Наши войска вышли к Волоховскому и Захаровке в Харьковской области

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Наши войска вышли к Волоховскому и Захаровке в Харьковской области

Российские войска с начала суток продвинулись на севере Харьковской области на глубину, которая оценивается выше среднесуточных темпов, характерных для СВО. Так, от ранее взятых под контроль территорий в районе Караичного подразделения армии России продвинулись южнее на глубину порядка 6,5 км, достигнув населённого пункта Волоховское и заняв его северную часть.

В нескольких километрах восточнее этого участка российские войска продвинулись на глубину до 4 км, подойдя к северной окраине Захаровки.





Это продвижение в значительной мере приближает наши войска к важному узлу логистики противника на северо-востоке Харьковщины - Приколотному.



С северо-западного фланга до Приколотного от передовых позиций ВС РФ остаётся порядка 13 км. При дальнейшем продвижении весь северо-восточный выступ Харьковской области может быть отрезан - переведён под контроль армии России.

При этом уже сейчас российские войска перерезают западный маршрут снабжения Приколотного - в районе Белого Колодезя и Юрченково. От Приколотного недалеко до основного военного логистического узла противника на .этом направлении - Великого Бурлука.
20 комментариев
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  1. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +3
    Сегодня, 18:20
    Похоже наши пехоту у врага хорошо подвыбили, а одними дронами бандеровцам фронт там не удержать. Зелёнка. Если фельдмаршал Драпатый не изыщет резервы, то наверняка будут прекрасные новости с этого участка фронта.
  2. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +1
    Сегодня, 18:41
    Если так пойдет, то к осени весь северо-восток Харьковской области отрежут, и штурмовать каждый поселок не придется.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 20:39
      Вообще то войск с обеих сторон там мало, поскольку участок фронта второстепенный. Кто первый кинет пару полноценных батальона пехоты с дронами тот получит преимущество, которое пока у нас.
  3. БойКот Звание
    БойКот
    +4
    Сегодня, 19:03
    Парни на фронте делают всё возможное и невозможное. А руководство не может, точнее не хочет вывести из строя порт в Одессе, допустим. Ни один кран не пострадал и 24/7/365 разгружают оружие и боеприпасы, чтобы этих парней убивать. И это только один вопрос, а у меня их много.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      -5
      Сегодня, 19:08
      Опять старое . Как и про ВОВ было : победа вопреки. А генералы мясом закидали.Только на силе пехотного Вани получилось. Все одно и то же.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +3
        Сегодня, 19:15
        Закидывание мясом не работает со времени появления автоматического оружия и бронетехники. Поэтому оставим либеральные мифы о ВОВ (реальное количество боевых потерь СССР и противников, Европу имею ввиду, без мирного населения и умерших в плену примерно равно), сегодня другое.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -2
          Сегодня, 19:19
          Это другое(С) Ну в принципе ожидаемый ответ. Но еще раз, ваш комментарий это повтор , как вы сказали либеральных мифов о ВОВ, только в новой обертке. Вот что поразительно. Вы это не видите, это поразительно вдвойне. И есть еще вариант, что вы сознательно "не видите" что повторяете мифы.
          1. красноярск Звание
            красноярск
            +1
            Сегодня, 19:44
            Цитата: Скобаристан
            Ну в принципе ожидаемый ответ.

            Боевые потери РККА и объединенных сил Европы в ВОВ примерно равны И это неоспоримый факт. Да, гражданского населения в СССР погибло больше, в плену наших погибло больше чем военных противника в нашем плену. И это тоже неоспоримый факт.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 19:46
              А я, разве про потери писал ? Я писал про другое. Что обесценивание руководства страны сейчас то же самое что внушали ранее про руководство СССР во время ВОВ.
              1. БойКот Звание
                БойКот
                +1
                Сегодня, 19:58
                А покажите границу между "обесцениванием руководства" и тупым маршем стада баранов за козлом на бойню? Этот вопрос про мосты и логистику задаётся 100 раз на дню, почему руководство не объяснить недоумкам, а повторяет "всё хорошо, прекрасная маркиза". А потом: кажется в Анкоридже нас снова обманули. До каких пор будем молча верить?
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -1
                  Сегодня, 20:04
                  Давайте я вам отвечу. Только сначала ответ от вас. Вы утверждаете что, дословно: Ни один кран не пострадал и 24/7/365 разгружают оружие и боеприпасы, чтобы этих парней убивать.(C) Итак назовите мне какой корабль разгружали вчера и сегодня в порту Одессы и какое оружие разгрузили в каком количестве? Простой вопрос. Раз вы уверенно так это ...вбросили.
        2. Cartalon Звание
          Cartalon
          0
          Сегодня, 19:36
          Вычесть из боевых потерь, пропавших безвести и умерших в плену, а по противнику посчитать валовые расчётные потери на всех фронтах, а прийти к выводу, что потери один к одному, это наглейшая манипуляция.
          1. БойКот Звание
            БойКот
            0
            Сегодня, 20:00
            Пропавших без вести никто не вычитал. Смертность в концлагерях примерно 80%, в лагерях для немцев примерно 30%. Предлагаете считать одинаково? А разница шестизначная.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      -2
      Сегодня, 19:37
      Вам заплатили за уничтожение кранов? Чего вы к этому порту признались если у Украины 1000 км сухопутной границы.Он скорее для вывоза сырья больше нужен. Какой смысл везти оружие из европы и тем более США через босфор? делая огромный крюк.
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        +1
        Сегодня, 19:58
        Смысл в объёмах, сколько за раз возьмёт хороший сухогруз , баклер или танкер измеряется десятками жд составов, учите основы логистики и какова цена к объёму.
        Зачем нам Севморпуть , если есть транссиб?
      2. БойКот Звание
        БойКот
        +1
        Сегодня, 20:05
        Извините, но Вы в логистике дилетант. 1. Маршрут по Дунаю никто не отменял. 2. Морские перевозки в разы проще и дешевле сухопутных. 3. Это просто пример с кранами, есть и Жешув, и Бескидский туннель, и многое другое. 4. Вывоз из Украины обнулить тоже доброе дело.
        1. Single-n Звание
          Single-n
          0
          Сегодня, 20:39
          1 на дунае всего 2 порта? Разгрузится в румынии не?
          2 перевозки дешевле. Но из европы , той же польши. Плечо не сильно длиннее. От гданьска до куева 1000 км. От одессы до куева 480 км. Ну какие расстояния:))) Это мы еще не считаем во сколько раз вырастет плечо по морю.
    3. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      -1
      Сегодня, 21:08
      А руководство не может, точнее не хочет вывести из строя порт в Одессе, допустим. Ни один кран не пострадал и 24/7/365 разгружают оружие и боеприпасы


      прям там из окна наблюдаете за процессом )))))))
  4. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    Сегодня, 20:04
    которая оценивается выше среднесуточных темпов, характерных для СВО.

    Хотелось бы поинтересоваться у этого математика, каково расчетное время завоевания всей Украины, исходя из среднесутосных темпов, характерных для СВО?
  5. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 21:51
    да в кои то веки стали делать правильно, не выдавливание с последующими выравниваниями карманов, а мощные глубокие охваты, огромные котлы... на севере часть черниговской области может трансформироваться в такой котёл.

    нужны подземные работы (подземная война) + укрепы