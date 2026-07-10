КНДР приняла решение об усилении ядерных сил

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КНДР приняла решение об усилении ядерных сил

Пхеньян усилит свои ядерные силы, решение о качественном и количественном усилении принято по итогам 1-го расширенного заседания Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва.

В четверг, 9 июля, в Пхеньяне прошло расширенное заседание ЦВК под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына. Рассматривались вопросы усиления Корейской народной армии на фоне мировых событий и требований времени. Как подчеркнул Ким Чен Ын, без современных вооруженных сил КНДР не сможет долго существовать, поэтому жизненно необходимо принять решения, которые сделают КНА еще сильнее.



С целью превращения КНА в современную модернизированную армию и для повышения ее боеготовности поставлены следующие задачи: расширение и укрепление ядерных сил в качественном и количественном отношении, модернизация военных баз, обновление боевых систем, изменения в системе военного образования. Также будет пересмотрена роль ВМС КНДР с ускорением строительства современной военно-морской базы и технической реконструкции верфей.

Как отмечают западные аналитики, после подписания соглашения с Россией экономика КНДР резко пошла вверх. Отмечается строительство и ввод в строй новых систем вооружений, в том числе стратегических, а также боевых кораблей. Полным ходом идет разработка межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь материковой части США.
6 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:39
    Этим надо дать все что попросят. Оказалось на деле , что они ближе нам чем белорусы
  2. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Сегодня, 08:40
    Надеюсь что Россия поможет союзникам. Хоть и Китай будет сильно против 😑
  3. Вайфу Звание
    Вайфу
    +1
    Сегодня, 08:50
    Никаких сомнений в том, что они претворят эти решения в жизнь.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 08:59
    Всё правильно.
    Si vis pacem, para bellum
  5. Не_боец Звание
    Не_боец
    -1
    Сегодня, 09:06
    На какие шиши? Опять на яхтах класса "крейсер" сэкономили?
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:11
    Бонбу Ирану подарите , пусть сионы в шальвары жыденькое навалят.