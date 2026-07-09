Рёпке недоволен решением Бундестага оставить Киев без немецких ракет

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Рёпке недоволен решением Бундестага оставить Киев без немецких ракет

Германский Бундестаг проголосовал против отправки Украине крылатых ракет Taurus и зенитных PAC-2 к ЗРК Patriot. Об этом сообщает немецкий русофоб Юлиан Рёпке.

Немецкий эксперт пожаловался на недальновидность немецких депутатов, которые якобы пошли на поводу у «пророссийской оппозиции» и запретили отправку так необходимых Зеленскому ракет. Согласно данным с сайта Бундестага, за предложение партии «Зеленых» проголосовало всего 79 депутатов, тогда как против выступило 510.



Коалиционные партии вместе с пророссийской оппозицией проголосовали против поставки Украине крылатых ракет Taurus и ракет-перехватчиков Patriot. «Зеленых» тоже обманули, когда они вместе с ХДС/ХСС и СДПГ проголосовали за исключение для Украины.

Предложение об усилении военной и гуманитарной поддержки внесла на рассмотрение партия «Зеленых». Документ, кроме всего прочего, предусматривал передачу киевскому режиму крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера, причём в «максимально возможном» объёме. Кроме того, предлагалось разместить на германских предприятиях заказ на дополнительные партии зенитных ракет PAC-2 к комплексам Patriot для дальнейшей передачи Украине.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Киев сейчас не нуждается в немецких ракетах, так как имеет собственные средства для ударов по России. Впрочем, Зеленский от немецких ракет не отказался бы, в частности для ударов по Крыму.
8 комментариев
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  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 18:10
    А я всё думал куда этот Рёпке подевался?
  2. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:18
    Дали Зелени один пакет для Пэтриота. Всё. Самое время шарашить из всех калибров и систем, пока ЗРК пустые стоят.
  3. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +1
    Сегодня, 18:30
    Согласно данным с сайта Бундестага, за предложение партии «Зеленых» проголосовало всего 79 депутатов, тогда как против выступило 510.

    А что такое, не осыпалась генетическая память о второй мировой войне ?
    Похвально, похвально ...
    1. zelivee Звание
      zelivee
      0
      Сегодня, 19:39
      А что такое, не осыпалась генетическая память о второй мировой войне ?
      Осыпался бюджет и терпение колбасников .
    2. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      0
      Сегодня, 21:43
      Не переживайте генетическая память не осыплется, у каждого фрица найдется предок, ревностно служивший Гитлеру и ликвидированный Красной армией, как бешеная собака, где-нибудь под Оршей или в Сталинграде, поэтому генетическая память у них на уровне спинно-мозговых рефлексов. То, что они проголосовали против, это не из-за любви к России, а из-за дыр в бюджете.
  4. БойКот Звание
    БойКот
    -1
    Сегодня, 18:42
    Неожиданно вообще то. С другой стороны РАС-2 немцы только собираются производить и первые поставки возможны только в 2027- ом. Ещё перерешают 5 раз.
    1. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 19:58
      В-третьих, РАС-2 - это ну не знаю, аналог (ли) еще самых первых советских С-300.
      Перезввтывает очень уж не все из современных ракет и может, беспилотников.
  5. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    0
    Сегодня, 19:57
    отправьте пожалуйста ему пару цирконов,кинжалов и один сармат! ну пора уже!!!!