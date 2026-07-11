Трамп не врет, он действительно старается выполнить свои предвыборные обещания

1 315 14
Трамп не врет, он действительно старается выполнить свои предвыборные обещания

Ну что же, думаю, пора серьезно поговорить о прошедшем саммите НАТО и высказываниях американского президента по поводу окончания войны на Украине. Не хочу быть одним из тех, кто делает круглые глаза, закатывает их, как премьер Италии, и удивляется резкой смене риторики Трампа. «Как же так, ведь мы же стали друзьями после Аляски. «Дух Анкориджа» и почти братское расставание двух президентов после переговоров»…

Я много раз писал о существовании Дональда Трампа сразу в двух ипостасях — бизнесмен и политик. Сегодня опять приходится к этому возвращаться. Необходимо внести ясность сразу в несколько вопросов. Ничего нового я не скажу. Просто потому, что нового в действиях США практически нет. Есть четкий алгоритм действий акулы бизнеса по принуждению конкурента к подписанию невыгодного контракта.



Итак, первый тезис, который я озвучу, простой, но на первый взгляд противоречивый. Трамп не врет! Он делает то, что декларировал в своих речах много раз. Он готовит «сделку»! И вот тут будет шок для некоторых читателей. У нас после встречи президентов уже сложилось мнение, что Трамп на нашей стороне, что США мечтают прекратить войну на Украине ради мира, ради тех людей, тех регионов, которые отвалились от Украины за время гражданской войны.

Трамп — посредник, Трамп — миротворец, Трамп хочет премию мира... Ну да. Неужели все забыли, что Дональд Трамп — президент США и ему глубоко плевать на жертвы с обеих сторон, на судьбу Украины и России, на Европу, на всех. Он американец, задача которого написана на его бейсболке — «Make America Great Again». Великая Америка как цель его президентства.

Не «мир во всем мире», не «за равные права всех стран», не «все люди одинаковы», а снова «великая Америка»! Пусть весь мир передохнет от голода и болезней, но Америка должна быть великой! Отсюда следует простой вывод: Трамп занимается Украиной не для какой-то там премии или медальки, не ради украинцев, а ради блага США, ради полезных ископаемых Украины, ради земли, ради всех тех ресурсов, которые американцы могут получить практически бесплатно. Я даже не буду напоминать об уже подписанных договорах, к примеру, об украинских недрах.

А Россия? А что Россия? Такая же страна, как и все остальные, и задачи в этой стране для американцев не меняются. Получить ресурсы и, по возможности, дешево или бесплатно! Да и методы, которыми пользуется Дональд Трамп, практически такие же, как везде. Зачем изобретать велосипед, если те, кто должны отдать свои богатства США, сами этого хотят? Да, хотят, просто пока не понимают этого.

Какой вывод? Американцы не на стороне Киева! Но и не на стороне Москвы! Американский президент четко показывает, что он на стороне Вашингтона. Он, если угодно, тоже переговорщик. И задача этого переговорщика — добиться таких результатов, которые были бы выгодны прежде всего США! Читайте же надпись на бейсболке!

Второй момент, на который следует обратить внимание, это помощь США Киеву. Сколько раз я читал в различных статьях вопрос о том, почему американцы снабжают Украину разведданными. Это что, задача с миллионом неизвестных? Да нет там неизвестных совсем. Всё просто, как дважды два.

Наш президент и другие официальные лица многократно высказывались в том ключе, что будущие переговоры должны учитывать «положение на земле». Браво! Никто не спорит. Мы уже прошли тот этап, когда верили, что отвод войск с занимаемых позиций приведет к миру. Понимание того, что это будет воспринято как слабость, уже появилось. Но есть ещё один нюанс, о котором почему-то мы не говорим.

Что такое «положение на земле»? Что такое эта самая «земля»? Что имеет в виду президент России, мы понимаем. Линия боевого соприкосновения, то положение войск, которое сложилось на момент начала переговоров. А как понимает это Трамп? Например, в Иране? Там нет ЛБС между сухопутными войсками Ирана и США. Значит, и «земли» нет? Нет, это не так. Для американцев «земля» — это не только линия фронта, но и вся территория противника, разрушая которую можно добиться более податливой позиции вражеских переговорщиков!

