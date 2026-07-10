Зеленский объявил о начале военного сотрудничества с Анкарой и Баку
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Украина начала военное сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, об этом заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, пишет украинская пресса.
«Нелегитимный» подтвердил, что бандеровский режим начал сотрудничать в военной сфере с Баку и Анкарой. При этом он отказался отвечать, в чем именно заключается сотрудничество, но подчеркнул, что развивается оно «очень быстро». Вероятней всего, речь идет о совместном производстве различных дальнобойных вооружений, в частности, беспилотников.
Я хотел бы поблагодарить Азербайджан и поблагодарить Турцию, мы действительно начали работать в этом направлении. Давайте, если можно, без подробностей, но мы движемся достаточно быстро.
О военном сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией Зеленский заявил еще в ходе саммита НАТО в Анкаре, поблагодарив Алиева и Эрдогана за помощь Украине. Впрочем, ничего нового он не сказал, Турция оказывала поддержку Киеву с самого начала спецоперации, турецкий лидер тоже является любителем посидеть на двух стульях.
По Азербайджану информации меньше, но точно известно, что Баку обеспечивает Киев топливом, боеприпасами, в начале СВО Азербайджан поставлял на Украину вооружения, в частности зенитные установки ЗУ-32-2, причем через Турцию.
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