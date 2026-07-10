Заправь меня, если сможешь: о ситуации на рынке моторного топлива

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Заправь меня, если сможешь: о ситуации на рынке моторного топлива

Ситуация с топливом не претерпевает сколько-нибудь заметных сдвигов в позитивном направлении. При этом возникает дополнительная проблема: заправить транспортное средство в вечернее и ночное время в целом ряде регионов России становится всё более проблематично. Многие АЗС крупных поставщиков попросту закрываются (на продажу топлива), указывая на то, что все имевшиеся в распоряжении марки бензина и ДТ исчерпаны.

Ответ примерно таков:



Ожидаем бензовоз. Продажи начнём утром.

В это время к автозаправкам уже начинают выстраиваться очереди. Многие автомобилисты оставляют свои автомобили в очередях с вечера, уходят домой, чтобы утром прийти и заправить заветные литры, не оказавшись «в хвосте».

Отсутствие бензина и ДТ, равно как и длинные очереди к бензоколонкам стали атрибутом этого лета уже не только в черте ряда городов страны, но и на федеральных трассах.

На трассе M6 от Тамбовской до Волгоградской областей минувшей ночью не было ни одной АЗС, где продавались бы все виды бензина и «солярки».

На трассе Воронеж-Саратов на протяжении почти 300 км ночью не было АЗС с наличием бензина – две АЗС с оставшимся дизтопливом.

Похожая ситуация в целом ряде других субъектов РФ, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Курганскую, Иркутскую, Челябинскую области, Краснодарский край. Как видно, регионы самые разные - в том числе весьма удалённые от зоны боевых действий.

Крым и Севастополь в плане обеспеченности топливом уже превратились в притчу во языцех. В Севастополе действует система QR-кодов, которые можно получить через мессенджер MAX, однако это не спасает от дефицита, так как враг бьёт и по сухопутному коридору в Крым, и по танкерам, которые идут на полуостров «с материка». Цены на бензин и ДТ там, где топливо есть, уже по 200 рублей за литр, а на отдельно взятых автозаправках уже перевалили за 300-400 рублей.

Ситуация «заправь меня, если сможешь», по определению, способна нанести значительный экономический ущерб. Если реальные меры по обеспечению страны достаточными объёмами топлива не будут приняты, то лето пустых АЗС и километровых очередей к бензоколонкам может сыграть на руку противнику. Он уже использует эту ситуацию в своих медийных концепциях, видя, что особого противоядия для купирования такого рода рисков пока не найдено.
36 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 06:44
    Ну вот так и живём,зато огурцы с помидорами якобы подешевели и воздух чище стал,ага.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 08:36
      Ропот 55
      Сегодня, 06:44

      hi Это ещё цветочки, а ягодки впереди с будущим ростом цен на все товары, в том числе, продуктовые, а в сентябре всех погонят на выборы без выбора.
      До сентября уровень цен попытаются сдержать, а затем отпустят в свободное плавание.
      Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, как говорил великий комбинатор.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 06:48
    Самое главное когда эта проблема будет решена...в умах людей зреют нехорошие мысли из за ее затягивания. what
    Бесконечные заседания правительства на ТВ, без реальных результатов на местах ,еще больше раздражают людей и усугубляют ситуацию.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Сегодня, 08:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Бесконечные заседания правительства на ТВ, без реальных результатов на местах ,еще больше раздражают людей и усугубляют ситуацию.
      В первую неделю июля нефтепереработка в РФ взлетела на 40%. Следовательно к концу месяца будет и результат.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 08:38
        В первую неделю июля нефтепереработка в РФ взлетела на 40%.

        откуда "дровишки"?
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 09:08
          Читал в новостях, то ли блюмберг то ли спайгель точно не помню, но точно какая то импортная контора. Откуда у них данные не знаю, ибо наше правительство всю инфу по добыче и переработке нефти уже давно закрыло.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 06:51
    Главное что наши танки и самолёты заправлены , не надо забывать идёт война с мировым хахлизмом.
    1. Lykases1 Звание
      Lykases1
      +7
      Сегодня, 07:05
      Конечно. Вы правы. А, вот если, на вызов не придёт скорая? Не привезут в магазин продукты? Или скоропорт откиснет дорогой? Перебои с медикаментами, детским питанием? Борьба борьбой, но не возникает ли мнение, что, вопреки заверениям ВГК , не все риски просчитаны?
    2. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 07:13
      Цитата: Ирек
      наши танки и самолёты заправлены

      Да? В волонтёрской помощи вам бы поучаствовать - много интересного.
      1. bubalik Звание
        bubalik
        +2
        Сегодня, 07:22
        волонтёрской помощи вам
        ,,,это совершенно так,недавно попался отчет одной группы,там фигурировало масло моторное,и это не для бойцов на ЛБС,а для группы МОГ,которые от фронта далеко в тылу.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 07:01
    Да с бензом беда, очень осложнилась жизнь. И да это сильно расшатывает ситуацию.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 08:25
      В СПб очереди на заправках стали заметно меньше. Хотя и многие АЗС просто закрыты.
      Так же и в области, 2-3 машины в очереди, хотя еще неделю назад по 30-40 минут стояли. Народ видимо закупился уже.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 08:40
        В СПб очереди на заправках стали заметно меньше. Хотя и многие АЗС просто закрыты.

