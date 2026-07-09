Лавров: Запад исчерпал лимит доверия, Россия ему больше не верит

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Лавров: Запад исчерпал лимит доверия, Россия ему больше не верит

Запад только имитирует готовность к переговорам, Россия больше не будет верить в якобы желание западных стран завершить конфликт на Украине диалогом. Как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, лимит доброго отношения у Москвы закончился.

Москва больше не верит Западу, который лишь имитирует готовность сесть за стол переговоров, в то же время выдвигая России ультиматумы. По словам Лаврова, западные страны по Украине договаривались с Россией несколько раз и сами же нарушали свои же обещания. Последний раз Запад сорвал договоренности Москвы и Киева в 2022 году. Зачем России наступать на те же грабли в очередной раз, выводы уже сделаны, очередных Минских соглашений не будет.



Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.

Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции военным путем, к давлению западных стран Россия привыкла и адаптировалась. В любом случае обозначенные Путиным в 2024 году цели будут достигнуты.

Ранее в Кремле заявили, что не видят европейские страны за столом переговоров по Украине, потому что никакого толку от них не будет, так как Европа открыто выступает на стороне бандеровского режима. Ожидать от Европы, что она изменится, не приходится. А верить своим заявлениям Европа отучила сама.
49 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    Сегодня, 20:30
    Вот интересное заявление,что же за этим последует????
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +9
      Сегодня, 20:34
      Последует попытка завершить освобождение Донбасса. Других вариантов то и нету раз дипломатию официально отбросили. Другое дело что после полного освобождения Донбасса прийдётся снова договариваться о фиксации статуса кво.Да и честно говоря какое то немного наигранное заявление.Раньше верили,теперь не верим.

      .Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.

      Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции военным путем, к давлению западных стран Россия привыкла и адаптировалась. В любом случае обозначенные Путиным в 2024 году цели будут достигнуты.Ранее в Кремле заявили, что не видят европейские страны за столом переговоров по Украине, потому что никакого толку от них не будет, так как Европа открыто выступает на стороне бандеровского режима. Ожидать от Европы, что она изменится, не приходится. А верить своим заявлениям Европа отучила сама.
      1. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        +2
        Сегодня, 20:36
        Цитата: Orange-Bigg
        после полного освобождения Донбасса прийдётся снова договариваться о фиксации статуса кво.

        С чего бы это? а буферная зона?
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +4
          Сегодня, 20:49
          Да как то не очень получается с этой буферной зоной.Плюс Украина наемников завозит, достаёт своими БПЛА далеко,скоро возможно и ракетами начнёт доставать.Плюс технологическая помощь от Запада,который в чём то да преуспел.Есть новости не айс.

          Немецкая инжиниринговая компания Quantum Systems, развивающаяся при поддержке автомобильного концерна Porsche SE, объявила об установлении неофициального мирового рекорда скорости для аппаратов с аккумуляторным питанием: в ходе полевых испытаний дрон Apex Recordhunter разогнался до 699 км/ч в горизонтальном полете. ... Сертификация с участием комиссии запланирована на ближайшие недели.Аппарат разрабатывался в течение года. В его силовой установке используются специализированные аккумуляторные батареи производства V4Smart GmbH — дочерней компании автомобильного концерна Porsche AG. Материнская структура Porsche SE выступает инвестором Quantum Systems; ранее холдинг вложил в развитие производителя беспилотников средства, исчисляемые двузначным числом миллионов евро. ... Проект Apex Recordhunter ориентирован на практическое применение в военной сфере. Аппарат является базой для тестирования инженерных решений, которые будут интегрированы в системы противовоздушной обороны. Разработка скоростных дронов-перехватчиков обусловлена технической необходимостью поражения ударных беспилотников, способных развивать скорость 400–500 км/ч.Дальнейшей реализацией программы занимается украинская дочерняя структура Quantum Systems — компания WIY Drones. В рамках тестирования новых систем WIY Drones проведет собственные испытания для фиксации двух национальных рекордов скорости. В тестах будут задействованы FPV-перехватчик STRILA (в категории полета с полезной нагрузкой массой 0,5 кг) и зенитный дрон SPYS. Обе платформы создаются для противодействия высокоманевренным воздушным целям с учетом боевого опыта применения БПЛА.


