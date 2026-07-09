Рёпке недоволен решением Бундестага оставить Киев без немецких ракет
3 2458
Германский Бундестаг проголосовал против отправки Украине крылатых ракет Taurus и зенитных PAC-2 к ЗРК Patriot. Об этом сообщает немецкий русофоб Юлиан Рёпке.
Немецкий эксперт пожаловался на недальновидность немецких депутатов, которые якобы пошли на поводу у «пророссийской оппозиции» и запретили отправку так необходимых Зеленскому ракет. Согласно данным с сайта Бундестага, за предложение партии «Зеленых» проголосовало всего 79 депутатов, тогда как против выступило 510.
Коалиционные партии вместе с пророссийской оппозицией проголосовали против поставки Украине крылатых ракет Taurus и ракет-перехватчиков Patriot. «Зеленых» тоже обманули, когда они вместе с ХДС/ХСС и СДПГ проголосовали за исключение для Украины.
Предложение об усилении военной и гуманитарной поддержки внесла на рассмотрение партия «Зеленых». Документ, кроме всего прочего, предусматривал передачу киевскому режиму крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера, причём в «максимально возможном» объёме. Кроме того, предлагалось разместить на германских предприятиях заказ на дополнительные партии зенитных ракет PAC-2 к комплексам Patriot для дальнейшей передачи Украине.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Киев сейчас не нуждается в немецких ракетах, так как имеет собственные средства для ударов по России. Впрочем, Зеленский от немецких ракет не отказался бы, в частности для ударов по Крыму.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация