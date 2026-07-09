Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над Прибалтикой
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Истребительной авиации стран НАТО, которая патрулирует небо над республиками Прибалтики, отныне официально разрешено сбивать воздушные цели, представляющие непосредственную угрозу. Такое решение было принято на прошедшем 7 — 8 июля саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе общения с журналистами.
Одним из существенных результатов саммита НАТО в Анкаре является решение переквалифицировать миссию воздушной полиции НАТО в миссию обороны воздушного пространства.
Эстония и Латвия не имеют своей боевой авиации. Небо над прибалтийскими республиками прикрывают ВВС других стран НАТО. До недавнего времени они действовали в рамках так называемой полицейской миссии, которая позволяла только идентифицировать и сопровождать посторонние воздушные объекты.
На саммите в Анкаре было принято решение об изменении мандата с полицейского на оборонительный. Это позволяет истребителям уничтожать любые объекты, представляющие угрозу, и напрямую встраиваться в боевые планы ВВС Литвы.
Ранее в воздушное пространство балтийских стран НАТО залетали исключительно украинские беспилотники. Пока что только в небе над Эстонией истребитель F-16 румынских ВВС в мае один раз сбил такой беспилотник.
По заявлению Киева, которое поддерживают в прибалтийских республиках, украинские дроны залетают к ним якобы в результате целенаправленного воздействия средств РЭБ российских Вооруженных сил. В Москве эти инсинуации отвергают. В РФ считают, что прибалтийские государства сознательно предоставляют свои территорию и воздушное пространство для запусков и транзита беспилотников для ударов по территории России.
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