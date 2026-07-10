В Азове Ростовской области идёт ликвидация возгорания топливных резервуаров
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В рамках устранения последствий украинской беспилотной атаки в Азове Ростовской области идет ликвидация возгорания двух топливных резервуаров. На объекте никто не погиб и не пострадал.
Об этом сообщал на своей странице в мессенджере «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь.
В селе Кагальник Азовского района возник пожар в административном здании. Возгорание уже локализовано пожарными. Погибших и пострадавших нет.
В частном жилом доме в Таганроге повреждены двери и окна. Также возник пожар на крыше административного здания. Его уже потушили. Еще одно возгорание произошло в Таганрогском морском порту. Его пока не ликвидировали. Во всех перечисленных инцидентах в Таганроге никто не пострадал.
Чиновник сообщил, что силы ПВО уже уничтожили над Ростовской областью около 35 вражеских дронов. Целью атак противника стали Таганрог, Азовский м Матвеево-Курганский районы. Слюсарь отметил, что при этом не обошлось без последствий.
На данный момент режим беспилотной опасности в регионе все еще действует.
Слюсарь призвал жителей и гостей Ростовской области:
Будьте осторожны!
Он рекомендовал им не оставаться на открытых участках местности, а постараться укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.
Ранее сегодня утром поступило сообщение о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Возгорание случилось из-за падения на объект фрагментов сбитых украинских дронов.
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