Из-за угроз Трампа США могут потерять доступ к военным базам в Испании

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Из-за угроз Трампа США могут потерять доступ к военным базам в Испании

Вооруженные силы США рискуют потерять доступ к военно-морской базе Рота и авиабазе Морон в Испании. Такое решение Мадрид может принять в случае, если американский президент Дональд Трамп воплотит свои угрозы полностью прекратить торговые отношения с королевством.

Онлайн-издание военной тематики The War Zone пишет, что на саммите НАТО в Анкаре президент США вступил в перепалку с представителем одной из стран альянса. Трамп в выражениях не стеснялся и назвал Испанию «бесполезным» и «ужасным партнером» среди остальных союзников по НАТО. В ходе совместного выступления с генсеком альянса Марком Рютте на саммите американский лидер пригрозил разорвать все торговые отношения с этой страной. В прошлом году взаимный товарооборот Испании и США составил $75 млрд.

Из двух объектов на территории Испании наиболее важным для США является военно-морская база Рота, расположенная в устье Средиземного моря. База играет ключевую роль в поддержке военно-морских операций США и их союзников на различных театрах военных действий. Этот объект является центральным для Военно-морских сил в Европе, Африке и Центральной Азии.



База Рота обеспечивает перемещение личного состава, оборудования, топлива и припасов через три действующих пирса, аэродром, способный поддерживать авиационные операции ВМС и ВВС США, здесь расположен один из крупнейших в Европе складов оружия и топлива.

Авиабаза Морон, расположенная на юге Испании, выполняет аналогичную роль для ВВС США и союзников по НАТО. Благодаря своему стратегическому расположению она играет ключевую роль в качестве передовой оперативной базы для воздушных операций, миссий быстрого реагирования и поддержки в чрезвычайных ситуациях в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

10 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 19:28
    Вооруженные силы США рискуют потерять доступ к военно-морской базе Рота и авиабазе Морон в Испании. Такое решение Мадрид может принять в случае, если американский президент Дональд Трамп воплотит свои угрозы полностью прекратить торговые отношения с королевством.

    Не пойму чего Дональд ждёт, давно бы заявил о правах США на эту базу, как жизненно важный клочок суши от которого зависит безопасность США, и выкупил бы у испанцев её по бросовым ценам, за непослушание и упёртость. bully
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:54
      Цитата: кредо
      Не пойму чего Дональд ждёт, давно бы заявил о правах США на эту базу, как жизненно важный клочок суши от которого зависит безопасность США, и выкупил бы у испанцев её по бросовым ценам, за непослушание и упёртость.

      Зачем "ВЫКУПИЛ"? Если "зона жизненно важных интересов США", то можно и без "выкупил". Просто по факту оккупировать и всё.
      Таким действиям со стороны США никто в мире не удивится. А Испания... Ну, пусть попробует силой отобрать...

      Сценарий, конечно, безумный - но кто удивится, если Трамп именно так и поступит?
      Визгу, конечно, в Европе будет... А Трамп им пошлины и "отключит газ". И НИКУДА не денутся, сами всей Европой Испании на лицо сядут - "отдай"...
  2. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Сегодня, 19:30
    Так, для прикола -

    В 2025 году экономика США выросла на 2,1% после роста ВВП на 2,8% в 2024 году.

    И это в основном биржи и спекуляции.

    Рост ВВП Испании в 2025 году составил 2,8%

    И это промышленность и сельское хозяйство.

    То есть испанцы растут. А США если убрать всю биржевую хрень, а оставить только реальный сектор, в минусе.

