Бои на восточных подступах к Доброполью, штурмовые группы уже заходят в город

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Бои на восточных подступах к Доброполью, штурмовые группы уже заходят в город

Российские войска продолжают продвижение на Донбассе. Сегодня ВС РФ перевели под свой контроль участок территории на восточных подступах к городу Доброполье. Речь идёт о лесном массе в районе реки Бык и Добропольских прудов.

Украинские мониторинговые паблики заявляют, что штурмовые группы российской армии «уже проникают в городскую черту Доброполья». Одновременно с этим бои идут за пригород – Анновку, восточная часть которой уже под контролем российских Вооружённых сил.





Менее километра нашим войскам остаётся до перерезания ключевой на данном направлении автодороги Доброполье-Краматорск. Её перекусывание в значительной степени осложнит противнику логистику, затруднив переброску личного состава и военных грузов между Славянско-Краматорской агломерацией и Добропольем, которое в свою очередь соединяется транспортным коридором с Днепропетровской областью.

Напомним, что сегодня наши войска продвинулись на глубину порядка 6,5 км в Харьковской области, приближаясь к важным узлам логистики - Приколотному и Великому Бурлуку.
2 комментария
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  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 21:33
    Спасибо.
    Хорошая новость вечером это ценно.
    Успехов парням и крепкого здоровья!
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 21:58
    Продвижение не может не радовать … только вперёд … вплоть до полной утилизации бандеровского гадюшника