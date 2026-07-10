NYT: Заявления Зеленского о производстве ракет на Украине слишком поспешны
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Зеленский объявил, что в случае получения лицензии на производство ракет PAC-3 для систем Patriot Украина в короткие сроки сможет обеспечить ракетами-перехватчиками как себя, так и союзников. Однако западные эксперты советуют не спешить и сначала изучить опыт других стран, также получивших лицензии на выпуск ракет PAC-3. Об этом пишет The New York Times.
На сегодняшний день всего лишь две страны получили лицензии на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot — это Япония и Германия. Первыми были японцы, им США выдали лицензию в 2005 году на фоне опасений из-за усиления КНДР. Японцам понадобилось три года, чтобы запустить производство и начать выпускать ракеты, причем всего по 30 штук в год. Только для себя и ни для кого больше.
Германия получила лицензию в 2022 году и до сих пор не может запустить производство этих весьма технологичных ракет, хотя еще в 2024 году немцы получили контракт на поставку ракет как Бундесверу, так и нескольким союзникам. Но выпуск ракет немцы собираются начать в следующем, 2027 году.
То есть две промышленно развитые страны в условиях мирного времени и имеющихся сил и средств затратили на организацию производства от 3 до 5 лет. А Зеленский собрался в сегодняшних условиях организовать производство в «короткие сроки». На Западе советуют «нелегитимному» сначала изучить опыт других стран и только потом делать заявления.
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