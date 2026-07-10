Атакованы топливные хранилища портов Южный Одесской области и Николаев

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Атакованы топливные хранилища портов Южный Одесской области и Николаев

Число ударов по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях в ночь на 10 июля было достаточно скромным. Дальнобойные (крылатые и баллистические) ракеты по объектам противника в этот раз не применялись. Использовались беспилотники различного типа, а также ФАБы с УМПК.

Поступают сообщения о нескольких дронах, которые атаковали топливное хранилище в населённом пункте Беляры Одесской области. Топливное хранилище обслуживало порт Южный. По нефтебазе прилетало и раньше, но, судя по всему, противник восстанавливал накопительные мощности.



Официальное заявление от ставленников киевского режима в Одесской области сообщает о том, что поражено «промышленное предприятие, возникло возгорание».

Серия ударов нанесена по хранилищу топлива в районе Николаевского порта, а также на военном аэродроме в Николаевской области. Поступают сообщения о пожарах на указанных объектах в результате прилётов «Гераней».

В Харьковской области поражена стоянка с техникой ВСУ, а также объекты на территории местного завода стройматериалов.
Расположены эти цели в населённом пункте Валки, через который проходят автодороги Харьков-Полтава-Киев и Сумы-Днепр (Днепропетровск). Валки – важный транспортно-логистический узел противника. По указанным объектам удар наносился РСЗО «Торнадо-С».

Серия прилётов зафиксирована в ночные часы в Краматорске, к которому всё ближе подходят российские войска. Огневое поражение нанесено объектам топливно-энергетического комплекса, стоянкам транспорта ВСУ, пунктам размещения личного состава противника.

Крупный пожар в результате прилётов фиксируется в городе Самар Днепропетровской области - переименованный Новомосковск.

В данный момент идут бомбардировки объектов ВСУ в Запорожье и окрестностях города. Напомним, что на днях противнику там удалось взять под контроль село Новояковлевка, что к северо-востоку от Степногорска. Российские ВКС стараются не допустить нового продвижения ВСУ на данном участке фронта.
5 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 06:22
    Число ударов по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях в ночь на 10 июля было достаточно скромным.
    Вот это главное в статье.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 06:39
    И как контраст со "скромными ударами":

    Саратовский НПЗ остановлен: третий крупный нефтеперерабатывающий завод России выведен из строя

    Саратовский НПЗ компании «Роснефть» полностью остановил переработку нефти. По данным Reuters, повреждена единственная установка первичной переработки АВТ-6 мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Ремонт может занять от одной до двух недель. Предприятие прекратило продажи на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

    Это уже третий крупный НПЗ в России, остановленный в июле. Ранее прекратили работу Омский НПЗ и Нижегороднефтеоргсинтез. Саратовский завод перерабатывает около 7 млн тонн нефти в год, производя 1,2 млн тонн автобензина и 1,9 млн тонн дизельного топлива.

    На фоне атак в ряде регионов уже возник дефицит топлива — очереди на заправках, рост цен. Почти во всех регионах введены ограничения на свободную продажу.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 06:51
      alexboguslavski hi ,а на носу уборочная страда и бензинчик ох как нужен будет.
  3. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 06:44
    Скромность, доверчивость и наивность украшает кремлевских. )))
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 06:53
    Очень хорошая новостюха с утреца.