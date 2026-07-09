Несмотря на высокие цены, нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии снизились

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Несмотря на высокие цены, нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии снизились

После начала войн Израиля и США с Ираном цены на газ и нефть на мировых рынках резко подскочили. Казалось бы, ситуация сложилась более чем благоприятная для России, которая получила не только возможность заместить экспорт ближневосточных углеводородов, но и дополнительно заработать на ценовом драйве.

После блокады Ормуза в течение трех с лишним месяцев сырье всех марок, включая российский Urals, торговалось в диапазоне от 80 до 120 долларов за баррель. В некоторые краткосрочные периоды российский сорт стоил выше, чем эталонная Brent. В бюджет РФ на 2026 год заложена расчетная цена нефти 59 долларов за баррель.

Поначалу все вроде так и происходило. Российские нефтегазовые компании нарастили экспорт, продавая сырье в том числе в страны, которые ранее его либо вообще не покупали, либо импортировали редко и в малых объемах. Значительно увеличились поставки в Китай и Индию. Одновременно выросли отчисления и в государственный бюджет.

Но теперь выясняется, что нефтегазовые доходы российского бюджета в первой половине 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7%, составив 3,661 трлн рублей. Такие данные приводит Министерство финансов РФ. Ведомство сообщает, что поступления от не связанного с нефтегазовым сектора экономики за этот же период выросли на 16,3% — до 14,961 трлн рублей.

В комментарии Минфина такой на первый взгляд парадокс объяснили тем, что главной причиной падения нефтегазовых доходов стало «снижение цен на нефть в предыдущие периоды». Цены на нефть начали расти с марта, до этого они были ниже заложенной в бюджет. На начало года отчисления в казну формировались на основе цен 2025-го. Свою роль сыграло укрепление рубля.

11 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 20:25
    Как тут не вспомнить песню А. Миронова из к/ф "Бриллиантовая рука". laughing
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 20:52
      У них то дела идут.

      Но я даже восхищаюсь, как всегда находится обоснование того, почему прибыли (и налогов) мало, почему им нужны дотации от государства и почему бензин никогда не дешевеет. Это талант!
  2. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +1
    Сегодня, 20:29
    Не на фронте у нас сейчас плохо, а с тылом непорядок. Экономика валится. Поэтому и с Трампом заискиваем. Переговоров ищем.
    1. Dead Звание
      Dead
      +1
      Сегодня, 20:38
      Если пройдет еще 5 лет, то вопрос в том, что останется?
    2. tjeck91 Звание
      tjeck91
      0
      Сегодня, 20:46
      Война это в принципе жутко дорогое мероприятие, а продолжительная война которая ещё и перетекает на собственную терроторию вообще разорительна. Британия и Франция во многом утратили своё доминирующее значение в 20м веке именно из-за экономического надрыва.

      Но в нынешние положение власть загнала себя сама, некто говорил ''как курочка, по зёрнышку''. Вот и результат...
    3. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +1
      Сегодня, 20:57
      На фронте-то как раз более-менее. По крайней мере лучше, чем у противника. А вот в тылу полная... эта. А главбашня, как будто не замечает того, что видит весь народ. Чешем репу в недоумении...
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +3
        Сегодня, 21:04
        На фронте застой и продвижение темпами раненой улитки.При огромных материальных расходах. Вот экономика уже и не выдерживает. Но тут же все уряклы вопили что перемалывание наш путь. Один сильно умный министр что то брякнул про 21 год Ну-ну. Жаль не он и его родня в окопах.Может ума прибавилось бы.
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 20:55
    Свою роль сыграло укрепление рубля

    what
  4. salawat1980 Звание
    salawat1980
    0
    Сегодня, 21:12
    И это компенсируется ажиотажем на заправках?☝️🤷🤦
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 21:15
    Помню ранее утро начиналось с песни по радио -Утро красит нежным светом .Стены древнего Кремля.Просыпается с расветом. Вся советская земля. . .а нынче повсюду и по радио и по телеелевидению звучит -Всё хорошо,прекрасная маркиза.Все хорошо, всё хорошо. . . winked
  6. Сержант Звание
    Сержант
    0
    Сегодня, 21:16
    Не факт.Смотря кто и как будет считать эти доходы.