        и как ехать в Песочное? живущему не в Питере - не на юг, не на отдых....
        на общественном транспорте, на десятке разных маршрутов, сидеть ждать на вокзалах и т.д.???
      2. Михаил Андросов Звание
        Михаил Андросов
        0
        Сегодня, 08:53
        Это вторая столица- это понятно, вам больше надо
      3. Добренко Звание
        Добренко
        0
        Сегодня, 09:01
        Сказки не рассказывайте. На ЮЗе чтобы заправиться надо покататься пару часов. Стабильно есть только на Газпроме (Ленинский-Казакова), но там очередь от Юноны. Отца отвозил на дачу во Вт по Таллинке... До р. Луга работал только Газпром остальные заправки закрыты.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 09:19
          Я написал что многие АЗС закрыты, но очереди на работающих стали меньше.
          Это не сказки. Кронверская набережная утром в 6:30 вторника было 10-15 машин в очереди вечером в 18:00 уже 2-3 машины, даже все на заправке поместились. Тот же день вечером Свердловская набережная, на заправке лукоил пару машин в очереди. Тот же день ул.Партизанская заправка Роснефть вообще очереди не было, но пока был в соседней Ленте заправку закрыли и Бензовоз там появился.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 07:03
    Цитата: Ирек
    Главное что наши танки и самолёты заправлены , не надо забывать идёт война с мировым хахлизмом.

    Идет официально СВО, а не война и когда она закончится одному Богу известно, может к осени ,а может и через 10 лет. request
    А сеять ,пахать,убирать урожай перевозить товары и многое другое нужно сейчас.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 07:18
    Возгорание произошло на территории Ильского НПЗ на Кубани из-за падения обломков БПЛА


    Срочно надо создавать войска противообломочной обороны. А может противообломовской (по фамилии известного литературного персонажа, который любил размышлять лёжа на диване, и при этом ничего не делать).
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -2
    Сегодня, 07:19
    Если не хотят национализировать НПЗ то хотя бы установить внешнее управление над ними под администрацией областей, краёв. Например шесть НПЗ в Иркутской области. Подсчитать сколько бензина, соляра нужно для области и взять один завод под себя хотя бы на время чрезвычайной ситуации с топливо.
    С остальными пусть разбирается Москва. В СФО по краям 3 НПЗ в красноярском крае, 3 НПЗ в Новосибирской области, 2 НПЗ в Омской области, 2 НПЗ в Томской области. Контроль хотя бы над одним НПЗ выведет ситуацию в Сибири в нормальное состояние по топливу. hi
  8. Энный Звание
    Энный
    0
    Сегодня, 07:21
    Я не думаю что проблема решится до окончания понятных факторов. И я очень сильно сомневаюсь что нпз будут полностью восстанавливаться. Ибо сразу прилетит снова. А деньги все считать умеют. Скорее будет еще хуже
  9. ΣergΣy Звание
    ΣergΣy
    0
    Сегодня, 07:30
    Очень странно, что стратегическая отрасль, во время ведения страной боевых действий, не прикрыта пятый год. На этот вопрос нужно дать ответ. Это халатность или что-то другое?
    Эта безответственность уже конкретно напрягает.
  10. Николай Киселев Звание
    Николай Киселев
    +2
    Сегодня, 07:30
    Позавчера на М5 заправился без очереди. Правда днем. Как сейчас не знаю. Позавчера Газпромнефть работала. Почем помидоры и огурцы не знаю. Я из деревни .
  11. Михаил Андросов Звание
    Михаил Андросов
    +3
    Сегодня, 07:33
    Об атаках на НПЗ и возможности их остановке было известно давно, почему власть не отреагировала? Это вопрос низкой компетенции власти , разгильдяйства, желания чтобы ПВО не занималось охраной и защитой НПЗ-стратегических объектов....... Что бы нефтянка сама себя защищала- похоже дурь рожденная в голове власти не последняя. Очередная дурь бить по заправкам в Украине, а не выбивать НПЗ и стратегические хранилища топлива. Где блокада украинских портов, почему мосты стоят целые, почему у правительства Украины есть время бомбить нашу страну, а не латать дыры у себя?
  12. Николай Киселев Звание
    Николай Киселев
    +2
    Сегодня, 07:34
    Дизель есть давно и без очереди все время. Газ тоже. Попадал 92 но сейчас все нормально. Рязанская область.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:36
    Заправь меня, если сможешь
    Я тебя потом поцелую, если захочешь ©
  14. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    -2
    Сегодня, 07:36
    В это время к автозаправкам уже начинают выстраиваться очереди.

