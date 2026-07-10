Обломки и возгорание: противник атаковал очередной НПЗ на территории России

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Обломки и возгорание: противник атаковал очередной НПЗ на территории России

Противник давно перешёл в режим ежедневного нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации. В последнее время приоритетом Запад, воюющий против России чужими руками, определил объекты топливно-энергетического комплекса, что уже, к сожалению, в значительной степени сказывается на топливном рынке страны.

Новые сутки – новые атаки. Поступают сообщения об очередном ударе по крупному НПЗ в Краснодарском крае. Информацию подтверждает краевой оперативный штаб, заявляя об «обломках»:



В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, фрагменты БПЛА упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором – на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.

Тем временем из Омска поступает информация об обнаружении оперативными службами неразорвавшегося боеприпаса в районе промышленного узла города. О такого рода обнаружении сообщает губернатор Виталий Хоценко. По его словам, снаряд (а о каком конкретно снаряде идёт речь, не сообщается) оказался в промзоне после атаки противника, осуществлённой 6 июля.

В ночное время суток противник атаковал Ленинградскую область. Над регионом было перехвачено порядка 15 БПЛА. Вполне очевидно, что они заходили на цели, пролетев через воздушное пространство прибалтийских республик. В связи с атакой ограничения на работу аэропортов вводились в Санкт-Петербурге и Пскове.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области, а также на территории Северной Осетии. Более трёх десятков дронов сбито над Ростовской областью.

