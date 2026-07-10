Новые удары по Ирану, в Бушере мощный пожар

Соединенные Штаты накануне вечером провели новую серию ударов по территории Ирана, утверждает арабская пресса. Взрывы звучали в городе Ахваз на юго-западе Ирана, порту Чебахар на берегу Оманского залива, также был снова атакован Бушер.
Мощный пожар бушует в Бушере, где расположена единственная иранская атомная станция, накануне американская авиация нанесла несколько ударов по городу, несмотря на работу иранской ПВО. Кроме того, удары по Ирану наносились с территории Кувейта и Бахрейна. Ряд арабских изданий утверждает, что Иран атаковали Кувейт и Бахрейн без прямого участия США. И именно они ответственны за разрушения на иранской территории.
Между тем американское издание Axios утверждает, что накануне вечером США вообще не атаковали Иран, самолеты ВВС США в ударах якобы не участвовали.
Вооруженные силы США не проводили никаких атак на территории Ирана в последние часы.
Пока информация разноречивая, Центральное командование ВС США об ударах по Ирану не сообщает, последние заявления от сегодняшнего дня говорят лишь о том, что Тегеран якобы не контролирует Ормузский пролив. Иран тоже пока не комментирует удары, все последние публикации посвящены похоронам аятоллы Али Хаменеи.
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