          https://overclockers.ru/blog/Fantoci/show/259139/Nemeckij-elektricheskij-dron-Apex-Recordhunter-ustanovil-mirovoj-rekord-skorosti-v-699-km-ch

          А прикиньте если такой дрон будет способен летать на такой скорости хотя бы 15 минут,то радиус поражения достигнет 150 км по любым целям,что в воздухе,что на земле. Плюс массовость.Это же по сути скоростной FPV-дрон,а если число таких сравнится с числом обычных FPV-дронов?

          Источник изображения: Quantum Systems
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            0
            Сегодня, 20:58
            Цитата: Orange-Bigg
            а если число таких сравнится с числом обычных FPV-дронов?

            проигрыш России невыгоден Китаю... А на любой меч всегда находится щит или китайский аналог smile
            1. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              +2
              Сегодня, 21:06
              Цитата: aybolyt678
              Цитата: Orange-Bigg
              а если число таких сравнится с числом обычных FPV-дронов?

              проигрыш России невыгоден Китаю... А на любой меч всегда находится щит или китайский аналог smile


              Вы слишком верите в Китай,а ведь он нам ничем не обязан.Мы даже не союзники.
        2. Eskobar Звание
          Eskobar
          0
          Сегодня, 21:31
          А Запорожская и Херсонская области, которые наша территория?
          1. Orange-Bigg Звание
            Orange-Bigg
            0
            Сегодня, 21:55
            Цитата: Eskobar
            А Запорожская и Херсонская области, которые наша территория?


            Скорее всего по Днепру и по линии соприкосновения на момент подписания.Хотя не исключенно что ничего подписывать не будут,а просто остановятся по линии соприкосновения.Нет бумаги,нет и гарантий и как следствие нет конфликтного потенциала начинать конфликт заново,ведь никто ничего никому не гарантирует.А значит и смысла начинать конфликт заново нет.Нет и ответственных за сдачу/не сдачу того или иного спорного участка.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 20:52
        Цитата: Orange-Bigg
        Последует попытка завершить освобождение Донбасса. Других вариантов то и нету раз дипломатию официально отбросили. Другое дело что после полного освобождения Донбасса прийдётся снова договариваться о фиксации статуса кво.

        Пока ВСУ имеет возможность продолжения боевых действий и пользуется помощью европейских партнёров-спонсоров, никакой фиксации не будет, война на территории 404 продлится и после выхода на границы Донбасса.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 20:58
          Ну не зря же тот же Зеленский и Буданов говорят о возможном завершении конфликта уже в этом году.Просто споры по поводу линии соприкосновения.Донбасс полностью отдавать не хотят,а если спор разрешится военным путем,то оставшееся противоречие как бы разрешится само собой и препятствий для подписания перемирия уже не будет,на данный момент таким препятствием является вопрос линии соприкосновения по Донбассу,о всём остальном,как заявлялось официально,вроде бы договорились.Так что ждём чем закончится.

          . С нашей стороны ситуацию прокомментировал военкор Кулько: «Освобождение Константиновки кардинально поменяло расклад. Городская застройка позволяет расчетам 4-й бригады запускать БПЛА и бить глубоко по тылам врага. Тем более, сейчас наши активно применяют новые „КВНы“ с дальностью за 30 км. За неделю (еще одна) трасса Дружковка — Краматорск превратилась в настоящую „дорогу смерти“. Про переброску резервов на привычных грузовиках и бронетехнике противнику приходится забыть». ... По сути, во всей Краматорско-Славянской агломерации ВСУ теперь полностью лишены быстрых маневров по асфальту. Вражеские ресурсы уже открыто паникуют и призывают передвигаться только по полям. «Вот только прилегающие грунтовки тоже плотно под нашим прицелом», — уточняет Кулько.Можно смело констатировать, что беспилотная блокада выезда из Кондратовки с помощью засадных FPV-дронов является прямой подготовкой к штурму Дружковки. Самостийные гарнизоны в районах Алексеево-Дружковки, Осыково и Кондратьевского огнеупорного завода уже испытывают лютый боеприпасный голод. Наши ДРГ непрерывно кошмарят противника, вынуждая их раскрывать свои позиции (по которым сразу прилетают ФАБы) и тратить последние боекомплекты.


