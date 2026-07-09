Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над Прибалтикой

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Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над Прибалтикой

Истребительной авиации стран НАТО, которая патрулирует небо над республиками Прибалтики, отныне официально разрешено сбивать воздушные цели, представляющие непосредственную угрозу. Такое решение было принято на прошедшем 7 — 8 июля саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе общения с журналистами.

Одним из существенных результатов саммита НАТО в Анкаре является решение переквалифицировать миссию воздушной полиции НАТО в миссию обороны воздушного пространства.

Эстония и Латвия не имеют своей боевой авиации. Небо над прибалтийскими республиками прикрывают ВВС других стран НАТО. До недавнего времени они действовали в рамках так называемой полицейской миссии, которая позволяла только идентифицировать и сопровождать посторонние воздушные объекты.

На саммите в Анкаре было принято решение об изменении мандата с полицейского на оборонительный. Это позволяет истребителям уничтожать любые объекты, представляющие угрозу, и напрямую встраиваться в боевые планы ВВС Литвы.

Ранее в воздушное пространство балтийских стран НАТО залетали исключительно украинские беспилотники. Пока что только в небе над Эстонией истребитель F-16 румынских ВВС в мае один раз сбил такой беспилотник.

По заявлению Киева, которое поддерживают в прибалтийских республиках, украинские дроны залетают к ним якобы в результате целенаправленного воздействия средств РЭБ российских Вооруженных сил. В Москве эти инсинуации отвергают. В РФ считают, что прибалтийские государства сознательно предоставляют свои территорию и воздушное пространство для запусков и транзита беспилотников для ударов по территории России.
22 комментария
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    0
    Сегодня, 18:22
    Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над Прибалтикой

    Над трибалтийскими вымиратами кроме истребителй НАТО никто не летает, неужто друг на друга охоту объявили belay
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Андрей К
      Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над Прибалтикой

      Над трибалтийскими вымиратами кроме истребителй НАТО никто не летает, неужто друг на друга охоту объявили belay

      Это англосаксы идут к своей цели через очередной принцип "Окна Овертона", как в свое время помощь Украине только касками и аптечками.
    2. Геннадий Завалов
      Геннадий Завалов
      0
      Сегодня, 20:46
      Да сколотят из реек БПЛА в ближайшем сарае, на нём крупными буквами будет написано РОССИЯ, флаг СССР даже может быть, серп и молот обязательно, они же прибалты, это многое объясняет, собьют, и будут с ним бегать по всей Европе, на какой нибудь площади как водиться выставят, всё по старой схеме, что-то новое, это не про них.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:27
    А зачем НАТО сбивать украинские беспилотники в небе над прибалтикой и Финляндией ,их же можно только сопровождать .Какая то странная у них ситуёвина ,нет ни какой логики .Зачем сбивать !!!Что мы не знаем ,как комментаторы на ВО. what
  3. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 18:27
    Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над Прибалтикой

    Вдоль побережья Краснодарского края барражирует самолёт-разведчик НАТО, выдающий ЦУ для ударов...
    1. salawat1980 Звание
      salawat1980
      0
      Сегодня, 20:42
      Вдоль побережья Краснодарского края барражирует самолёт-разведчик НАТО, выдающий ЦУ для ударов...

      У нас нечем ослепить? Керосином пописать уже не получается?
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:29
    В РФ считают, что прибалтийские государства сознательно предоставляют свои территорию и воздушное пространство для запусков и транзита беспилотников для ударов по территории России.

    Ииии? Разве это не фактический повод нанести в ответ, удары по странам Балтики, за соучастие в агрессии против РФ ?
    1. Геннадий Завалов
      Геннадий Завалов
      0
      Сегодня, 20:55
      Без повода давно уж пора лупить по ним, зуб заболел, погода пасмурная, чем не повод.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 21:01
        Так, поводов давно уже - вагон и тележка....
  5. Last centurion Звание
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 18:33
    Так и запишем: миссия по сопровождению беспилотников ВСУ чтоб спокойно пересекали границы трибалтики в сторону РФ... Ясно... Интересно что будет в ответ?
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +2
      Сегодня, 18:43
      Ага, размечтались - "по сопровождению беспилотников"... Сбивать они там собираются НАШИ цели...
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 18:49
        Но, ничего, мы утремся конечно и до последнего не будем отвечать на "провокации"... ((( а то, запад так хочет развязать ядерную войну, что б самоубться при этом...)))
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 19:38
        Цитата: Десница ока
        Сбивать они там собираются НАШИ цели...

        Так это в Анкаре они себе в очередную памятку НАТО вбили. Русские - враги.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Last centurion
      Так и запишем: миссия по сопровождению беспилотников ВСУ чтоб спокойно пересекали границы трибалтики в сторону РФ... Ясно... Интересно что будет в ответ?

      В ответ будет НИ ЧЕ ГО, как и раньше, если бы раньше был ответ, то и сейчас этого сопровождения не было, а в будущем из-за сегодняшнего молчания по нам вообще из трибалтики полетит.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:42
    Цитата: Last centurion
    Так и запишем: миссия по сопровождению беспилотников ВСУ чтоб спокойно пересекали границы трибалтики в сторону РФ... Ясно... Интересно что будет в ответ?

    Зачем сопровождать " дружественный " для НАТО украинский БПЛА до границ с Россией ,тратя моторесурс истребителя.Что новое, для украинского БПЛА нужна натовская " нянька" в воздухе ?
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:54
      tralflot1832
      для украинского БПЛА нужна натовская " нянька" в воздухе ?

      Это для сопровождения и не более. А ведь вместо украинского БПЛА, наше ПВО может сбить и истребитель НАТО, что усугубит ситуацию в небе над Балтикой.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 20:19
        Ой, да ни дай бог! belay
        Не переживайте, наши конечно же вумные.., и мы, просто перестанем вообще что либо сбивать над нашей Балтикой.., ну что б не усугублять и не сбить вдруг невзначай, какой-нибудь "мирный" самолет или беспилотник наты....
  7. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 18:45
    Похоже,что дроны на Россию будут запускать эта авиация.
  8. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    0
    Сегодня, 18:51
    Думается мне, что шмальнут они по нашей территории, как бы вне взначай ! Типа промахнулись по бпла... hi
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 18:56
      Если б они хотели, реально, вступить в прямую войну с Россией, то можете не сомневаться, повод для этого, давно бы уже нашли или состряпали...
  9. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 18:59
    А нашим не разрешили.......
  10. salawat1980 Звание
    salawat1980
    0
    Сегодня, 20:43
    Так надо помогать. Как можно плотнее. Летать среди ракет не очень уютно. Вопрос целеуказания и политической воли.