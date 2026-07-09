Экс-сотрудник СБУ назвал принадлежность складов, детонировавших в Вишнёвом
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Взрыв в городе Вишневое, после которого было полностью уничтожено несколько улиц вместе с домами, произошел на территории одного из предприятий «Укроборонпрома». Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Склады с боеприпасами рядом с жилой застройкой разместила компания «Укроборонпром», занимающаяся поставками вооружений и боеприпасов украинской армии. Причем по этим складам российские ракеты уже били месяца четыре назад, видимо, информация у россиян была. Но никаких выводов после этого руководство компании не сделало, и поэтому прилетело во второй раз, уже точнее.
После попадания началась вторичная детонация боеприпасов, в ходе которой пострадали дома на территории 13 гектаров. Уничтожены целые улицы вместе с домами, в основном частными.
Украинское руководство во главе с Зеленским прекрасно знало про эти склады, но сейчас делает вид, что даже и не подозревало об этом. В ВСУ тоже отбрехиваются, заявляя о том, что данный объект к армии Украины никакого отношения не имеет, да и вообще в Генштабе ВСУ о нем ничего не знали, хотя все склады у них стоят на учете. Как заявил внесенный в России в списки экстремистов и террористов нардеп ВРУ Гончаренко*, никакого расследования по взрыву не будет, потому что все всё прекрасно знают. В лучшем случае назначат крайнего и повесят на него.
Но я абсолютно не верю, что власть не знает, что там детонировало. Мы же не в детском саду с вами. Что-то детонировало, и власть не знает? Извините, это даже не смешно.
Согласно ранее озвученной информации, на детонировавшем складе хранились боеприпасы и ракеты для ПВО. Видимо, в большом количестве.
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