Вот вам и ответ на вопрос «зачем»… Президент Путин и Зеленский стоят на своем. Оба выдвинули четкие границы требований, которые обязательны для выполнения противной стороной. И что в этом случае делает хороший бизнесмен? Он давит на обоих. Сокращает для них поле для маневра. Разведданные для ВСУ и прочая помощь, пусть и опосредованная, передаются Украине для того, чтобы заставить Россию отойти от своих принципов.

Даже войну с Ираном Трамп будет использовать для давления на нас. Алгоритм уже выработан и начал реализовываться. Мы сегодня ухмыляемся при словах о закрытых проливах. Да, мы потеряли в объемах экспорта, но выиграли в цене за баррель. Но что будет дальше? Когда пролив все-таки откроют, когда Вашингтон и Тегеран договорятся?

Саудовская Аравия уже готова выбросить на рынки запасы нефти, которые скопились из-за войны. Другие страны тоже. Цена нефти рухнет. Причем существенно. Терминалы надо освобождать. Как это скажется на нас? Развивать эту тему не хочу. Читатели сами смогут додумать. Главное, мы станем сговорчивее или нет? Думаю, понятно, что Трамп не действует как эмоциональный человек. Это четкая позиция, четкая линия давления на противника.

А ведь американцы даже не скрывают этой позиции. Просто надо внимательнее читать то, что говорит их президент и другие чиновники. Тот же Рубио, например. «США помогают Украине бить глубже по российской территории, чтобы Россия быстрее капитулировала и пришла к завершению войны». Куда яснее-то?

Можно ли сломать «Дух Анкориджа»


Естественный вопрос… Мы понимаем, что происходит, понимаем, куда нас толкают, но где выход из такого положения? Искать надо просто потому, что если мы не найдем этого выхода, нам конец. Удар наносят не по армии, там всё понятно, удар наносят по экономике. По производству, по логистике, по инфраструктуре... Наши пресловутые «красные линии» сегодня превратились в наших же врагов!

Сколько раз мы писали о необходимости жесткого ответа на пересечение этих самых линий? И что мы видели с нашей стороны? Надутые щеки, обещания «вот если ещё раз тогда...», а по сути ничего. Пузырь информационный. Надулся и лопнул. Все забыли. Кто-то его серьезно воспринимает? Никто, даже мы сами. Посидели, погрозили и разошлись. Отработали «ответку».

Но, как мне кажется, Москва нашла вариант, который заставит Киев и его хозяев задуматься. Да, подумать о тех самых красных линиях. Стоит их пересекать или не стоит. Мы понимаем, что для США и Запада в целом украинцы — это обычный «расходник», который предназначен работать какое-то время, а потом подлежит замене. Неремонтабельный. Отработал и на выброс.

Мы начали отвечать по-взрослому. На каждый удар ударом, многократно превосходящим украинский. Почему только сейчас? Оставлю этот вопрос открытым. Не люблю фразу «я же говорил ещё тогда...». Киев начинает задумываться. Но проблема в том, что это только в «демонстрационном варианте» для обывателя Зеленский что-то решает, что-то требует и т. д. В жизни это марионетка, кукла, которой управляют другие люди, спрятанные за ширмой.

Украина и украинцы будут возмущаться, будут просить помощи у Европы, будут требовать вооружение и боеприпасы для защиты от ударов России. Но я повторюсь, американцам, да и европейцам, по сути, плевать на украинцев и Украину. Плохо им? Так война... И эта позиция будет укрепляться и далее. Киев свою задачу выполняет. Ослабляет Россию, и ладно. Войну это не остановит!

Пока те, «за ширмой», не увидят, как горит их дом, война будет продолжаться. Пока будут работать «украинские предприятия» в Европе, пока американские разведчики на земле, в воздухе, на море, в космосе будут спокойно выполнять свои обязанности и передавать данные ВСУ, война не остановится.

Летят британские ракеты в наш тыл? Значит, наши ракеты должны лететь в британский тыл. Летят украинские дроны через Польшу и прибалтийские вымираты, значит, уничтожать их надо именно там, а не ждать, пока они перелетят к нам. Работают предприятия ВПК Германии на Украину, они должны получить своё «предупреждение». Не очередные «озабоченности», «ноты протеста» и прочее, а реальное предупреждение, которое сносит какой-то цех по производству… или базу хранения вооружения и техники для ВСУ.

