Экс-советник Трампа рассказал о манере президента США троллить людей
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Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал последние события, связанные с фигурой Дональда Трампа и его заявлениями. Болтон, работавший в администрации Трампа с апреля 2018 по сентябрь 2019, заявил о том, что президент США «занимается троллингом людей».
Джон Болтон:
Когда я работал при Трампе, я был однажды в его кабинете. Он диктовал одному из помощников новый твит. Говорит: напиши в последнем предложении все буквы заглавными. Потом поворачивается ко мне и спрашивает: знаешь, зачем я это делаю?
Далее экс-советник заявил о том, что тогда Трамп сообщил ему, что «такие действия сводят людей с ума».
Болтон добавил, что теперь ровно тем же самым Дональд Трамп занимается, когда говорит о необходимости захватить Гренландию. Экс-советник по нацбезопасности:
Он знает, что это сводит людей с ума, выводит из равновесия. Именно поэтому он всем этим и занимается.
По словам Джона Болтона, это тактика Трампа по манипулированию людьми.
Напомним, что на недавнем саммите НАТО в Турции президент США в очередной раз заявил, что Гренландия должна управляться не Данией, а Соединёнными Штатами, так как «от этого зависит американская безопасность».
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