Бои на восточных подступах к Доброполью, штурмовые группы уже заходят в город
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Российские войска продолжают продвижение на Донбассе. Сегодня ВС РФ перевели под свой контроль участок территории на восточных подступах к городу Доброполье. Речь идёт о лесном массе в районе реки Бык и Добропольских прудов.
Украинские мониторинговые паблики заявляют, что штурмовые группы российской армии «уже проникают в городскую черту Доброполья». Одновременно с этим бои идут за пригород – Анновку, восточная часть которой уже под контролем российских Вооружённых сил.
Менее километра нашим войскам остаётся до перерезания ключевой на данном направлении автодороги Доброполье-Краматорск. Её перекусывание в значительной степени осложнит противнику логистику, затруднив переброску личного состава и военных грузов между Славянско-Краматорской агломерацией и Добропольем, которое в свою очередь соединяется транспортным коридором с Днепропетровской областью.
Напомним, что сегодня наши войска продвинулись на глубину порядка 6,5 км в Харьковской области, приближаясь к важным узлам логистики - Приколотному и Великому Бурлуку.
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