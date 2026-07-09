Зеленский назвал сроки появления украинского аналога американского ЗРК Patriot

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Зеленский назвал сроки появления украинского аналога американского ЗРК Patriot

Украинская противоракетная система под названием «Фрея» может появиться уже в ближайшее время, но только при условии активного участия со стороны стран Европы. Об этом заявил Зеленский.

«Нелегитимный» поставил задачу разработать и создать украинский аналог американского зенитного комплекса Patriot, который был бы гораздо дешевле западных, а также мог массово выпускаться на Украине. В июне этого года украинская компания Fire Point, которая все еще никак не может допилить крылатую ракету «Фламинго», подписала меморандум о намерениях с немецкой оборонной компанией Hensoldt на разработку нового комплекса. Не прошло и месяца, как Зеленский заявляет, что ЗРК может появиться уже в ближайшее время.



Противоракетная система «Фрея» должна быть аналогом системы Patriot, но с более массовым производством и более низкой ценой.

Как ранее сообщалось, немцы из Hensoldt в новой системе ПРО отвечают за радары и их интеграцию в комплекс. За основу будет взят немецкий радар TRML-4D, построенный по технологии AESA и способный обнаруживать и сопровождать около 1,5 тыс. воздушных целей разных типов.

Украинская Fire Point будет отвечать за общую архитектуру новой системы, а также создаст для нее новую ракету, способную перехватывать баллистику, пусковые установки и систему управления. И все это нужно сделать очень быстро. Тут два варианта: или здесь идет распил денег с последующим сворачиванием проекта под любым предлогом, или за основу будет взята уже готовая система ПВО, на которой просто переклеят шильдик, выдав за украинскую.
3 комментария
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 22:04
    Интересная новость … коллективный запад прям сообщил что они делают новый комплекс ПВО с учётом опыта шумерии и будут его там испытывать производя на своих мощностях … ибо в шумерии ничего своего не осталось
  2. Xroft Звание
    Xroft
    0
    Сегодня, 22:06
    Можно смеятся сколько угодно. Но реализовав беспилотную программу всу нанесли колоссальный урон.
    Ракетная программа дает им возможность бить в глубину страны.
    Сейчас пво даст возможность защитить ключевые объекты.
    Да все это руками запада, но тенденции нельзя не увидеть.


    А у нас на 4 год сказали что оказывается запад тянет время и не хочет переговоров.....
  3. fezm.fan Звание
    fezm.fan
    0
    Сегодня, 22:09
    Почему все эти выступления у меня ассоциироваться с вольным художником (усиками) и его (Вундерваффе)