Несмотря на высокие цены, нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии снизились

После начала войн Израиля и США с Ираном цены на газ и нефть на мировых рынках резко подскочили. Казалось бы, ситуация сложилась более чем благоприятная для России, которая получила не только возможность заместить экспорт ближневосточных углеводородов, но и дополнительно заработать на ценовом драйве.После блокады Ормуза в течение трех с лишним месяцев сырье всех марок, включая российский Urals, торговалось в диапазоне от 80 до 120 долларов за баррель. В некоторые краткосрочные периоды российский сорт стоил выше, чем эталонная Brent. В бюджет РФ на 2026 год заложена расчетная цена нефти 59 долларов за баррель.Поначалу все вроде так и происходило. Российские нефтегазовые компании нарастили экспорт, продавая сырье в том числе в страны, которые ранее его либо вообще не покупали, либо импортировали редко и в малых объемах. Значительно увеличились поставки в Китай и Индию. Одновременно выросли отчисления и в государственный бюджет.Но теперь выясняется, что нефтегазовые доходы российского бюджета в первой половине 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7%, составив 3,661 трлн рублей. Такие данные приводит Министерство финансов РФ. Ведомство сообщает, что поступления от не связанного с нефтегазовым сектора экономики за этот же период выросли на 16,3% — до 14,961 трлн рублей.В комментарии Минфина такой на первый взгляд парадокс объяснили тем, что главной причиной падения нефтегазовых доходов стало «снижение цен на нефть в предыдущие периоды». Цены на нефть начали расти с марта, до этого они были ниже заложенной в бюджет. На начало года отчисления в казну формировались на основе цен 2025-го. Свою роль сыграло укрепление рубля.

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