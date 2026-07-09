Лавров: Запад исчерпал лимит доверия, Россия ему больше не верит
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Запад только имитирует готовность к переговорам, Россия больше не будет верить в якобы желание западных стран завершить конфликт на Украине диалогом. Как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, лимит доброго отношения у Москвы закончился.
Москва больше не верит Западу, который лишь имитирует готовность сесть за стол переговоров, в то же время выдвигая России ультиматумы. По словам Лаврова, западные страны по Украине договаривались с Россией несколько раз и сами же нарушали свои же обещания. Последний раз Запад сорвал договоренности Москвы и Киева в 2022 году. Зачем России наступать на те же грабли в очередной раз, выводы уже сделаны, очередных Минских соглашений не будет.
Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции военным путем, к давлению западных стран Россия привыкла и адаптировалась. В любом случае обозначенные Путиным в 2024 году цели будут достигнуты.
Ранее в Кремле заявили, что не видят европейские страны за столом переговоров по Украине, потому что никакого толку от них не будет, так как Европа открыто выступает на стороне бандеровского режима. Ожидать от Европы, что она изменится, не приходится. А верить своим заявлениям Европа отучила сама.
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