Броня башни БМПТ «Терминатор»: большие массивы стали и двухслойная динамическая защита
Боевая машина поддержки танков «Терминатор», переименованная нынче в какого-то совершенно нелепого «Спиридона», считается одним из самых защищённых представителей отечественной бронетанковой техники. И речь не только о рациональных компоновочных решениях, которые, например, предусматривают полную изоляцию топливных баков, что сильно снижает вероятность пожаров и полного уничтожения машины при поражении.
Немалое значение имеет броня и динамическая защита «Терминатора», которая как минимум по части его башни выполнена весьма оригинальным образом: там очень и очень много стали, а динамическая защита, использующая элементы «Реликта», является двухслойной, что совершенно нетипично для танков по типу Т-90М или Т-80БВМ, которые оснащаются им уже не первый год.
Пассивная броня башни
Начать, пожалуй, нужно с того, что у БМПТ «Терминатор» есть башня. Разумеется, она ни на грамм не похожа на привычную танковую башню. По факту это низкопрофильная платформа с вынесенным вооружением в виде спарки двух 30-мм автоматических пушек, пусковых установок для ракет «Атака» и пулемёта.
Башня БМПТ «Терминатор». Вид сверху. Источник: radiosputnik.ru
Она же формирует боевое отделение для командира и наводчика-оператора. На её крыше расположены люки этих членов экипажа, прицел наводчика и призменные приборы наблюдения командира. При этом, несмотря на свои относительно скромные габариты, особенно по высоте, башня обладает весьма внушительным бронированием в лобовой части.
Об этом, конечно, было известно давно, так как чертежи и некоторые эскизы в Сеть утекли далеко не вчера. Однако более или менее вменяемой визуализации состава брони не было, пока этим делом не занялся китайский энтузиаст под псевдонимом «Объект-477». По имеющимся данным он составил занятное изображение, показывающее компоненты и их толщины.
Оно прикреплено ниже.
Схема брони башни БМПТ «Терминатор». Автор: «Объект-477»
Сокращения:
— 21F — противонейтронный материал;
— PPU — жёсткий пенополиуретан;
— St — сталь;
— RHA — броневая сталь средней твёрдости;
— HHA — броневая сталь высокой твёрдости;
— ERA — динамическая защита;
— Relikt ERA — ДЗ «Реликт»;
— 4S23 — элемент ДЗ 4С23;
— Rb — резина;
— Gap — зазор / воздушный промежуток.
Теперь перейдём к составу и толщинам соответственно сечениям на изображении, то есть А-А, В-В и С-С.
Сечение А-А:
2 мм сталь + ДЗ «Реликт» 4С23, 2 × (80 мм RHA + 30 мм 21F) + 30 мм HHA + 50 мм HHA + 20 мм 21F + 80 мм RHA.
Сечение В-В:
23 мм HHA + 2 × ДЗ «Реликт» 4С23, 23 мм HHA + 45 мм PPU + 60 мм HHA + 5 мм резина + 3 мм сталь + 14 мм зазор + 50 мм HHA + 20 мм 21F + 80 мм RHA.
Сечение С-С:
23 мм HHA + 2 × ДЗ «Реликт» 4С23, 23 мм HHA + 45 мм PPU + 60 мм HHA + 5 мм резина + 3 мм сталь + 14 мм зазор + 60 мм HHA + 20 мм 21F + 80 мм RHA / 130 мм RHA при 0°.
Что можно сказать по поводу таких «бутербродов»? В первую очередь то, что никаких излишних «понтов» в виде керамики и прочих сложных элементов там нет. С одной стороны, это большое упущение, поскольку такие компоненты могли бы сильно уменьшить массу броневой защиты при заданной стойкости.
С другой, они, в общем-то, и не нужны. Броня лобовой части башни «Терминатора» имеет сравнительно небольшие габариты, поэтому на массу особо оглядываться не стали. Запихали огромное количество стальных листов средней и высокой твёрдости, приправив их противокумулятивными отражающими (вспучивающимися) листами в виде комбинации «60 мм HHA + 5 мм резина + 3 мм сталь + 14 мм зазор» в сечениях В-В и С-С.
Учитывая всё это, а особенно толщины и углы наклона стальных массивов, а также наличие динамической защиты, можно с уверенностью говорить, что башня БМПТ «Терминатор» превосходит по стойкости как к кумулятивным, так и кинетическим средствам поражения башни танков по типу Т-72Б и даже, очень вероятно, Т-90М.
