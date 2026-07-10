Экс-советник Трампа рассказал о манере президента США троллить людей

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Экс-советник Трампа рассказал о манере президента США троллить людей

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал последние события, связанные с фигурой Дональда Трампа и его заявлениями. Болтон, работавший в администрации Трампа с апреля 2018 по сентябрь 2019, заявил о том, что президент США «занимается троллингом людей».

Джон Болтон:



Когда я работал при Трампе, я был однажды в его кабинете. Он диктовал одному из помощников новый твит. Говорит: напиши в последнем предложении все буквы заглавными. Потом поворачивается ко мне и спрашивает: знаешь, зачем я это делаю?

Далее экс-советник заявил о том, что тогда Трамп сообщил ему, что «такие действия сводят людей с ума».

Болтон добавил, что теперь ровно тем же самым Дональд Трамп занимается, когда говорит о необходимости захватить Гренландию.
Экс-советник по нацбезопасности:

Он знает, что это сводит людей с ума, выводит из равновесия. Именно поэтому он всем этим и занимается.

По словам Джона Болтона, это тактика Трампа по манипулированию людьми.

Напомним, что на недавнем саммите НАТО в Турции президент США в очередной раз заявил, что Гренландия должна управляться не Данией, а Соединёнными Штатами, так как «от этого зависит американская безопасность».
2 комментария
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  1. Диванный генерал Звание
    Диванный генерал
    +1
    Сегодня, 06:22
    Ага, шутник - а потом бац, и Садам Хусейн с Мадуро в гости к ним полетели. Бац - разбомбили всё руководство Ирана. Бац и "случайное" землетрясение в Венесуэле, сразу после которого вся венесуэльская нефть чудесным образом превратилась в американскую. Шутник бл.. Клоун прям.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 06:23
    Он знает, что это сводит людей с ума, выводит из равновесия. Именно поэтому он всем этим и занимается.
    Потому как сам сумасшедший wassat