Экс-сотрудник СБУ назвал принадлежность складов, детонировавших в Вишнёвом

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Экс-сотрудник СБУ назвал принадлежность складов, детонировавших в Вишнёвом

Взрыв в городе Вишневое, после которого было полностью уничтожено несколько улиц вместе с домами, произошел на территории одного из предприятий «Укроборонпрома». Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Склады с боеприпасами рядом с жилой застройкой разместила компания «Укроборонпром», занимающаяся поставками вооружений и боеприпасов украинской армии. Причем по этим складам российские ракеты уже били месяца четыре назад, видимо, информация у россиян была. Но никаких выводов после этого руководство компании не сделало, и поэтому прилетело во второй раз, уже точнее.



После попадания началась вторичная детонация боеприпасов, в ходе которой пострадали дома на территории 13 гектаров. Уничтожены целые улицы вместе с домами, в основном частными.

Украинское руководство во главе с Зеленским прекрасно знало про эти склады, но сейчас делает вид, что даже и не подозревало об этом. В ВСУ тоже отбрехиваются, заявляя о том, что данный объект к армии Украины никакого отношения не имеет, да и вообще в Генштабе ВСУ о нем ничего не знали, хотя все склады у них стоят на учете. Как заявил внесенный в России в списки экстремистов и террористов нардеп ВРУ Гончаренко*, никакого расследования по взрыву не будет, потому что все всё прекрасно знают. В лучшем случае назначат крайнего и повесят на него.

Но я абсолютно не верю, что власть не знает, что там детонировало. Мы же не в детском саду с вами. Что-то детонировало, и власть не знает? Извините, это даже не смешно.

Согласно ранее озвученной информации, на детонировавшем складе хранились боеприпасы и ракеты для ПВО. Видимо, в большом количестве.
15 комментариев
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  1. Grigory B Звание
    Grigory B
    +5
    Сегодня, 20:21
    Уничтожены целые улицы вместе с домами
    Хорошие видимо снаряды были и много.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 20:22
    Реакция Зеленского на взрывы в Вишнёвом, типа - не знал, не в курсе дел:
    "Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации", - написал он в Telegram-канале.
    По его словам, он ждет от украинских спецслужб "выяснения того, что произошло в Вишневом".


    Реакция Генштаба ВСУ:
    «Объект, на котором произошла детонация взрывоопасных предметов в Вишневом после массированной атаки российских войск, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины», — приводит ответ представителей генштаба Украины «УНИАН».

    Выходит, никто ничего не знал, склад сам по себе организовался. request

    Сегодняшнее сообщение киевского информканала:
    4 день продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела в Вишневом, - ГСЧС.
    На месте работают более 300 спасателей и 106 единиц техники.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 20:27
    Странно, но не вижу что бы у нас писали то, что пишут, в том числе и некоторые украинские источники... А именно то, что в Вишневом уничтожили склад с американскими боеприпасами с УРАНОВЫМИ наконечниками.... Потому и так феерично получилось...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Десница ока
      Странно, но не вижу что бы у нас писали то, что пишут, в том числе и некоторые украинские источники... А именно то, что в Вишневом уничтожили склад с американскими боеприпасами с УРАНОВЫМИ наконечниками.

      Можно найти несколько наших СМИ, где об этом написано. Вот например:
      «В Вишневом поражен объект складирования боеприпасов с обедненным ураном. Боеприпасы были переданы странами НАТО Киеву. Это современное оружие, обладающее высокими кинетическими свойствами. Оно способно пробивать броню российских танков, а также электродинамическую защиту. Сейчас на объекте пожар, происходят вторичные взрывы, что говорит о том, что удар был нанесен высокоточным оружием. Цель представляла особую опасность для российских Вооруженных сил», — пояснил военный эксперт.

      https://aif.ru/society/posledniy-signal-nato-zelenskiy-pozhalel-ot-ugrozah-rf
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 21:08
        Ага, спасибо, Монтесумка.... smile
        Ну хорошо, что хоть кто-то пишет...)))
    2. helilelik Звание
      helilelik
      +2
      Сегодня, 21:19
      Вы думаете,попадание именно в склад со снарядами с обеденным ураном вызвало такую детонацию? Я думаю,эти снаряды ,при попадании,взрываются точно так же,как и обычные бронебойные. То есть,взрывается только заряд . Тысячи маленьких ядерных грибочков мы точно не увидим.
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 21:50
      Уничтожены целые улицы вместе с домами

      Улицы когда- то заново отстроят и назовут "Незабываемая" или "Детанированная"
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Сегодня, 20:31
    Всё ясно. Склад был настолько секретный, что о нём никто не знал, даже тот, кто его построил и набил боеприпасами. Если бы наши его не вскрыли, так и остался бы неизвестным. А сейчас уже пофигу - секретный он был или нет, ну, и чей был - тоже пофиг. Зато украинцы могут свалить всю вину на "русских партизанов", вроде как склад они построили.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:43
      Цитата: кот Краш
      Всё ясно. Склад был настолько секретный, что о нём никто не знал, даже тот, кто его построил и набил боеприпасами.

      Есть версия, почему темнили с принадлежностью склада:
      По словам военного эксперта Владимира Попова, генштаб ВСУ отказался признавать этот объект скорее по политическим причинам.

      - Генштабу ВСУ невыгодно это признавать, - говорит он, - потому что это были складские помещения оружия и боеприпасов, которые государства НАТО хотели испытать на реальном полигоне, в который превратилась Украина. Не исключено, что там были запасы Великобритании или Германии и Франции. Может быть, и всех вместе взятых.

      У нацгвардии Украины там были только охранные функции. Они осуществляли охрану только внешнего периметра складских помещений, исследовательских центров и командных пунктов, где в действительности работали иностранцы.

      Местное население и местные армейские руководители туда допуска не имели. Поэтому на Украине в один голос заявляют, что там объектов ВСУ не имеется и они знать не знают, что там взрывалось.

      Высшее руководство, конечно, знает, но официально об этом не имеет права заявлять. То есть, это иностранная база на территории Украины.

      https://www.mk.ru/politics/2026/07/08/natovskoe-logovo-v-vishnevom-raskryta-tayna-unichtozhennogo-adskogo-obekta-pod-kievom.html
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 21:43
        Да им проще признать любую версию, только не ту, что они прячут боеприпасы за спинами мирного населения.
  5. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 20:31
    Причем по этим складам российские ракеты уже били месяца четыре назад, видимо, информация у россиян была. Но никаких выводов после этого руководство компании не сделало, и поэтому прилетело во второй раз, уже точнее.

    Ну, на этот раз "Все цели поражены"
  6. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 20:55
    ...
    Под грустное мычание,
    Под бодрое рычание,
    Под дружеское ржание рождается на свет
    Большой секрет для маленькой,
    Для маленькой такой компании,
    Для скромной такой компании
    Огромный такой секрет!
    ...
    (м/ф «Большой секpет для маленькой компании». Слова Ю. Мориц)
  7. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 20:56
    в Генштабе ВСУ о нем ничего не знали, хотя все склады у них стоят на учете.
    Подкинули, мамой клянусь! Я всегда знал, что окраиной рулят гопники.
    1. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 21:39
      Строго говоря, "Оборонпром" - это не ВСУ. Поставки идут из полусотни стран, складов - туева хуча. Ну и снабжение армии децентрализовано. Возможно, большой БУМ был одним из нежелательных следствий всех этих в целом небесполезных для хутора плюшек. Радует, что обозначилась наша разведка.
  8. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 21:08
    На складе была китайская пиротехника.