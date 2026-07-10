В США заявили, что ЦАХАЛ покинет часть оккупированных территорий Ливана

623 3
В США заявили, что ЦАХАЛ покинет часть оккупированных территорий Ливана

Израиль планирует в ближайшие дни передать Бейруту контроль над так называемой «пилотной зоной» на юге Ливана. Речь о территориях к югу от реки Литани, которые ранее заняли израильские войска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Собеседник канала:



С дальнейшими пилотными зонами уже определились на картах. Центральное командование ВС США взаимодействует с обеими странами для достижения прогресса.

По его словам, Вашингтон в ближайшее время начнёт контактировать с международными партнёрами, чтобы помочь ливанскому правительству эффективно восстановить суверенитет как в этих зонах, так и по всей стране.

Решение о частичном выводе войск вызвало бурную реакцию в израильском обществе и среди оппозиции. Критики обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху в бессмысленной гибели израильских солдат на ливанской территории и называют происходящее стратегическим поражением и уступкой под давлением США.

Несколько комментариев:

Если собираемся выводить войска, был ли смысл начинать эту операцию?

Это поражение. Иначе это назвать сложно.

«Хизбалла» говорит Вашингтону «большое спасибо».

В настоящее время детали графика передачи территорий и механизмы контроля пока не раскрываются.

Напомним, что ЦАХАЛ осуществил очередное вторжение в Ливан на фоне совместной с США операции против Ирана в марте текущего года. Общая площадь оккупированных с указанного периода ливанских территорий составила порядка 500 квадратных километров. В соглашении о перемирии Тегеран увязал вывод израильских войск с территории Ливана и прекращение бомбардировок этой страны с итоговым подписанием. Изначально в правительстве Нетаньяху заявляли, что на это не пойдут, теперь же в США утверждают, что Нетаньяху согласился. Ближайшее время покажет, насколько верны эти утверждения.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 05:55
    Вашингтон в ближайшее время начнёт контактировать с международными партнёрами, чтобы помочь ливанскому правительству эффективно восстановить суверенитет как в этих зонах, так и по всей стране ❞ —

    — Пропал ливанский суверенитет ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:37
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 05:55

      hi Песни по этому поводу длятся чуть ли не с самого периода сионистского образования на палестинской земле с 1947 г.
      Соседи по арабским землям, включая Египет, уже убедились в "твёрдости и незыблемости слова" иврэйцев биби.
  2. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 05:56
    Израиль не уйдет до полного разоружения Хезболлы. Которая на это никогда не согласится.
    Трамп, похоже, опять пролетает с "нобелевкой".