У нас теперь нет безопасных тылов, значит, и у хозяев Зеленского их не должно быть... Я уже как-то писал, как в детстве мы останавливали наиболее «борзых» хулиганов. Да и президент как-то вспоминал о своем «уличном» детстве, он тоже в курсе. Пару ударов в нос — и боевой пыл проходит. «Говорильня» тут не работает...
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +3
    Сегодня, 04:00
    Пора ВВП в отставку ,котелок уже не варит.То Минском его надули, то Стамбулом,от Анкориджем.
    Окружил себя прямыми предателями и агентами влияния чужих интересов.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +3
      Сегодня, 04:26
      Если честно, то уж очень странным выглядит в конечном итоге весь этот саммит НАТО в Турции - в смысле психического отклонения от нормальности почти у всех персоналий как участников саммита НАТО в Турции! А именно.

      С одной стороны, например Эрдоган с его двусмысленным подарком всем участникам саммита НАТО в виде дарственных турецких пистолетов каждому.

      А с другой стороны, сам Трамп, который на саммите НАТО 3-жды, указывая пальцем на Зеленского, назвал его Путиным. feel 3-жды!!!
      На это уже обратили внимание собравшиеся.
      И действительно. Трампу 5 июля исполнилось уже 80 лет. И данный случай у него с названием Зеленского Путиным - это уже признак развивающейся у Трампа старческой деменции. Которая наблюдалась и у старины Байдена. Например, Байден уже здоровался с невидимками.
      Так что ещё не известно, в каком состоянии - с медицинской точки зрения - до окончания своего нынешнего президентского срока окажется и сам Трамп.

      Более того скажу, что и настойчивое требование Трампа о присуждении ему Нобелевской премии мира - это тоже из разряда медицинско-клинических признаков параноидальных отклонений у Трампа в его поведении с диагнозом у него развития старческой деменции, которая не лечится, а только поддерживается в более менее приемлемом состоянии.

      При сравнении Байдена с Трампом участники "ВО" справедливо отмечают, что по сравнению с Байденом Трамп гораздо более решителен резок в делах и высказываниях. Это и понятно почему.
      Вель Трамп в отличии от Байдена - бизнесмен, который 3-жды разорялся и 3-жды снова поднимался в бизнесе. Трампу по жизни свойственны рейдерские бизнез-захваты по отношению к своим бизнес-конкурентам.

      И вот теперь представьте себе, что будет на планете между миром и войной, если Америкой до окончания своего президентского срока останется править буйно "помешенный" старина Трамп с развивающейся у него старческой деменцией в голове? Которую от народа однозначно будет скрывать его окружение!

      При этом считать буйного Трампа другом России - более опасно, чем это было бы с тишайшим Байденом.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 04:51
      Цитата: andrewkor
      Окружил себя прямыми предателями и агентами влияния чужих интересов.

      Так это-ж бояре плохие, а царь хороший! wassat
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 04:16
    Трамп не врет...

    ...он брешет, как старая собака, и бросается на всех, по любому поводу...
    Что касается:
    Да и президент как-то вспоминал о своем «уличном» детстве, он тоже в курсе.

    Такое впечатление, что ему придумали имидж...
    1. Диванный генерал Звание
      Диванный генерал
      +2
      Сегодня, 04:54
      Так то, если присмотреться, ВВП - "родился по заданию КГБ", т.е. это - хорошо посчитанный проект, в том числе и по имиджу, и с прикрытием на самом высоком уровне. Лично я уверен, что его выбрали из других кандидатов ещё и за фамилию. Но! Первое: тех кто его делал или уже нет, или они давно отошли от дел.
      Второе: любая власть - это замок на острие иглы и его поддерживают и одновременно тянут на себя силы с разными и противоположными интересами. Олигархам нужно одно, армии - другое, полиции - третье, народу - четвертое, промышленности - пятое, диаспорам - шестое. И искусство управления страной, искусство власти, как раз и заключается в том, чтобы так уравновесить систему сдерживаний интересов, чтобы никто не перетянул на себя, никто власть не уронил. Потому то действия ВВП часто так и непонятны многим. Да, Сталин был лучшим для страны правителем, но и его уронили, а за ним и всю страну...
  3. Комментарий был удален.
  4. Xenon Звание
    Xenon
    +1
    Сегодня, 04:31
    Пару ударов в нос — и боевой пыл проходит
    Да хоть бы один раз ударили 🤜
  5. tjeck91 Звание
    tjeck91
    0
    Сегодня, 04:45
    То что Трамп хотел бы стать миротворцем у меня сомнений нет. Хотя тут так же нужно учитывать то что интересы США пока что превыше хотелок Трампа.