Как видно, география атак противника весьма обширная. Причём идёт использование воздушного пространства сопредельных государств, что по всем военным нормам считается участием в войне.
35 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 07:33
    Причём идёт использование воздушного пространства сопредельных государств, что по всем военным нормам считается участием в войне.
    Ну и что??? Да ничего,прошу прощения за эмоции.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 07:56
      Причём российские военные аналитики утверждают, что бандеровские дроны стали настолько дальнобойны, что сопредельные государства вовсе не причём. Видимо, есть огромное желание не портить "добрососедские" отношения. Только если такие налёты войдут в норму, то не вышла бы боком такая политика.
      1. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        +1
        Сегодня, 08:14
        Я думаю, что все проще- просто понимают, что в нынешних реалиях они ничего сделать не могут. Даже, если могут. Извините за тафталогию.
    2. RuAbel Звание
      RuAbel
      +2
      Сегодня, 07:59
      Ну, так не вводили мы военные нормы. У нас там СВО, тут КТО, войны нет. И предъявить мы никому ничего не можем.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 07:40
    ...ага, и обломки (с) в очередной раз очень точно упали....
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:11
      Обломки - они обычно компактно падают. Зачастую не отделяясь друг от друга.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 07:42
    Как видно, география атак противника весьма обширная
    А кто-то писал, что у свиномордых кончаются дроны с солдатами и ракетами ПВО
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +12
      Сегодня, 08:05
      и кто-то очень активно этому верил
      кто? да весь форум ВО
      года полтора-два назад, чуть ли не каждую неделю, и не по одному разу, выходили публикации, как противник обескровлен, деморализован, разоружён, а мы, в свою очередь, разбили всю его авиацию, пво, энергетику...
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +5
        Сегодня, 08:18
        "Фронт вот-вот рухнет", "идет планомерное перемалывание противника", "люди вот-вот у них кончатся", "они вот-вот замерзнут" и тд и тп.
        Вплоть до конца прошлого года +- примерно такие нарративы были.
        Тут некотрые за год-два в "генералы" выбивались на плюсиках за такие комментарии.
        В этом что-то уже не пишут такое массово (по субъективным наблюдениям не претендующих на истину в последней инстанции)
      2. barclay Звание
        barclay
        +1
        Сегодня, 08:26
        А вспомните, что было в начале СВО. Был вообще "цирк с конями'- сплошная эйфория.
        Никому и в голову не могло прийти, что вся операция была состряпана на коленке.
        Сегодня мы видим результат всего этого...
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 08:35
          Как рассказывают очевидцы, за пару месяцев до начала в войсках всё знали. Ну как знали? Знали, что руководство Украины на корню скуплено, как Иракские генералы совсем недавно. Поэтому и надо всего лишь пройти до Киева парадным шагом.
          Помните рассказы, что офицеры парадные мундиры с собой везли? Не на пустом месте слухи были. Не на пустом.
          1. barclay Звание
            barclay
            0
            Сегодня, 08:55
            Да, некоторые "инициативные" командиры из ВДВ приказали даже с собой голубые береты взять...
            Пять лет затянувшейся войны и потерь показали, масштаб ошибки планирования.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 09:09
              Ошибка планирования была на стратегическом уровне.
              Причём не в 22 году, а в 15.
        2. КЕРМЕТ Звание
          КЕРМЕТ
          +5
          Сегодня, 08:37
          Ну скажем так - не сплошная... И тогда адекватные люди попадались в комментариях, но их минусовали сразу
  4. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +2
    Сегодня, 08:02
    Правительством и Минобороны объявлен тендер на производство оружия, способного сбивать обломки бпла))
    1. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 08:29
      Я понимаю, это видимо шутка? Может проще сети растянуть над огнеопасными объектами? Да, конечно для этого нужно проявить инициативу, напрячься, потрудиться, потратиться и т.д
      А может более предпочтительно получить страховку? Шкурные интересы то - они такие...
  5. Пахарь Звание
    Пахарь
    +4
    Сегодня, 08:03
    Гниение системы ПВО со времен Иванова и выше, привела к крайне удручающим результатам.На 22 год практическое отсутствие системы обнаружения и противодействия БПЛА и на сегодня крайне медленное ее развитие, не смотря на огромные капиталовложения. Проверенные люди и друзья детства и интересы страны, надо выбирать.
    1. Карельский Звание
      Карельский
      +1
      Сегодня, 08:20
      Несмотря на огромные капиталовложения.А сколько этих капиталовложений доходит до конечной цели.
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 08:38
      Зеачит помимо капиталовложений нужно еще и мозги приложить.
      По крымским подстанциям продолжает прилететь почти каждую ночь. Не успевают восстанавливать электроснабжение. Вывод такой, что этим прилетам мало чего мешает.
    3. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 08:54
      Цитата: Пахарь
      Проверенные люди и друзья детства и интересы страны, надо выбирать.
      Может, это, наоборот, "проверенные люди и друзья детства" себе "короля" выбирали? Поэтому две реальности, в одной богатеют толстосумы, в карманы которых текут денежные потоки от продажи ресурсов России, в другой реальности, нищает население, из карманов которых утекают денежные потоки на рост цен ...
  6. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    -4
    Сегодня, 08:05
    Цитата: Pharmacist
    Причём российские военные аналитики утверждают, что бандеровские дроны стали настолько дальнобойны, что сопредельные государства вовсе не причём. Видимо, есть огромное желание не портить "добрососедские" отношения. Только если такие налёты войдут в норму, то не вышла бы боком такая политика.

