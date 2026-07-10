Новые удары по Ирану, в Бушере мощный пожар

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Новые удары по Ирану, в Бушере мощный пожар

Соединенные Штаты накануне вечером провели новую серию ударов по территории Ирана, утверждает арабская пресса. Взрывы звучали в городе Ахваз на юго-западе Ирана, порту Чебахар на берегу Оманского залива, также был снова атакован Бушер.

Мощный пожар бушует в Бушере, где расположена единственная иранская атомная станция, накануне американская авиация нанесла несколько ударов по городу, несмотря на работу иранской ПВО. Кроме того, удары по Ирану наносились с территории Кувейта и Бахрейна. Ряд арабских изданий утверждает, что Иран атаковали Кувейт и Бахрейн без прямого участия США. И именно они ответственны за разрушения на иранской территории.



Между тем американское издание Axios утверждает, что накануне вечером США вообще не атаковали Иран, самолеты ВВС США в ударах якобы не участвовали.



Вооруженные силы США не проводили никаких атак на территории Ирана в последние часы.

Пока информация разноречивая, Центральное командование ВС США об ударах по Ирану не сообщает, последние заявления от сегодняшнего дня говорят лишь о том, что Тегеран якобы не контролирует Ормузский пролив. Иран тоже пока не комментирует удары, все последние публикации посвящены похоронам аятоллы Али Хаменеи.
19 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 06:41
    Вообщем пока никакой конкретики кроме ударов по Ирану.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 08:40
      Ропот 55
      Иран для нас важнее, чем рассказы о своих потерях в Азовском море.
  2. Panin (michman) Звание
    Panin (michman)
    +7
    Сегодня, 06:47
    Может это некрасиво звучит, но нам выгоден этот конфликт.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 06:54
      Нам бы сейчас помогать Ирану всеми правдами и неправдами.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        -1
        Сегодня, 06:56
        Низзя. А как же смрад Анкориджа?
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -2
          Сегодня, 07:09
          Согласен, "смрад Анкориджа" ещё долго будет вонять.
      2. Narrator
        Narrator
        0
        Сегодня, 06:57
        Чтобы что? Спровоцировать США?
        США еще не так далеко зашло в эскалации через помощь Украине, как могло бы зайти.

        Пусть они им ракеты дальнобойные давать начнут. Легче станет?
        А Иран без авиации и пво, американцы будут так же бомбить не испытывая проблем
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -1
          Сегодня, 07:13
          Почему то дорогой Дони не боится "провоцировать" Леопольда обеспечивая удары по территориям России.
          Я конечно понимаю то, что "позволено Юпитеру, то не позволено быку», но все же....
        2. ботан.su Звание
          ботан.su
          +1
          Сегодня, 07:38
          Цитата: Narrator
          Чтобы что? Спровоцировать США?
          США еще не так далеко зашло в эскалации через помощь Украине, как могло бы зайти.

          Пусть они им ракеты дальнобойные давать начнут. Легче станет?

          Да США и так все Украине дадут, будем мы их провоцировать или нет. Вообще на США оглядываться не надо, надо считать, что штаты ведут против нас войну чужими руками и так же вести против них войну чужими руками.
      3. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 07:32
        Цитата: Владимир М
        Нам бы сейчас помогать Ирану всеми правдами и неправдами.

        А есть для этого возможности, ресурсы?
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -2
          Сегодня, 07:41
          Ресурсы и возможности думаю есть, но "дух Анкориджа" не даёт.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 06:52
    Матрасники получили не слабее сем ударили.
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 06:57
    Цитата: Panin (michman)
    Может это некрасиво звучит, но нам выгоден этот конфликт.

    Офигенно! Наша страна потеряла возможность ж/д выхода к Индийскому океану, минуя каналы и проливы!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 07:36
      Это вы про железную дорогу, которую ещё построить надо? Которую в 2023 году только на бумаге нарисовали и даже никакого проекта ещё нет? Ну да, офигенная потеря!!!
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 07:02
    Ряд арабских изданий утверждает, что Иран атаковали Кувейт и Бахрейн без прямого участия США
    Стало быть к ударам по американским базам Иран не причастен - совсем распоясались Кувейт и Бахрейн.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:38
    Цитата: Metallurg_2
    А как же смрад Анкориджа?

    Я бы это назвал "пук" Анкориджа wink
  7. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 07:38
    А где Свидетели Сильного Ирана? Где все эти: "вот как надо было!", "вот с кого пример надо брать!"???
    1. Tzar Звание
      Tzar
      0
      Сегодня, 08:58
      Последние ответки Ирана какие-то жиденькие, вот свидетели и притихли.
    2. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Сегодня, 09:01
      Кто-то ещё наносил удары по военным базам США?