          https://svpressa.ru/war21/article/523028/
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 21:12
            Цитата: Orange-Bigg
            Ну не зря же тот же Зеленский и Буданов говорят о возможном завершении конфликта уже в этом году.Просто споры по поводу линии соприкосновения.Донбасс полностью отдавать не хотят. ...на данный момент таким препятствием является вопрос линии соприкосновения по Донбассу

            Кроме споров по линии соприкосновения на Донбассе, актуальна тема буферной зоны в Харьковской и Сумской областях. Укры явно не согласятся с её существованием, учитывая, что она сейчас постоянно расширяется.
            1. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              0
              Сегодня, 21:16
              Там скорее всё останется по линии соприкосновения актуальной на тот момент времени,когда будет подписано возможное соглашение.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Сегодня, 21:34
                Цитата: Orange-Bigg
                Там скорее всё останется по линии соприкосновения актуальной на тот момент времени,когда будет подписано возможное соглашение.

                Когда он настанет, этот "момент времени"? Укронацисты настолько воодушевлены своими успехами в поражении российских НПЗ, что согласны нести любые потери на ЛБС до исчерпания всех резервов живой силы. Ну или наше ВПР всё же умерит гуманизм и решительно пойдёт на добивание всех ключевых объектов Укрэнерго и Нафтогаза, портового хозяйства, что неминуемо остановит движение по ж/дорогам, затормозит логистику снабжения и резко снизит возможности ВПК поддерживать боеспособность ВСУ.
                1. Orange-Bigg Звание
                  Orange-Bigg
                  0
                  Сегодня, 21:49
                  Когда стороны поймут что уже не могут,даже если всё ещё хотят.Примерно так закончилась ирано-иракская война.

                  Укронацисты настолько воодушевлены своими успехами в поражении российских НПЗ, что согласны нести любые потери на ЛБС до исчерпания всех резервов живой силы.


                  Просто с самого начала защита таких объектов была не продумана и в итоге пришлось реагировать,но долго реагировали.Вот и итог.

                  Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении права специализированным частным охранным организациям получать в Росгвардии боевое стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов от беспилотников.

                  Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

                  Отдельным частным охранным организациям (право учреждения которых есть у субъектов топливно-энергетического комплекса, стратегических предприятий или стратегических акционерных обществ) предоставляется право получать в территориальных органах Росгвардии во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему. Такое оружие будет им выдаваться в целях пресечения противоправного функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов на объектах (территориях), в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, в период проведения СВО.

                  Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее объяснял, что "с начала специальной военной операции противник не прекращает диверсионно-террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса и иные стратегически важные предприятия с применением БПЛА; только с начала 2024 года зафиксировано более 920 таких нападений на объекты ТЭК".

                  "Практика показывает, что против таких угроз одним из наиболее результативных средств является стрелковое автоматическое оружие. А охрану более 80% объектов ТЭК сегодня осуществляют именно частные охранные организации. Но по закону им разрешено использовать только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное), и часто его просто недостаточно, чтобы быстро и эффективно отразить атаку БПЛА и иных (подводных, надводных, наземных) беспилотных средств", - считает глава комитета.

                  По его мнению, "возможность получения специализированными частными охранными организациями боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит: существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан; усилить охрану важных объектов и территорий; реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее".
          2. Fisher Звание
            Fisher
            +1
            Сегодня, 21:19
            Вы знаете, я бы на этот ресурс (svpressa) не полагался. У них статьи как под копирку, такое ощущение, что один человек пишет, но под разными фамилиями.
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 20:38
      Запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, придётся откупоривать "неприкосновенный запас".
    3. kenig1 Звание
      kenig1
      +10
      Сегодня, 20:39
      Никогда такого не было и вот опять.
    4. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 21:22
      грозное бурчание какие кругом бяки.
    5. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:45
      Запад исчерпал лимит доверия

      Неужели когда-то было иначе. Можно особо не вникать в это высказувание.
    6. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:53
      Ропот 55
      Вот интересное заявление,что же за этим последует????

