NYT: Заявления Зеленского о производстве ракет на Украине слишком поспешны

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NYT: Заявления Зеленского о производстве ракет на Украине слишком поспешны

Зеленский объявил, что в случае получения лицензии на производство ракет PAC-3 для систем Patriot Украина в короткие сроки сможет обеспечить ракетами-перехватчиками как себя, так и союзников. Однако западные эксперты советуют не спешить и сначала изучить опыт других стран, также получивших лицензии на выпуск ракет PAC-3. Об этом пишет The New York Times.

На сегодняшний день всего лишь две страны получили лицензии на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot — это Япония и Германия. Первыми были японцы, им США выдали лицензию в 2005 году на фоне опасений из-за усиления КНДР. Японцам понадобилось три года, чтобы запустить производство и начать выпускать ракеты, причем всего по 30 штук в год. Только для себя и ни для кого больше.



Германия получила лицензию в 2022 году и до сих пор не может запустить производство этих весьма технологичных ракет, хотя еще в 2024 году немцы получили контракт на поставку ракет как Бундесверу, так и нескольким союзникам. Но выпуск ракет немцы собираются начать в следующем, 2027 году.

То есть две промышленно развитые страны в условиях мирного времени и имеющихся сил и средств затратили на организацию производства от 3 до 5 лет. А Зеленский собрался в сегодняшних условиях организовать производство в «короткие сроки». На Западе советуют «нелегитимному» сначала изучить опыт других стран и только потом делать заявления.
15 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:14
    Главное ляпнуть чо нибудь, а хохлота во всё поверит.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 07:19
      На войне - любое публичное заявление это дезинформация! В том числе и заявление Зелебобы и заявление NYT.
      Над "Фломинго" тоже у нас ржали. А сейчас как-то не до смеху стало...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:18
        Цитата: AllX_VahhaB
        На войне - любое публичное заявление это дезинформация! В том числе и заявление Зелебобы

        Выступление землисто-зелёного воспринимается, как выступление на КВН, где несут несусветную чушь.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 09:10
      Ирек
      Здесь на ВО долго смеялись и обсуждали выпуск "Фламинго".
  2. Andrey Victorovich Звание
    Andrey Victorovich
    -2
    Сегодня, 07:18
    Не стоит обольщаться. Это немцам не дадут, а укрофюреру, будте спокойны, в кратчайшие сроки предоставят всё необходимое для производства дешевых аналогов ракет Патриот.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:21
      Вопрос в том- на какой территории он это производство размещать будет? Все пригодные площадки и так заняты. А построить с нуля линию по выпуску такого изделия... Ну не знаю...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:19
        Цитата: AllX_VahhaB
        А построить с нуля линию по выпуску такого изделия...

        При том, что строить нужно под землёй.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:24
    ❝ Зеленский* объявил, что в случае получения лицензии на производство ракет ... ❞ —

    — Лицензия, если она и будет выдана, то не на производство, а для легализации поставленных свидомым ракет ...
    (За свидомыми наклейка шильдиков)
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 08:35
      — Лицензия, если она и будет выдана, то не на производство, а для легализации поставленных свидомым ракет ...

      Зачем им легализация? До этого поставляли совершенно открыто. Сейчас не поставляют , потому, что их физически нет - огромное количество спалили на окраине и на БВ.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 07:42
    На Западе советуют «нелегитимному» сначала изучить опыт других стран и только потом делать заявления.

    Зато на этом деле можно поднять грошей. Так что для Зе это норм при любом раскладе. Ну а всевозможные заявления можно плодить не переставая.
  5. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 08:08
    Пустое ведро больше звенит... Вот это совершенно точно характеризует пустозвона Зе. Этот кровавый клоун думает только о деньгах и своей шкуре.
  6. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 08:09
    Шильдики клеить - элементарно! Именно такое производство вооружений на Украине...
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:16
    Кто доверит производство высокотехнологичного вооружения Зе ? Ведь продадут все и документацию тоже
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 08:23
    Правильно, зеля! Главное - объявить. Лучше раньше, чем никогда.
  9. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 08:27
    Некогда наркофюреру потому и гонит пургу. Основное у него "Деньги давай, деньги давай!"
  10. Комментарий был удален.