Трамп не врет, он действительно старается выполнить свои предвыборные обещания
Ну что же, думаю, пора серьезно поговорить о прошедшем саммите НАТО и высказываниях американского президента по поводу окончания войны на Украине. Не хочу быть одним из тех, кто делает круглые глаза, закатывает их, как премьер Италии, и удивляется резкой смене риторики Трампа. «Как же так, ведь мы же стали друзьями после Аляски. «Дух Анкориджа» и почти братское расставание двух президентов после переговоров»…
Я много раз писал о существовании Дональда Трампа сразу в двух ипостасях — бизнесмен и политик. Сегодня опять приходится к этому возвращаться. Необходимо внести ясность сразу в несколько вопросов. Ничего нового я не скажу. Просто потому, что нового в действиях США практически нет. Есть четкий алгоритм действий акулы бизнеса по принуждению конкурента к подписанию невыгодного контракта.
Итак, первый тезис, который я озвучу, простой, но на первый взгляд противоречивый. Трамп не врет! Он делает то, что декларировал в своих речах много раз. Он готовит «сделку»! И вот тут будет шок для некоторых читателей. У нас после встречи президентов уже сложилось мнение, что Трамп на нашей стороне, что США мечтают прекратить войну на Украине ради мира, ради тех людей, тех регионов, которые отвалились от Украины за время гражданской войны.
Трамп — посредник, Трамп — миротворец, Трамп хочет премию мира... Ну да. Неужели все забыли, что Дональд Трамп — президент США и ему глубоко плевать на жертвы с обеих сторон, на судьбу Украины и России, на Европу, на всех. Он американец, задача которого написана на его бейсболке — «Make America Great Again». Великая Америка как цель его президентства.
Не «мир во всем мире», не «за равные права всех стран», не «все люди одинаковы», а снова «великая Америка»! Пусть весь мир передохнет от голода и болезней, но Америка должна быть великой! Отсюда следует простой вывод: Трамп занимается Украиной не для какой-то там премии или медальки, не ради украинцев, а ради блага США, ради полезных ископаемых Украины, ради земли, ради всех тех ресурсов, которые американцы могут получить практически бесплатно. Я даже не буду напоминать об уже подписанных договорах, к примеру, об украинских недрах.
А Россия? А что Россия? Такая же страна, как и все остальные, и задачи в этой стране для американцев не меняются. Получить ресурсы и, по возможности, дешево или бесплатно! Да и методы, которыми пользуется Дональд Трамп, практически такие же, как везде. Зачем изобретать велосипед, если те, кто должны отдать свои богатства США, сами этого хотят? Да, хотят, просто пока не понимают этого.
Какой вывод? Американцы не на стороне Киева! Но и не на стороне Москвы! Американский президент четко показывает, что он на стороне Вашингтона. Он, если угодно, тоже переговорщик. И задача этого переговорщика — добиться таких результатов, которые были бы выгодны прежде всего США! Читайте же надпись на бейсболке!
Второй момент, на который следует обратить внимание, это помощь США Киеву. Сколько раз я читал в различных статьях вопрос о том, почему американцы снабжают Украину разведданными. Это что, задача с миллионом неизвестных? Да нет там неизвестных совсем. Всё просто, как дважды два.
Наш президент и другие официальные лица многократно высказывались в том ключе, что будущие переговоры должны учитывать «положение на земле». Браво! Никто не спорит. Мы уже прошли тот этап, когда верили, что отвод войск с занимаемых позиций приведет к миру. Понимание того, что это будет воспринято как слабость, уже появилось. Но есть ещё один нюанс, о котором почему-то мы не говорим.
Что такое «положение на земле»? Что такое эта самая «земля»? Что имеет в виду президент России, мы понимаем. Линия боевого соприкосновения, то положение войск, которое сложилось на момент начала переговоров. А как понимает это Трамп? Например, в Иране? Там нет ЛБС между сухопутными войсками Ирана и США. Значит, и «земли» нет? Нет, это не так. Для американцев «земля» — это не только линия фронта, но и вся территория противника, разрушая которую можно добиться более податливой позиции вражеских переговорщиков!
Вот вам и ответ на вопрос «зачем»… Президент Путин и Зеленский стоят на своем. Оба выдвинули четкие границы требований, которые обязательны для выполнения противной стороной. И что в этом случае делает хороший бизнесмен? Он давит на обоих. Сокращает для них поле для маневра. Разведданные для ВСУ и прочая помощь, пусть и опосредованная, передаются Украине для того, чтобы заставить Россию отойти от своих принципов.
