США приостановили удары по Ирану, Трампу необходимо мирное соглашение

2 170 12
США приостановили удары по Ирану, Трампу необходимо мирное соглашение

США приостановили удары по Ирану, но в любой момент могут их возобновить, утверждает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Как и предполагалось, Трамп пошел на попятную в вопросе продолжения ударов по Ирану, американскому президенту не нужно продолжение конфликта, из которого он и так никак не может выйти. А на носу промежуточные выборы, которые республиканцам нужно непременно выиграть, чтобы не отдавать Конгресс демократам. Поэтому Трамп предпринимает все возможное, чтобы завершить войну на Ближнем Востоке.



После двух дней обмена ударами ВС США приостановили удары, Белый дом делает ставку на продолжение переговоров. При этом американцы заявляют, что готовы к продолжению атак, если Иран не пойдет на мирное соглашение.

Несколько чиновников сообщили CNN о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются, но сейчас приоритет отдается дипломатии.

По данным CNN, сегодня ночью США не атаковали Иран, хотя появились сообщения об ударах по нескольким городам, включая Бушер. С большой вероятностью это были ответные удары Бахрейна и Кувейта, атакованных иранскими ракетами и беспилотниками вчера днем.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:41
    Вчера Иран ударил по американским базам. Что слышно?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:44
      hi Этому военному преступнику и педофилу из Фашингтона давно пора зажать фаберже и не отпускать до полного уничтожения.
      Уверен, у мужественного иранского народа всё получится.
      Победы иранскому народу в войне с сионистами и полосатыми агрессорами-террористами.
      Враги должны быть уничтожены, никакой пощады!
      am angry
  2. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 07:42
    Нарцисс 80-го уровня меняет свои мнения, как перчатки.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 08:04
      Он ничего не меняет. Он просто говорит, что ему надо именно в данный момент. Качает лодку. Ну и газетенки додумывают. Мое личное мнение, выборы осенью республиканцы проиграют. Впрочем для России это ровным счетом ничего не значит.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 07:49
    Трамп пошел на попятную в вопросе продолжения ударов по Ирану, американскому президенту не нужно продолжение конфликта, из которого он и так никак не может выйти.

    Дони постоянно будет "ходить на попятную", пока не добьется отказа от России поставок ресурсов в Китай. А вот потом и весь Ближний восток "в труху", от этого зависит "выживание" США.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:51
    ❝ Трампу необходимо мирное соглашение ❞ —

    — Второго такого «миротворца», как Трамп, днём с огнём не сыщешь ...
  5. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 07:56
    Никак, родня Педофила уже в короткие позиции на рынке вошла?
  6. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:02
    После двух дней обмена ударами ВС США
    ...???
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:09
    Трамп бомбил бы Иран месяцами ,да только бензин в США будет стоит 4 баса за галлон.А экономика США не тянет такие расходы . Тут Донни тебя даже иранцы натянули
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 08:10
    А на носу промежуточные выборы, которые республиканцам нужно непременно выиграть, чтобы не отдавать Конгресс демократам.

    Не выиграют. 100% потеряют какую-то из палат.
    (Где-то то выборы на что-то ещё влияют)
  9. Лорен Звание
    Лорен
    +1
    Сегодня, 08:23
    Евреи не дадут трампу долгого раздумывания. Вовлекли, и дальше будут тащить трампа по войне с Ираном.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:29
    СМИ долбят Лохматого непадецки.