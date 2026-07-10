США приостановили удары по Ирану, Трампу необходимо мирное соглашение
2 17012
США приостановили удары по Ирану, но в любой момент могут их возобновить, утверждает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Как и предполагалось, Трамп пошел на попятную в вопросе продолжения ударов по Ирану, американскому президенту не нужно продолжение конфликта, из которого он и так никак не может выйти. А на носу промежуточные выборы, которые республиканцам нужно непременно выиграть, чтобы не отдавать Конгресс демократам. Поэтому Трамп предпринимает все возможное, чтобы завершить войну на Ближнем Востоке.
После двух дней обмена ударами ВС США приостановили удары, Белый дом делает ставку на продолжение переговоров. При этом американцы заявляют, что готовы к продолжению атак, если Иран не пойдет на мирное соглашение.
Несколько чиновников сообщили CNN о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются, но сейчас приоритет отдается дипломатии.
По данным CNN, сегодня ночью США не атаковали Иран, хотя появились сообщения об ударах по нескольким городам, включая Бушер. С большой вероятностью это были ответные удары Бахрейна и Кувейта, атакованных иранскими ракетами и беспилотниками вчера днем.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация