинах, появление на вооружении Турции передовых истребителей станет угрозой стабильности в Восточном Средиземноморье.
Поскольку это дипломатический вопрос, я не стану говорить, что именно мы планируем сделать, но мы очень постараемся. Греция не рада тому, что Турция может получить F-35. Мы также не приветствуем поставки Турции двигателей для самолётов нового поколения.
Греки пытаются донести до американцев, что Турция может воспользоваться новыми истребителями для нападения на Грецию. Мол, если одна страна НАТО угрожает другой стране НАТО, то, может, не нужно подливать масла в огонь возможного конфликта?
Ранее против поставок F-35 Турции выступил Израиль и тоже под предлогом угрозы балансу сил, но уже на Ближнем Востоке. Впрочем, вопрос с истребителями для Турции еще не решен, Трамп только пообещал снять санкции, блокирующие поставки самолетов туркам.
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