КНДР приняла решение об усилении ядерных сил

Пхеньян усилит свои ядерные силы, решение о качественном и количественном усилении принято по итогам 1-го расширенного заседания Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва.
В четверг, 9 июля, в Пхеньяне прошло расширенное заседание ЦВК под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына. Рассматривались вопросы усиления Корейской народной армии на фоне мировых событий и требований времени. Как подчеркнул Ким Чен Ын, без современных вооруженных сил КНДР не сможет долго существовать, поэтому жизненно необходимо принять решения, которые сделают КНА еще сильнее.
С целью превращения КНА в современную модернизированную армию и для повышения ее боеготовности поставлены следующие задачи: расширение и укрепление ядерных сил в качественном и количественном отношении, модернизация военных баз, обновление боевых систем, изменения в системе военного образования. Также будет пересмотрена роль ВМС КНДР с ускорением строительства современной военно-морской базы и технической реконструкции верфей.
Как отмечают западные аналитики, после подписания соглашения с Россией экономика КНДР резко пошла вверх. Отмечается строительство и ввод в строй новых систем вооружений, в том числе стратегических, а также боевых кораблей. Полным ходом идет разработка межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь материковой части США.
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