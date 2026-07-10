Израильская разведка предупредила о новом плане Ирана по ликвидации Трампа
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Иран готовит новый план ликвидации Дональда Трампа, утверждает израильская разведка. Тель-Авив уже передал Вашингтону некие разведданные о готовящемся покушении. Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.
Иран намерен ликвидировать Дональда Трампа, американскому президенту до сих пор не простили убийство в 2020 году генерала Касема Сулеймани, являвшегося одним из высших командиров Корпуса стражей Исламской революции. По данным израильской разведки, иранцы разработали новый план по нейтрализации президента США, часть которого якобы стала известна Тель-Авиву.
Как утверждает Wall Street Journal, разведка США в курсе планов Ирана, а Израиль лишь подтвердил то, что уже было и так известно. Подробности американцы не раскрывают, но на саммите НАТО в Турции Трамп подтвердил, что на него готовится покушение и он является для Ирана «целью номер один».
Они хотят устранить лидера США – меня... Я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в каждом из их списков.
Именно мерами безопасности объясняют в США замену самолета Трампа. Если в Турцию он прибыл на новом президентском самолете, подаренном Катаром, то покидал Анкару на старом. Все дело в том, что новый «борт №1» не успели оборудовать защитой от ракет и системами РЭБ, а пуск ракеты с земли никто не исключать не стал.
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