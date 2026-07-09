Зеленский назвал сроки появления украинского аналога американского ЗРК Patriot
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Украинская противоракетная система под названием «Фрея» может появиться уже в ближайшее время, но только при условии активного участия со стороны стран Европы. Об этом заявил Зеленский.
«Нелегитимный» поставил задачу разработать и создать украинский аналог американского зенитного комплекса Patriot, который был бы гораздо дешевле западных, а также мог массово выпускаться на Украине. В июне этого года украинская компания Fire Point, которая все еще никак не может допилить крылатую ракету «Фламинго», подписала меморандум о намерениях с немецкой оборонной компанией Hensoldt на разработку нового комплекса. Не прошло и месяца, как Зеленский заявляет, что ЗРК может появиться уже в ближайшее время.
Противоракетная система «Фрея» должна быть аналогом системы Patriot, но с более массовым производством и более низкой ценой.
Как ранее сообщалось, немцы из Hensoldt в новой системе ПРО отвечают за радары и их интеграцию в комплекс. За основу будет взят немецкий радар TRML-4D, построенный по технологии AESA и способный обнаруживать и сопровождать около 1,5 тыс. воздушных целей разных типов.
Украинская Fire Point будет отвечать за общую архитектуру новой системы, а также создаст для нее новую ракету, способную перехватывать баллистику, пусковые установки и систему управления. И все это нужно сделать очень быстро. Тут два варианта: или здесь идет распил денег с последующим сворачиванием проекта под любым предлогом, или за основу будет взята уже готовая система ПВО, на которой просто переклеят шильдик, выдав за украинскую.
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