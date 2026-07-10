Обломки и возгорание: противник атаковал очередной НПЗ на территории России
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Противник давно перешёл в режим ежедневного нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации. В последнее время приоритетом Запад, воюющий против России чужими руками, определил объекты топливно-энергетического комплекса, что уже, к сожалению, в значительной степени сказывается на топливном рынке страны.
Новые сутки – новые атаки. Поступают сообщения об очередном ударе по крупному НПЗ в Краснодарском крае. Информацию подтверждает краевой оперативный штаб, заявляя об «обломках»:
В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, фрагменты БПЛА упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором – на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.
Тем временем из Омска поступает информация об обнаружении оперативными службами неразорвавшегося боеприпаса в районе промышленного узла города. О такого рода обнаружении сообщает губернатор Виталий Хоценко. По его словам, снаряд (а о каком конкретно снаряде идёт речь, не сообщается) оказался в промзоне после атаки противника, осуществлённой 6 июля.
В ночное время суток противник атаковал Ленинградскую область. Над регионом было перехвачено порядка 15 БПЛА. Вполне очевидно, что они заходили на цели, пролетев через воздушное пространство прибалтийских республик. В связи с атакой ограничения на работу аэропортов вводились в Санкт-Петербурге и Пскове.
Режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области, а также на территории Северной Осетии. Более трёх десятков дронов сбито над Ростовской областью.
Как видно, география атак противника весьма обширная. Причём идёт использование воздушного пространства сопредельных государств, что по всем военным нормам считается участием в войне.
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