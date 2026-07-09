Израиль ждёт от Трампа «зелёный свет», желая присоединиться к ударам по Ирану

Израиль хотел бы присоединиться к американским ударам по Ирану, но ждет разрешения от Дональда Трампа. Об этом сообщает израильский телеканал Kan News.Израиль готов возобновить военную операцию против Ирана, но пока США не дают на это «зеленый свет». По данным телеканала, запрос на присоединение к американским ударам в Вашингтон уже ушел, в Тель-Авиве ждут ответа, желательно положительного. Самостоятельно, без разрешения Трампа, Израиль влезать в разборки с Ираном побаивается, поскольку пока непонятно, на сколько затянется этот обмен ударами между США и Ираном.Ранее военно-политическое руководство еврейского государства заявляло о готовности возобновить боевые действия против Ирана даже без участия США. Однако это произойдет только тогда, когда американцы полностью выйдут из конфликта с Ираном. Сейчас же ситуация непонятная, вроде бы действует перемирие и подписан меморандум о взаимопонимании, но Трамп все еще никак не может вывести США из этой войны.Как уверены российские политологи, в этот раз у Израиля не получится присоединиться к ударам, поскольку они быстро сойдут на нет, причем с американской стороны. Трампу война не нужна, поэтому он снова объявит об очередной одержанной над Ираном победе, а все сделают вид, что так оно и было. Переговоры возобновятся.

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