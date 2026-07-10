Израильская разведка предупредила о новом плане Ирана по ликвидации Трампа

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Израильская разведка предупредила о новом плане Ирана по ликвидации Трампа

Иран готовит новый план ликвидации Дональда Трампа, утверждает израильская разведка. Тель-Авив уже передал Вашингтону некие разведданные о готовящемся покушении. Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

Иран намерен ликвидировать Дональда Трампа, американскому президенту до сих пор не простили убийство в 2020 году генерала Касема Сулеймани, являвшегося одним из высших командиров Корпуса стражей Исламской революции. По данным израильской разведки, иранцы разработали новый план по нейтрализации президента США, часть которого якобы стала известна Тель-Авиву.



Как утверждает Wall Street Journal, разведка США в курсе планов Ирана, а Израиль лишь подтвердил то, что уже было и так известно. Подробности американцы не раскрывают, но на саммите НАТО в Турции Трамп подтвердил, что на него готовится покушение и он является для Ирана «целью номер один».

Они хотят устранить лидера США – меня... Я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в каждом из их списков.

Именно мерами безопасности объясняют в США замену самолета Трампа. Если в Турцию он прибыл на новом президентском самолете, подаренном Катаром, то покидал Анкару на старом. Все дело в том, что новый «борт №1» не успели оборудовать защитой от ракет и системами РЭБ, а пуск ракеты с земли никто не исключать не стал.
17 комментариев
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  1. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +11
    Сегодня, 08:08
    "Израильская разведка" сама этот план и придумала?
    Они так и трампа ликвилируют сами, что бы на иран спихнуть
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:18
      hi Мужественным персам приходится исправлять просчёты неудачных киллеров, которые с трёх-четырёх раз не могли порадовать ничем, кроме прострелянного уха.
      Военного преступника и педофила давно ждёт Божья кара, он источник зла и насилия, мир устал от него.
      am angry
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:00
      Странно, что на Нетаньяху, зачинщика конфликта, никто не думает покушаться.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 09:05
        knn54
        Действительно странно. Нетаньяху ближе и доступнее.
    3. пылесос Звание
      пылесос
      0
      Сегодня, 09:08
      И Трамп поверит этим слухам. конечно поверит. так же, как и про Польшу слух распускают. якобы Россия хочет напасть специально раздувают, что сгладить конфликт между Польшей и украиной. но что пресса молчит о том, что Польские генералы прям говорят. что готовы к войне с Россией и дойдем до ПИТЕРА.. Многое они не замечают о высказываниях политиков президентов.глав првительств. зато сказанное слово от России--сразу взвывают.
  2. olhon Звание
    olhon
    +1
    Сегодня, 08:09
    Без него стало бы скучно.
  3. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +5
    Сегодня, 08:10
    Евреи не отпускают Трампа 😑 сделают новую инсценировку покушения перед выборами осенью, что бы снова сделать из рыжего мученика с оторванным ухом 😏 вообще то о таких вещах не говорят, а просто работают над угрозой 🙄
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Сегодня, 09:03
      Именно! Такие сведения выставлять на всеобщее обозрение - провокация в чистом виде. sad
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 08:10
    Израильская разведка предупредила о новом плане Ирана по ликвидации Трампа

    Израильская разведка предупреждает ,что нельзя заключать мир с Ираном ,иначе Израилю кирдык может настать
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:14
    ❝ Тель-Авив уже передал Вашингтону некие разведданные о готовящемся покушении ❞ —
    ❝ Они хотят устранить лидера США – меня... Я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в каждом из их списков ❞ —

    — Эти «списки» израильская разведка готовит сама и регулярно предоставляет Трампу ...
  6. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 08:14
    Израильская стороны умело подливает бензинчик в костер конфликта... дональд - сумасброд, вполне может поверить...
  7. ShDE Звание
    ShDE
    +1
    Сегодня, 08:15
    "А еще они называли тебя Земляным червяком" - из Маугли 🤔
    Повестись на такой развод можно только по собственному желанию. Трамп, со своим эпатажем, мог бы выдумать и выдвинуться на новую премию Войны.
  8. Лорен Звание
    Лорен
    +1
    Сегодня, 08:22
    На все тяжкие идут евреи, лишь бы убивать всех вокруг
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:28
    Лохматый поверил , не может-же он своей родне не верить.
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 08:38
    Евреи такие евреи :) Один раз втравили рыжего в войну своими сказками, но все им мало.
  11. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 08:39
    А перед этим хотят два раза изнасиловать... И устроить золотой дождь...
  12. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 08:56
    Израильтянцы в своем репертуаре. Придумывают подлые планы для подлых провокаций. Могут и рыжего сами вальнуть, если он упрется рогом. Хотя вряд ли. С другими такого вась- вась на 100%, как с этим придypкoм не будет. sad