      Думаю, ничего. Заявление направлено в небеса .
    7. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:54
      Ропот 55
      Сегодня, 20:30

      hi Подобными заявлениями они тешат себя и Кремль, начиная с 90-х годов, но мягкотелость и нерешительность дипломатов и политиков, чьи семьи, недвижимость, забугорные банковские счета и интересы уже не соответствуют и не защищают интересы большинства россиян, приводят к ежедневным смертям среди военных и мирных, потере уважения и престижа Державе с ЯО.
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 20:35
    Запад это ведь и США,так что же получается наше руководство наконец то и американцам не верит или же это только мнение Лаврова как и в случае с ОБСЕ которое он бы точно покинул но решать президенту.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +6
    Сегодня, 20:37
    Последний раз Запад сорвал договоренности Москвы и Киева в 2022 году. Зачем России наступать на те же грабли в очередной раз, выводы уже сделаны

    О как!))) А в Анкоридже, дескать, не прокатили вас, баранов ведомых?))) Или, признать - равноценно застрелиться?
    Да уж.., - пути господни не исповедимы...
  4. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Сегодня, 20:37
    Вроде не жирафы а так долго доходило ...
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +3
      Сегодня, 20:55
      Вот, сто раз повторю - не понимаете с кем имеете дело, не способны прогнозировать чего ждать от противников, не знаете их истинных целей, ведетесь на лживые слова вражин и тп. - УХОДИТЕ! Вы не компетентны, вам не дано справиться с такими гроссмейстерами, имеющими и разводящими вас на раз-два-три... Освободите место для более решительных, тех, кто ЗНАЕТ с кем имеем дело, их настоящие и безоговорочные враждебные цели в отношении РФ, тем, кого как вас лохов не обманут и тп.
      Сейчас, уже какое-то время, думаю о том, что России просто необходимо создание новой партии, перед предстоящими выборами в Думу... Например - "Военно патриотическая партия РФ", во главе с военным, настоящим Героем России, каким нибудь принципиальным, жестким и страшным для запада, Патриотом России. И, пусть цели эта партия заявит сразу - "придем - церемониться не будем, все ответственные за кровь наших бойцов, людей ответят" и тп. Уверена, наш народ поддержит таких, а не слюньтяев, позволяюших западным козлам безнаказанно обдирать и уничтожать наш огород....
      Но, что-то я размечталась, походу...)))
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 22:06
      Цитата: axren1
      Вроде не жирафы а так долго доходило ...


      Вы верите что так долго доходило? По-моему всё несколько наигранно на публику,чтобы оправдаться,представ наивными.А то у населения начали появляться слишком часто неудобные вопросы.Всю правду не скажут всё равно.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +12
    Сегодня, 20:41
    Завтра Трамп скажет - а давайте санкции сниму, тоннель построим...
    И Лавров и прочие более высокосидящие сразу снова протекут и начнут из каждого утюга рассказывать как будем вместе с Америкой миром править fellow
  6. RondelR
    RondelR
    +1
    Сегодня, 20:44
    Прекрасно, щеки надули. Как это влияет на фронт? За полгода взята Константиновка, фронт можно сказать встал. На переговоры больше не идем, мы же надули щеки, что дальше то? Какие действия. Фронт стоит, переговоров нет, с экономикой все хуже. Какой план то у них?
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      +1
      Сегодня, 20:50
      Цитата: RondelR
      Какой план