Даже войну с Ираном Трамп будет использовать для давления на нас. Алгоритм уже выработан и начал реализовываться. Мы сегодня ухмыляемся при словах о закрытых проливах. Да, мы потеряли в объемах экспорта, но выиграли в цене за баррель. Но что будет дальше? Когда пролив все-таки откроют, когда Вашингтон и Тегеран договорятся?
Саудовская Аравия уже готова выбросить на рынки запасы нефти, которые скопились из-за войны. Другие страны тоже. Цена нефти рухнет. Причем существенно. Терминалы надо освобождать. Как это скажется на нас? Развивать эту тему не хочу. Читатели сами смогут додумать. Главное, мы станем сговорчивее или нет? Думаю, понятно, что Трамп не действует как эмоциональный человек. Это четкая позиция, четкая линия давления на противника.
А ведь американцы даже не скрывают этой позиции. Просто надо внимательнее читать то, что говорит их президент и другие чиновники. Тот же Рубио, например. «США помогают Украине бить глубже по российской территории, чтобы Россия быстрее капитулировала и пришла к завершению войны». Куда яснее-то?
Можно ли сломать «Дух Анкориджа»
Естественный вопрос… Мы понимаем, что происходит, понимаем, куда нас толкают, но где выход из такого положения? Искать надо просто потому, что если мы не найдем этого выхода, нам конец. Удар наносят не по армии, там всё понятно, удар наносят по экономике. По производству, по логистике, по инфраструктуре... Наши пресловутые «красные линии» сегодня превратились в наших же врагов!
Сколько раз мы писали о необходимости жесткого ответа на пересечение этих самых линий? И что мы видели с нашей стороны? Надутые щеки, обещания «вот если ещё раз тогда...», а по сути ничего. Пузырь информационный. Надулся и лопнул. Все забыли. Кто-то его серьезно воспринимает? Никто, даже мы сами. Посидели, погрозили и разошлись. Отработали «ответку».
Но, как мне кажется, Москва нашла вариант, который заставит Киев и его хозяев задуматься. Да, подумать о тех самых красных линиях. Стоит их пересекать или не стоит. Мы понимаем, что для США и Запада в целом украинцы — это обычный «расходник», который предназначен работать какое-то время, а потом подлежит замене. Неремонтабельный. Отработал и на выброс.
Мы начали отвечать по-взрослому. На каждый удар ударом, многократно превосходящим украинский. Почему только сейчас? Оставлю этот вопрос открытым. Не люблю фразу «я же говорил ещё тогда...». Киев начинает задумываться. Но проблема в том, что это только в «демонстрационном варианте» для обывателя Зеленский что-то решает, что-то требует и т. д. В жизни это марионетка, кукла, которой управляют другие люди, спрятанные за ширмой.
Украина и украинцы будут возмущаться, будут просить помощи у Европы, будут требовать вооружение и боеприпасы для защиты от ударов России. Но я повторюсь, американцам, да и европейцам, по сути, плевать на украинцев и Украину. Плохо им? Так война... И эта позиция будет укрепляться и далее. Киев свою задачу выполняет. Ослабляет Россию, и ладно. Войну это не остановит!
Пока те, «за ширмой», не увидят, как горит их дом, война будет продолжаться. Пока будут работать «украинские предприятия» в Европе, пока американские разведчики на земле, в воздухе, на море, в космосе будут спокойно выполнять свои обязанности и передавать данные ВСУ, война не остановится.
Летят британские ракеты в наш тыл? Значит, наши ракеты должны лететь в британский тыл. Летят украинские дроны через Польшу и прибалтийские вымираты, значит, уничтожать их надо именно там, а не ждать, пока они перелетят к нам. Работают предприятия ВПК Германии на Украину, они должны получить своё «предупреждение». Не очередные «озабоченности», «ноты протеста» и прочее, а реальное предупреждение, которое сносит какой-то цех по производству… или базу хранения вооружения и техники для ВСУ.
У нас теперь нет безопасных тылов, значит, и у хозяев Зеленского их не должно быть... Я уже как-то писал, как в детстве мы останавливали наиболее «борзых» хулиганов. Да и президент как-то вспоминал о своем «уличном» детстве, он тоже в курсе. Пару ударов в нос — и боевой пыл проходит. «Говорильня» тут не работает...
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