Израиль ждёт от Трампа «зелёный свет», желая присоединиться к ударам по Ирану

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Израиль ждёт от Трампа «зелёный свет», желая присоединиться к ударам по Ирану

Израиль хотел бы присоединиться к американским ударам по Ирану, но ждет разрешения от Дональда Трампа. Об этом сообщает израильский телеканал Kan News.

Израиль готов возобновить военную операцию против Ирана, но пока США не дают на это «зеленый свет». По данным телеканала, запрос на присоединение к американским ударам в Вашингтон уже ушел, в Тель-Авиве ждут ответа, желательно положительного. Самостоятельно, без разрешения Трампа, Израиль влезать в разборки с Ираном побаивается, поскольку пока непонятно, на сколько затянется этот обмен ударами между США и Ираном.



Высокопоставленные израильские чиновники хотели бы получить разрешение от президента США Трампа на возобновление израильских ударов по Ирану.

Ранее военно-политическое руководство еврейского государства заявляло о готовности возобновить боевые действия против Ирана даже без участия США. Однако это произойдет только тогда, когда американцы полностью выйдут из конфликта с Ираном. Сейчас же ситуация непонятная, вроде бы действует перемирие и подписан меморандум о взаимопонимании, но Трамп все еще никак не может вывести США из этой войны.

Как уверены российские политологи, в этот раз у Израиля не получится присоединиться к ударам, поскольку они быстро сойдут на нет, причем с американской стороны. Трампу война не нужна, поэтому он снова объявит об очередной одержанной над Ираном победе, а все сделают вид, что так оно и было. Переговоры возобновятся.
5 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 21:21
    Биби ждёт от Трампа команды фас. . . hi ,а говорили что они одно целое,что Биби это хвост,а Трамп всё остальное. И что хвост вертит этим "всё" как хочет. . . request
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 21:51
    . Как уверены российские политологи, в этот раз у Израиля не получится присоединиться к ударам, поскольку они быстро сойдут на нет, причем с американской стороны. Трампу война не нужна, поэтому он снова объявит об очередной одержанной над Ираном победе, а все сделают вид, что так оно и было. Переговоры возобновятся.

    На мнение российских политологов полагаться плохая идея. Что будет через неделю не знает вообще ни один человек в мире, слишком много факторов, в том числе случайных и слишком много ненависти друг к другу в Иране, Израиле и США.
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      0
      Сегодня, 22:01
      Изечка полагайся только на своих сионистких политологов, а если что то не нравится можешь подать жалобу в Спортлото
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 21:54
    ближневосточная гиена на низком старте?
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 22:07
    Значит жди коллективного навала матрасники + политические иудейцы в едином порыве против … а раздача от персов будет всему региону
    Кстати зря так биби … дырявый купол не спасает от иранской баллистики и это проверено