    Зачем штурмовать заправку?
    Надо ловить бензовоз!
  15. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 07:37
    Я наоборот ночью заправляюсь. Роснефть работает круглосуточно

    При этом возникает дополнительная проблема: заправить транспортное средство в вечернее и ночное время в целом ряде регионов России становится всё более проблематично

    А конкретнее можно, в каких регионах? А то такое впечатление что автор нагнетает....
    1. Михаил Андросов Звание
      Михаил Андросов
      0
      Сегодня, 08:20
      В Нижнем Новгороде проблема заправиться и днем и ночью, причем проблема огромная
  16. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +2
    Сегодня, 07:51
    Следующая фаза удары по ТЭК,что бы в зиму покошмарить население.Проблему прикрытия от ударов БПЛА,кр надо решать срочно.Времени очень мало.Кроме ЗРК,организовать территориальные узлы ПВО с вооружением этих подразделений ПЗРК,дронами перехватчика и(та же рекламируемая Ёлка),пулеметные турели с тепловизорами как последний рубеж.Гэс,АЭС, ТЭЦ, ГРП прикрыть аэростатами с сетями из тонкой проволоки на высотах до 200 ...300метров,в круговую,в три четыре кольца с разной высотой подвеса.Создать и укомплектовать личным составом,вооружить МОГи.Перед этим ввести и законодательно закрепить понятие военно гражданская администрация на муниципальных территориях с соответствующими полномочиями и финансированием с федерального бюджета.Вместо строительства парков финансы направить на оборону,как никак под серьезной угрозой существование страны,ввести военное положение,промышленные предприятия,предприятия ТЭК под управление ВГА на местах.Ввести набор лс для сил теробороны любым доступным способом от добровольцев,, контрактников до мобилизованных .Подразделения обеспечения комплектовать призывниками
    1. О. Бендер Звание
      О. Бендер
      -1
      Сегодня, 08:06
      В продолжение вышесказанного,на базе военных комиссариатов при ВГА создать учебные курсы для ЛС теробороны.Ко все перечисленным мероприятиям привлечь профильных специалистов ПВО из числа офицеров запасников и отставников,на местах
  17. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:21
    Может пора уже заканчивать болтовню про переговоры И пора начинать уничтожать реальные стратегические цели ?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:44
      И пора начинать уничтожать реальные стратегические цели ?

      а чем?
      если зона ПВО перекрывает текущую ЛБС?
      ракетами? - так их в месяц делают несколько штук...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 08:51
        Цитата: Дедок
        ракетами? - так их в месяц делают несколько штук...

        Вы тоже в это верите ? Так они закончили за 4 года уже раз 200
      2. Tzar Звание
        Tzar
        0
        Сегодня, 08:56
        Цитата: Дедок
        ракетами? - так их в месяц делают несколько штук...

        Для начала хватит одного Орешника, удар по Киеву по типу того что был по Южмашу, только с боевой частью. А лучше специальной...
  18. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 09:05
    Ситуация «заправь меня, если сможешь», по определению, способна нанести значительный экономический ущерб. Если реальные меры по обеспечению страны достаточными объёмами топлива не будут приняты, то лето пустых АЗС и километровых очередей к бензоколонкам может сыграть на руку противнику. Он уже использует эту ситуацию в своих медийных концепциях, видя, что особого противоядия для купирования такого рода рисков пока не найдено.
    При чем тут медийные концепции?
    Проблемы с горючим это не только "проблемы отпускников, кто едет к морю", это еще проблемы с доставкой товаров, того же скоропорта в торговле; это проблемы у сельского хозяйства с уборочной.
    request
    "Сельхозпроизводители юга России столкнулись с проблемами поставок топлива, для устранения дефицита его закупают в других регионах, несмотря на рост цен на горюче-смазочные материалы. Аграрии особенно обеспокоены из-за предстоящей уборочной кампании. Эксперты считают, что это не беспрецедентный вызов, который при вмешательстве федеральных и региональных властей можно решить."
    https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/6a33c06d9a794726e0eed08f
    belay
    Хотя, о чем эта статья, сказано же: "«Что касается ситуации на внутреннем рынке [топлива]... Есть дефициты и перебои на отдельных заправках, связанные с логистическими проблемами, но они быстро устраняются... В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов... Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал Новак."
    https://www.rbc.ru/economics/01/07/2026/6a4508c09a794731c98f7923
    request
    В общем. ИМХО, до 18-20.09.2026 так и будет, а дальше электорату будет не до горючего, а о чем другом подумать - как портянки мотать и как кирзачи носить.
  19. urik62 Звание
    urik62
    0
    Сегодня, 09:05
    Хорош панику разгонять, в Рязани появился бензин