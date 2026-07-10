Заправь меня, если сможешь: о ситуации на рынке моторного топлива

Ожидаем бензовоз. Продажи начнём утром.

Ситуация с топливом не претерпевает сколько-нибудь заметных сдвигов в позитивном направлении. При этом возникает дополнительная проблема: заправить транспортное средство в вечернее и ночное время в целом ряде регионов России становится всё более проблематично. Многие АЗС крупных поставщиков попросту закрываются (на продажу топлива), указывая на то, что все имевшиеся в распоряжении марки бензина и ДТ исчерпаны.Ответ примерно таков:В это время к автозаправкам уже начинают выстраиваться очереди. Многие автомобилисты оставляют свои автомобили в очередях с вечера, уходят домой, чтобы утром прийти и заправить заветные литры, не оказавшись «в хвосте».Отсутствие бензина и ДТ, равно как и длинные очереди к бензоколонкам стали атрибутом этого лета уже не только в черте ряда городов страны, но и на федеральных трассах.На трассе M6 от Тамбовской до Волгоградской областей минувшей ночью не было ни одной АЗС, где продавались бы все виды бензина и «солярки».На трассе Воронеж-Саратов на протяжении почти 300 км ночью не было АЗС с наличием бензина – две АЗС с оставшимся дизтопливом.Похожая ситуация в целом ряде других субъектов РФ, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Курганскую, Иркутскую, Челябинскую области, Краснодарский край. Как видно, регионы самые разные - в том числе весьма удалённые от зоны боевых действий.Крым и Севастополь в плане обеспеченности топливом уже превратились в притчу во языцех. В Севастополе действует система QR-кодов, которые можно получить через мессенджер MAX, однако это не спасает от дефицита, так как враг бьёт и по сухопутному коридору в Крым, и по танкерам, которые идут на полуостров «с материка». Цены на бензин и ДТ там, где топливо есть, уже по 200 рублей за литр, а на отдельно взятых автозаправках уже перевалили за 300-400 рублей.Ситуация «заправь меня, если сможешь», по определению, способна нанести значительный экономический ущерб. Если реальные меры по обеспечению страны достаточными объёмами топлива не будут приняты, то лето пустых АЗС и километровых очередей к бензоколонкам может сыграть на руку противнику. Он уже использует эту ситуацию в своих медийных концепциях, видя, что особого противоядия для купирования такого рода рисков пока не найдено.