Зеленский объявил о начале военного сотрудничества с Анкарой и Баку

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Зеленский объявил о начале военного сотрудничества с Анкарой и Баку

Украина начала военное сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, об этом заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, пишет украинская пресса.

«Нелегитимный» подтвердил, что бандеровский режим начал сотрудничать в военной сфере с Баку и Анкарой. При этом он отказался отвечать, в чем именно заключается сотрудничество, но подчеркнул, что развивается оно «очень быстро». Вероятней всего, речь идет о совместном производстве различных дальнобойных вооружений, в частности, беспилотников.



Я хотел бы поблагодарить Азербайджан и поблагодарить Турцию, мы действительно начали работать в этом направлении. Давайте, если можно, без подробностей, но мы движемся достаточно быстро.

О военном сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией Зеленский заявил еще в ходе саммита НАТО в Анкаре, поблагодарив Алиева и Эрдогана за помощь Украине. Впрочем, ничего нового он не сказал, Турция оказывала поддержку Киеву с самого начала спецоперации, турецкий лидер тоже является любителем посидеть на двух стульях.

По Азербайджану информации меньше, но точно известно, что Баку обеспечивает Киев топливом, боеприпасами, в начале СВО Азербайджан поставлял на Украину вооружения, в частности зенитные установки ЗУ-32-2, причем через Турцию.
18 комментариев
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  1. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 06:12
    Молодец какой, выводит и Анкару и Баку на чистую воду. Нам ничего не надо доказывать, сами во всём признаются. И после этого мы ещё будем поставлять газ Анкаре и Баку?
    1. Владимир60 Звание
      Владимир60
      +9
      Сегодня, 06:19
      У нас государственно- монополистический капитализм т.е. слияние олигархата с правящей верхушкой. У них прибыль на первом месте. Поэтому они продолжают поставлять ресурсы врагам. Не трогают мосты и погранпереходы. По ним идут товары. Кому война, а кому нажива.
      К сожалению это горькая правда.
      1. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        +2
        Сегодня, 06:43
        К сожалению, Вы правы. По этому, перспектив нет. Если не произойдет чудо. "Чудо"- это не победа на фронте , а другое.
    2. Narrator
      Narrator
      -3
      Сегодня, 06:21
      Ну можно закрыть скважины, сократить бюджет. Это же явно пойдет на пользу?
      Зато у них там газа не будет (на деле будет)
      Европейцам перестали газ продавать, в итоге удар по себе нанесли сильнее.

      Где деньги брать если никому ничего не продавать?
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +5
        Сегодня, 06:57
        Кроме европейцев нам есть куда направить газ. В первую очередь для себя любимых, например газифицировать всю страну от городов до деревень. Опять же химия сколько всего можно сделать из газа. Транспорт перевести на газ. И главное надо свои рубли считать за деньги, а не только евро и доллары. И не надо переживать будет у них газ или не будет. Главное что не будут делать оружие для нашего врага и помогать ему за наши ресурсы и деньги. soldier
        1. Narrator
          Narrator
          -1
          Сегодня, 07:07
          А кто построит заводы для переработки газа? Это огромные инвестиции которые окупаются десятилетиями .
          Газифицировать хорошая идея, но сейчас все многоэтажки строят без газа.

          Это все равно не тот уровень потребления газа чем на продажу.
          Ну и самое смешное, что это бесплатно отдать рынок конкурентам которые будут богатеть вместо нас.

          Когда мы продаем, мы забираем деньги из других стран и переводим себе. Лишние деньги по миру не валяются. Хоть доллары, хоть рупии.
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 07:43
            *Газифицировать хорошая идея, но сейчас все многоэтажки строят без газа*

            зачем так нагло лгать. сейчас завтрак готовлю на газовой плите.газовый котел BAXI мурчит на кухне. моему дому 15 лет, а рядом достраивают элитный ЖК с..индивидуальным отоплением квартир. то бишь газовыми котлами.
            ввод в эксплуатацию-в сентябре.
            1. Ballnatrae Звание
              Ballnatrae
              0
              Сегодня, 09:09
              И как связано то что лично вы готовите завтрак на газовом котле и тот факт, что новостройки строят без газа? Я вот живу в огромном спальном районе на 100К человек и тут каждая квартира в каждом доме с электроплитой. У отца на даче тоже электрокотёл. В общем, примеров масса. И главное сразу обвинения во лжи. Это называется передёргивание. Если что, ранее вы не со мной разговаривали.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:42
      Солдатов В.
      Сегодня, 06:12

      hi Если Кремль и МИД РФ ещё не разучились отличать врагов от друзей, необходимо чаще напоминать им об этом, что в очередной раз и подтверждено жыдонаркофюрером.
    4. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      +1
      Сегодня, 08:06
      не только газ, наши туристы едут в турляндию, почему когда турки сбили наш истребитель не было ответки, потому как сотни тысяч наших граждан оказались бы в заложниках, а как только турпоток обрубили так турки сразу с извинениями прискакали. Сейчас нужно убрать турляндию и азербайджан из турсектора.
      1. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        0
        Сегодня, 08:52
        Эх, про российских заложников в случае начала войны с Турцией я писал ещё в 17 году... Турция же уже давно создала тайные концентрационные лагеря для них... Преимущество в гористой местности.
        1. Сергей Новиков_3 Звание
          Сергей Новиков_3
          0
          Сегодня, 09:01
          Не здесь, а на фейсбуке, когда ещё там можно было писать.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:14
    Ну а что ,это бизнес,ничего личного,все зарабатывают на этом конфликте,кто как умеет.
  3. PASus Звание
    PASus
    +8
    Сегодня, 06:20
    Не удивлюсь, если крючконосы со своих помидорных плантаций ещё и дроны через Каспий запускают по нашей территории.
    1. Radius Звание
      Radius
      0
      Сегодня, 06:29
      О этом уже всё чаще начинают говорить...
  4. Михаил55 Звание
    Михаил55
    +3
    Сегодня, 06:40
    Как же замылены слова..."друг"..."враг". Союзники врага, а мы с ними спокойно общаемся на высоком уровне, улыбочки, всякие выгодные для них контракты! Их боеприпасы убивают наших парней, не пора бы называть вещи своими именами?
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      Сегодня, 07:55
      *не пора бы называть вещи своими именами?*

      не могут называть вещи своими именами доктора словоблудия.
      при них появились такие словосочетания как:
      *хлопок*, *отрицательный рост*, *частичная мобилизация*, *возраст дожития*, *партнеры*.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:39
    Баку обеспечивает Киев топливом, боеприпасами, в начале СВО Азербайджан поставлял на Украину вооружения, в частности зенитные установки ЗУ-32-2
    Ещё в России около двух миллионов азербайджанцев, которые высылают деньги на родину. Не пора ли их?