      план в том что плана нет
      как у троцкого ни войны ни мира
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +2
        Сегодня, 21:18
        не проканает. Там немцев кошмарили с другой стороны. И воевать уже и немцы не хотели.У идеи СССР была огромная мировая поддержка среди рабочих. Ситуация принципиально иная.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 20:48
    Лимит доверия народа не исчерпайте там наверху, мало не покажется.
  8. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +2
    Сегодня, 20:48
    до лаврова только что дошло, у меня счет идет с первого крестового похода
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 20:50
    Теперь точно? На 100%?
    Если пальчиком поманят, пообещают что-то, в давос позовут, кому-то с виллы на лазерном берегу снимут арест, не поведемся в n-ый раз?
  10. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 20:53
    На выводы хотелось бы посмотреть. Дипломатические средства исчерпан до дна, остались только военные. Что, теперь по "центрам решений" вдарим? Запасаюсь семечками, попкорн не люблю.
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 20:55
    "Кульбаба товстi шоки" -советский мультфильм 1971 года. В этом мультфильме все удивлялись тому что у кульбабы ( одуванчика ) толстые щёки . . . lol
  12. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 20:58
    Москва больше не верит Западу, который лишь имитирует готовность сесть за стол переговоров, в то же время выдвигая России ультиматумы.

    Неужели перестанем верить дорогому Дони? Верится с трудом....
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 21:14
      Не будем ему верить когда он будет говорить что помогает Украине чем может и гадит нам как может, будем считать что он так шутит, а на самом деле все равно наш feel
  13. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +2
    Сегодня, 21:04
    спустя 12 лет с начала заворушки только дошло,вы серьезно, вы простите 🤦, слов нет
  14. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 21:04
    Жесткая дипломатия от слабой отличается тем, что достаточно перестать надеяться на дипломатию, после ПЕРВОГО обмана. Нас обманывали, много раз. Неужели, только сейчас начинаем понимать, что без сильной армии и флота-не работает, любая дипломатия и договоренности. В случае с ЕС и Украиной, собеседника нужно крепко держать, плоскозубцами, за гениталии. Малейшее отклонение от договоренностей- сжимание плоскозубцев. Но можно и гуманней- паяльник или утюг. (наличие розетки-необходимо)
  15. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 21:05
    Просто представил себе такую картину- Молотов в конце 30-х жалуется, что он больше не верит западным странам...

    ________

    Если бы деды в Кремле проявляли твердость и решительность, а глава МИД был бы похожим на Громыко, я вас уверяю - войны бы не было, а Европа не решилась идти на конфликт, как он не решилась трогать Иран...
  16. bbb Звание
    bbb
    -1
    Сегодня, 21:05
    Пора старичкам на пенсию, а то они уж слишком приторможенными стали.
  17. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 21:06
    Да неужели? Нанюхались наконец анкориджских кишечных газов друга Дональда? Иногда кажется что даже кухарка могла бы управлять страной не хуже нынешней "доверчивой" и "наивный" гоп-компании.
  18. Александр Сл Звание
    Александр Сл
    +1
    Сегодня, 21:06
    Песков уже озвучил, что до них дошло, что идёт не СВО, а война, вот теперь продолжение от Лаврова, что верить никому нельзя, на половине пятого года прозрели, жаль, что доходит долго. fool гибнут люди.
  19. Single-n Звание
    Single-n
    +2
    Сегодня, 21:15
    По словам Лаврова, западные страны по Украине договаривались с Россией несколько раз и сами же нарушали свои же обещания. Последний раз Запад сорвал договоренности Москвы и Киева в 2022 году.

    А как же зерновые сделки? Духи анкориджей? Мы 4 года виляем филе умоляя о переговорах. .Европа пятый год вопит что хочет видеть нас у гробу у белых тапках . А тут обиделись.А что такое? Неужто прямым текстом послали? Или вариант с почетной капитуляцией уже не прокатывает?
  20. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 21:15
    Интересно какое это уже по счету заявление, а главное, что за ним последует и последует ли?
  21. Сержант Звание
    Сержант
    +1
    Сегодня, 21:15
    Почти 5 лет был кредит доверия врагу???
  22. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +3
    Сегодня, 21:19
    Медлительность у пожилых людей — это комплексный феномен, который объясняется сочетанием физиологических, неврологических и психологических факторов. С возрастом организм действительно меняется и эти изменения влияют на скорость движений и когнитивных процессов. Об этом даже нейросеть пишет.
  23. voland_1 Звание
    voland_1
    0
    Сегодня, 21:49
    Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.

    А Запасы газа, нефти и прочего еще не исчерпаны?? Продолжаем торговлю по дешевке - лишь бы взяли??
  24. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 22:06
    Года 3-4 тому назад сказать это надо было ...