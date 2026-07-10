Атакованы топливные хранилища портов Южный Одесской области и Николаев
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Число ударов по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях в ночь на 10 июля было достаточно скромным. Дальнобойные (крылатые и баллистические) ракеты по объектам противника в этот раз не применялись. Использовались беспилотники различного типа, а также ФАБы с УМПК.
Поступают сообщения о нескольких дронах, которые атаковали топливное хранилище в населённом пункте Беляры Одесской области. Топливное хранилище обслуживало порт Южный. По нефтебазе прилетало и раньше, но, судя по всему, противник восстанавливал накопительные мощности.
Официальное заявление от ставленников киевского режима в Одесской области сообщает о том, что поражено «промышленное предприятие, возникло возгорание».
Серия ударов нанесена по хранилищу топлива в районе Николаевского порта, а также на военном аэродроме в Николаевской области. Поступают сообщения о пожарах на указанных объектах в результате прилётов «Гераней».
В Харьковской области поражена стоянка с техникой ВСУ, а также объекты на территории местного завода стройматериалов. Расположены эти цели в населённом пункте Валки, через который проходят автодороги Харьков-Полтава-Киев и Сумы-Днепр (Днепропетровск). Валки – важный транспортно-логистический узел противника. По указанным объектам удар наносился РСЗО «Торнадо-С».
Серия прилётов зафиксирована в ночные часы в Краматорске, к которому всё ближе подходят российские войска. Огневое поражение нанесено объектам топливно-энергетического комплекса, стоянкам транспорта ВСУ, пунктам размещения личного состава противника.
Крупный пожар в результате прилётов фиксируется в городе Самар Днепропетровской области - переименованный Новомосковск.
В данный момент идут бомбардировки объектов ВСУ в Запорожье и окрестностях города. Напомним, что на днях противнику там удалось взять под контроль село Новояковлевка, что к северо-востоку от Степногорска. Российские ВКС стараются не допустить нового продвижения ВСУ на данном участке фронта.
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