Из-за угроз Трампа США могут потерять доступ к военным базам в Испании
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Вооруженные силы США рискуют потерять доступ к военно-морской базе Рота и авиабазе Морон в Испании. Такое решение Мадрид может принять в случае, если американский президент Дональд Трамп воплотит свои угрозы полностью прекратить торговые отношения с королевством.
Онлайн-издание военной тематики The War Zone пишет, что на саммите НАТО в Анкаре президент США вступил в перепалку с представителем одной из стран альянса. Трамп в выражениях не стеснялся и назвал Испанию «бесполезным» и «ужасным партнером» среди остальных союзников по НАТО. В ходе совместного выступления с генсеком альянса Марком Рютте на саммите американский лидер пригрозил разорвать все торговые отношения с этой страной. В прошлом году взаимный товарооборот Испании и США составил $75 млрд.
Из двух объектов на территории Испании наиболее важным для США является военно-морская база Рота, расположенная в устье Средиземного моря. База играет ключевую роль в поддержке военно-морских операций США и их союзников на различных театрах военных действий. Этот объект является центральным для Военно-морских сил в Европе, Африке и Центральной Азии.
База Рота обеспечивает перемещение личного состава, оборудования, топлива и припасов через три действующих пирса, аэродром, способный поддерживать авиационные операции ВМС и ВВС США, здесь расположен один из крупнейших в Европе складов оружия и топлива.
Авиабаза Морон, расположенная на юге Испании, выполняет аналогичную роль для ВВС США и союзников по НАТО. Благодаря своему стратегическому расположению она играет ключевую роль в качестве передовой оперативной базы для воздушных операций, миссий быстрого реагирования и поддержки в чрезвычайных ситуациях в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
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