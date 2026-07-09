Разведывательная авиация США резко активизировалась над Персидским заливом

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Разведывательная авиация США резко активизировалась над Персидским заливом

Американцы заметно активизировались в районе Персидского залива, второй день подряд в данном районе фиксируются полеты военно-транспортной и разведывательной авиации. Об этом сообщают западные мониторинговые ресурсы.

Накануне в районе залива наблюдалось большое количество воздушных топливозаправщиков Boeing KC-135R Stratotanker, после чего последовали американские удары по Ирану. Сегодня в воздухе больше разведывательных самолетов, которые работают не только над заливом, но и вблизи него, заходя в иранское воздушное пространство. Как предполагается, США готовят новую серию ударов по Ирану.



Фиксируется заметное усиление активности разведывательных самолетов ВВС США в районе Персидского залива и близ него, что, видимо, предшествует новым ударам по Ирану.

Между тем Трамп заявил, что Иран якобы запросил у США «перемирие», так как хочет «заключить сделку». Однако он еще не принял окончательного решения, так как не знает, заслужил ли Тегеран этого. Не забыл американский лидер напомнить, что он уже «победил Иран», у которого уже ничего не осталось, ни ракет, ни кораблей.

У нас есть много способов победить, но мы уже победили в военном отношении. У них осталось очень мало, у них почти ничего не осталось, и они так сильно хотят заключить сделку. Они звонили совсем недавно — они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, заслуживают ли они заключения сделки.
1 комментарий
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  1. zelivee Звание
    zelivee
    +3
    Сегодня, 19:49
    У руководства Ирана отсутствуют "красные линии" и на каждый удар ов последует адекватный и разрушающий удар.
    Народу Ирана желаю держаться и не поддаваться на провакации шестерок западного мира типа обокравших их родину из племени пехлеви.