    Ну как то так.
    1. doker79
      doker79
      -3
      Сегодня, 19:35
      Проблема в том, что ты не понимаешь, что такое ВВП. В ВВП вообще нет биржи. Рост акций, спекуляции, курсовая стоимость бумаг это не считается в ВВП от слова совсем. ВВП это производство товаров и услуг: потребление + инвестиции + госрасходы + чистый экспорт.
      Теперь по фактам. В разбивке по отраслям: частный сектор, производящий товары, вырос на 1,2%, услуги на 2,7%. Оба в плюсе. То есть "реальный сектор в минусе" это ты просто выдумал, цифры прямо противоположные.
      А теперь самое смешное про Испанию. Ты приписал ей рост за счёт "промышленности и сельского хозяйства". На деле услуги это 68,7% испанского ВВП, а главный мотор роста - туризм и экспорт услуг. Один только туризм это около 12,6% ВВП в 2025, страна приняла 97 миллионов иностранных туристов. Промышленность там не драйвер её вытягивают пляжи, отели и сервис.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        -1
        Сегодня, 19:54
        Валовый внутренний продукт (ВВП) — стоимость всех услуг и товаров, которые выпускаются в стране. То есть ВВП того же США, это просто надувная цифра, которая существует в их якобы экономике. Услуги маклеров, биржевых игроков и т.д. так же в ней учавс. Растет индекс биржи, растет экономика 😑🥴
        1. doker79
          doker79
          -2
          Сегодня, 20:01
          Ты сейчас на голубом глазу расписался, что не знаешь, как считается ВВП, но мнение о нём имеешь твёрдое. Рост стоимости акций в ВВП не входит. Вообще. Это изменение цены актива, а не производство. Если завтра Эпл подорожает вдвое, ВВП США не изменится ни на цент. От финансового сектора в ВВП попадают только услуги: комиссии, сборы, обслуживание. И знаешь, сколько это? Финансы и страхование это около 8% ВВП США. Восемь. Остальные 92% это, видимо, тоже "надувные" заводы, больницы, софт, стройки и логистика.
          Твоя теория "растет индекс, растет экономика" проверяется за пять минут любым графиком. В 2022 S&P 500 рухнул почти на 20%, а ВВП США вырос. В 2008-2009 биржа сложилась пополам, ВВП просел всего на пару процентов. А в 2025 наоборот: биржа пёрла вверх на ИИ-ралли, но рост ВВП замедлился с 2,8% до 2,1%. Если бы работало "индекс вверх = ВВП вверх", ничего из этого было бы невозможно. Но оно случилось, потому что это две разные вещи.
          Теперь масштаб "якобы экономики". Одна только обрабатывающая промышленность США дала в 2025 году 2,9 триллиона долларов добавленной стоимости, сама по себе она была бы восьмой экономикой мира, крупнее всей Испании целиком. ВВП всей Испании, с пляжами, отелями и брокерами, 1,9 триллиона. Кстати, доля промышленности в ВВП у обеих стран почти одинаковая, в США около 9,5%, в Испании 10,7%. Такая вот "промышленная держава против биржи".
          И вишенка. ВВП Испании считается по той же методологии и услуги брокеров, банкиров и страховщиков там сидят точно так же. Santander, BBVA, мадридская биржа, всё в испанском ВВП. Так что если учёт финансовых услуг делает цифру "надувной", то поздравляю, испанский ВВП по твоей же логике тоже фейк. Ты второй раз подряд приводишь аргумент, который топит твой же пример. Может, с третьего раза повезёт laughing laughing laughing
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 19:57
      Так, для прикола -
      В 2025 году экономика США выросла на 2,1% после роста ВВП на 2,8% в 2024 году.
      И это в основном биржи и спекуляции.

      Рост ВВП Испании в 2025 году составил 2,8%
      И это промышленность и сельское хозяйство...

      А Вы уверены что всё так плохо у США.
      Почему то жируют и пухнут (от денег) больше американские компании (при этом в разных отраслях экономики), а вот так чтобы на слуху были испанские компании не припомню.

      Да, ВВП (внутренний валовый продукт) учитывает только то, что произведено на территории данной страны, но поскольку в США огромное количество транснациональный компаний, имеющих разветвлённую сеть производств во многих странах мира, то их совокупный доход уже считается по ВНП (внутренний национальный продукт), включающий все зарубежные филиалы компаний США. И этот ВНП у них очень солидный.

      У нас давно некоторые экономисты и политологи судачат о том, что вот-вот скоро США наступит кирдык, но как-то этот вот-вот не наступает, а ушлые янки ещё и усердно стараются сделать так чтобы с ними это не произошло и за своё благополучие готовы кому угодно перегрызть глотку, включая и странам ЕС. hi
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        -1
        Сегодня, 20:12
        Доля промышленности в ВВП США, ниже чем в Китае и даже в Германии на нынешний момент. Китай 30 процентов. Германия около 20. В США 16 процентов. Остальное в США местная дохрена дорогая медицина, и остальной внутренний шлак. Который они включают в свой ввп 😏
        1. doker79
          doker79
          0
          Сегодня, 20:21
          Доля и размер это разные вещи. Низкая доля промышленности в США не потому, что заводы умерли, а потому что остальное выросло ещё быстрее. В абсолюте американская обработка это 2,9 триллиона долларов добавленной стоимости, вторая в мире, сама по себе была бы восьмой экономикой планеты, это примерно три с половиной Германии. Гордиться высокой ДОЛЕЙ промышленности это логика по которой Туркменистан "реальнее" Швейцарии.
          И про "дохрена дорогую медицину которую они включают в ВВП". Открою секрет: медицину в ВВП включают ВСЕ страны, потому что ВВП это по определению товары И услуги. Германия тратит на здравоохранение около 12-13% ВВП, Испания около 10%, и всё это сидит в их ВВП ровно так же. Ты уже третий пост подряд открываешь для себя базовые правила счёта нацсчетов и каждый раз удивляешься, что они одинаковые для всех. laughing laughing laughing
  3. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 19:35
    [quoteВооруженные силы США рискуют потерять доступ к военно-морской базе Рота и авиабазе Морон в Испании. ][/quote]

    Все зависит от того сколько намерен заработать от закрытия базы рыжий клоун.Все его заявления расчитаны только на реакцию рынка. Война с Ираном не даст соврать.