    Просто все ПВО России стянуто к Москве, регионы защищать видимо нечем... Да и кому из этих такое нужно? А вот выкачать деньжата из избирателей путем повышения цен на бензин и далее на все остальное - святое дело...
  7. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +2
    Сегодня, 08:08
    Почему не применяется ядерный щит для защиты нашей родины?
    Кто нибудь должен за это ответить?
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      0
      Сегодня, 08:26
      Власть сидящая в мАскве - сделала выбор. Защищать Народных Избранников будет народ!
      Т.к. Народные Избранники должны служить Хорошенечко и Гламурненько, народ должен поддерживать у них позитивное настроение, что бы психологическая нагрузка не сказалось на качестве работы Избранников. Иначе (конечно же исходя только из теории вероятности и вспышек на солнце) могут принять непопулярные в народе законы...
      Так что граждане - проявите свою высоко гражданскую ответственность и не задавайте неудобных вопросов, пересаживайтесь на экологически безвредный транспорт, участвуйте волонтёром, шлите помощь фронту (или как политически правильно называется это в "этой" СВО???), а иначе Вы пособник Зелепуки.
    2. КЕРМЕТ Звание
      КЕРМЕТ
      +1
      Сегодня, 08:38
      Видимо это единственное, что осталось в качестве аргумента сдерживания - применишь и не останется ни-че-го
    3. John_Doe Звание
      John_Doe
      +1
      Сегодня, 08:43
      Главным образом потому, что ответственность может внезапно наступить не только за неприменение, но и за применение, а этот «щит» (он же и «меч»), есть не только у нас, но, как это ни печально, и у них.))
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:13
    Можно почитать прибыль нефтяных компаний за только 25 г из открытых источников .А у НПЗ до сих пор нет своей системы защиты .Чудеса
    «Татнефть». Выручка — 878 млрд рублей, EBITDA — 146 млрд рублей, чистая прибыль — 54 млрд рублей (снижение на 64% год к году). На чистую прибыль дополнительно негативно повлиял убыток по курсовым разницам в размере 23 млрд рублей.
    «Газпромнефть». Выручка — 1 774 млрд рублей, EBITDA — 510 млрд рублей, чистая прибыль — 150 млрд рублей (снижение на 54% год к году). Компания получила прибыль от курсовых разниц в размере 42 млрд рублей.
    «Лукойл». Выручка — 3 602 млрд рублей, EBITDA — 606 млрд рублей, чистая прибыль — 289 млрд рублей (снижение на 51% год к году). Компания получила незначительную прибыль по курсовым разницам в размере 2 млрд рублей.
    «Роснефть». Выручка — 4 263 млрд рублей, EBITDA — 1 054 млрд рублей, чистая прибыль (относящаяся к акционерам) — 245 млрд рублей (снижение на 68% год к году).
    «Газпром». Выручка — 4 990 млрд рублей, EBITDA — 1 547 млрд рублей, чистая прибыль (относящаяся к акционерам) — 983 млрд рублей (снижение на 6% год к году).
    1. ser-ivs Звание
      ser-ivs
      0
      Сегодня, 08:40
      После Пригожина частные армии не дадут создавать.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 08:56
        Цитата: ser-ivs
        После Пригожина частные армии не дадут создавать.

        Зачем частная армия ? На НПЗ нельзя поставить локатор кругового обзора и ЗАК-30 «Цитадель» ? Никто не знает ,что НПЗ стратегический объект и за 4 года так не понял тактику стран НАТО .А все вооружение надо отдать МО в подчинение
    2. John_Doe Звание
      John_Doe
      +1
      Сегодня, 08:48
      Ништо!
      «Вторая нефть» в помощь!))
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 08:14
    Срочно надо создавать войска противообломочной обороны.

    А может противообломовской (по фамилии известного литературного персонажа, который любил размышлять лёжа на диване, и при этом ничего не делать).

    Характер героя противоречив: он добр, честен, доверчив и наивен, но при этом апатичен, безволен, избегает действий и предпочитает мечтать, а не действовать.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:27
    Ответочка уже улетела, опять по всей 404 Анастозощо?
  11. Bizart Звание
    Bizart
    0
    Сегодня, 08:33
    Может позвать товарищей с Северной Кореи? У них пулемётов и пзрк много. Пусть реальный опыт получают,по реальным целям
  12. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 08:46
    А, почему бы России не сделать демилиторизованные зоны с теми странами. с которой летят дроны. по Омскому НПЗ из Казахстана, нужно зайти и эту зону создать. если Казахстан не может справиться, тоже самое с Прибалтикой чего мы боимся? Белоруссия никаким образом не участвует в СВО. а на нее наложили все санкции. как на Россию. Нужно брать пример с Израиля.
  13. Ярославский Звание
    Ярославский
    +1
    Сегодня, 08:51
    в соседней рубрике пишут НАТО трещит по швам, радостно...а по моему давно по швам трещим мы...и нашу судьбу решают не в Москве....что будет нынешней зимой...всем покажется раем, то что творится сейчас
  14. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 09:11
    Я никак не погу понять, что постоянно сообщают ....."из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории НПЗ". Это получается МОГи находятся на территории предприятия или сразу жеза забором, а не за несколько км от объекта. Получается нефтяные магнаты таким образом экономят на количестве МОГов. Про противдроновые сетки я вообще не говорю. Другого объяснения я не нахожу.