Теперь о самой динамической защите.
Двухслойная динамическая защита
Если мы возьмём в качестве примера типичный носитель динамической защиты «Реликт» в виде какого-нибудь Т-90М, Т-80БВМ и даже нынешних новых модификаций Т-72Б3М, собранных из Т-72А, то заметим одну общую деталь. «Реликт» на них выполнен в виде однослойной «накладки» поверх брони.
Иными словами, все модули «Реликта» на них представляют из себя простецкий бутерброд в виде двух толстых стальных плит — внешних и тыльных, — между которыми располагаются элементы динамической защиты (или ЭДЗ) 4С23. При этом сами ЭДЗ — это две тонких стальных пластины, между которых находится прослойка в виде взрывчатого вещества.
Инертные (макеты) элементы динамической защиты. Слева направо: 4С24 — для ДЗ «Каркас» и других изделий для лёгкой бронетехники, 4С23 — для «Реликта», 4С22 — для «Контакт-5», 4С20 — для «Контакт-1» (также первое время устанавливались в «Контакт-5»). АО НИИ Стали.
В момент детонации взрывчатки в ЭДЗ толстые стальные плиты начинают двигаться в противоположных направлениях, оказывая разрушительное воздействие на подкалиберный снаряд или кумулятивную струю. Лицевая плита бьёт навстречу, а тыльная — вдогон.
Простая схема динамической защиты «Реликт». Стрелками показано двунаправленное метание толстых стальных плит
Решение простецкое, поскольку не требует никакой переработки брони танка и массивных креплений. При этом ещё и эффективное — «Реликт» обеспечивает неплохую защищённость от кинетических и кумулятивных, в том числе некоторых тандемных боеприпасов. Однако вариант оснащения динамической защитой башни «Терминатора» даёт куда большую стойкость к поражающим средствам.
Он использует те же «реликтовые» элементы динамической защиты 4С23, но в совершенно иной конфигурации. Как это выглядит, можно узнать, посмотрев на схему, прикреплённую ниже. На ней видно, что динамическая защита обладает двумя толстыми метаемыми плитами (на схеме подписаны как пластины первого и второго элементов ДЗ).
По факту это двухслойная динамическая защита, в которой элементы срабатывают по очереди с небольшой задержкой — сначала первый, затем второй.
При попадании подкалиберного снаряда в первую плиту образующиеся осколки вызывают детонацию взрывчатки в ЭДЗ и заставляют плиту двигаться навстречу снаряду, нанося ему повреждения. Затем в движение приходит и вторая плита — взрыв ЭДЗ первого слоя вызывает детонацию ЭДЗ второго слоя.
Иными словами, на снаряд приходится сразу два удара тяжёлыми стальными плитами за долю секунды, что сильно снижает его бронепробиваемость. По снарядам типа советского ОБПС «Манго» это снижение может доходить до 50% и более. Чуть меньшего, но тоже вполне осязаемого эффекта ДЗ может добиться и при попадании западных ОБПС, включая адаптированные для преодоления динамической защиты снаряды с сегментированной головной частью.
В случае попадания кумулятивного боеприпаса детонация взрывчатки в обоих слоях ЭДЗ происходит при контакте с кумулятивной струёй. При этом, как и в случае с подкалиберными снарядами, на струю так же воздействуют две толстых стальных пластины. Также дополнительное негативное действие на струю оказывает энергия взрыва ЭДЗ и их тонкие пластины.
Снижение бронепробиваемости кумулятивных боеприпасов при срабатывании такой двухслойной защиты может доходить до 80%. Причём противостоять эта ДЗ может и тандемным кумулятивным снарядам и ракетам, так как детонация второго слоя происходит с некоторой задержкой — вторая метаемая плита успевает оказать воздействие на струю основного заряда.
Выводы
Описанная в данном материале структура брони и устройство динамической защиты позволяет сделать вывод о том, что защищённость башни БМПТ «Терминатор» превосходит таковые показатели практически у всех танков советского типа. Она эффективно может противостоять как подкалиберным снарядам, так и кумулятивным боеприпасам, в том числе тандемным.
Впрочем, это и не удивительно. Машину создавали специально для того, чтобы действовать в одном боевом порядке с танками, а прилететь там может всё, что угодно — и ПТУР, и бронебойный подкалиберный снаряд. Жаль только, что сейчас одна только мощная защита лба уже не особо актуальна, поскольку дроны могут ударить в уязвимые места. Но для своего времени изделие было довольно интересным.
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