    А вот остальные тезисы имхо оторваны от реальности.
  6. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 04:57
    Отбросить все надуманное и признать только все реальное.Дух он и есть Дух.Подул ветер и нет его.Постоянство в жизни,постоянство в политике едва ли не лучшие качества.США постоянны в своих устремлениях.Совсем разные Израиль и КНДР тоже постоянны в своей политике.Остальные же красят себя в разные цвета,потом смывают это все и начинают выдумывать следующие сюжеты.Уже не раз сказано,что проблемы не появляются все разом.А многие,как студент -задолжник,начинают их решать,когда все это решить трудно.Надо бить врага того,который ближе.Начинает СБУ охоту на наших людей,пусть тоже ходят и оглядываются.Чего тянуться через голову противника,который у нас перед носом?
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 05:20
    Да, похоже у Трампа появился еще один адвокат. Но, беда автора в том, что не все люди на ВО полные кре.ины.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 06:18
      Вы действительно считаете, что знаете Трампа? Не из наших пропагандистских статей и от идиотских блогеров? laughing
      То,
      что не все люди на ВО полные кре.ины.
      следует из статьи автора. Но, в общем, с запудренным мозгом хватает.
  8. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +3
    Сегодня, 05:41
    Я много раз писал о существовании Дональда Трампа сразу в двух ипостасях — бизнесмен и политик. Сегодня опять приходится к этому возвращаться. Необходимо внести ясность сразу в несколько вопросов.


    Феномен Трампа в том, что он являлся всю жизнь крупным бизнеменом, превратившимся в президента. Если бы что то подобное произошло в России, комментаторы ВО немедленно приклеили бы ярлык "олигарх*, но Трампа почему-то так никто не называет.

     Американцы не на стороне Киева! Но и не на стороне Москвы! Американский президент четко показывает, что он на стороне Вашингтона. 


    Трамп всегда был и будет на стороне избирательного рейтинга республикской партии. Его мало интересуют интересы Украины и тем более России, если они не отражаются положительно на рейтинге партии и его лично.

    Саудовская Аравия уже готова выбросить на рынки запасы нефти, которые скопились из-за войны.


    Арабы не идиоты, чтобы устраивать нефтяной кризис себя в убыток. Их можно заставить, или купить, но кто на это способен сегодня. Трампу, скорее всего нечего предложить арабским странам, чтобы они пошли ему навстречу и устоили кризис за свой счёт. США, за свой счёт, на это тоже вряд-ли пойдут, слишком дорогое удовольсвие. Чтобы нефтяной кризис начался, его кто-то должен оплатить.
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:11
    Вот филькина грамота данное Бейкером Горбачеву 1 июля в 1991 году...нечто подобное Трамп будет делать и сейчас.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      Сегодня, 06:26
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вот филькина грамота данное Бейкером Горбачеву 1 июля в 1991 году...нечто подобное Трамп будет делать и сейчас.

      да, по сути филькина грамота и я не верю ,что генсек или президент, не понимают подобного и их "обмануть" таким можно.. слишком уровень высокий, с кучей советников и тд.. так что не бывает никаких обманов, все делается почему то и по каким то договоренностям о чем то.. а вот почему и о чем именно-массам как правило не доводят.. просто говорят - "обманули супостаты"... а что- все объясняющее объяснение, для простого обывателя...
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:47
    Цитата: советник 2 уровня
    так что не бывает никаких обманов, все делается почему то и по каким то договоренностям о чем то

    Соглашусь с вами....а для того чтобы простой обыватель ни чем не догадался стряпают такие бумажки.
    Как сказал Чемберлен помахивая бумажкой с "Мюнхенским пактом"...Я привез вам мир! ...ага ,как же.
    История вновь повторяется.