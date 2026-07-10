ФСБ предотвратила теракт ГУР Украины на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Украинские террористы рассчитывали при помощи беспилотников с ИИ нанести удары по важному военному объекту.
Правоохранителями установлен гражданин России, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки. Получив предложение от ГУР МО Украины, мужчина сообщил о нём в территориальный орган безопасности. Целью теракта было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиации. Для этого противник рассчитывал задействовать 13 FPV-дронов с ИИ, оснащенных боевой частью свыше 1 кг в тротиловом эквиваленте.
После того, как дроны были обнаружены и нейтрализованы, а украинские спецслужбы перевели на счета неудавшегося исполнителя аванс в размере 20% от обещанной суммы вознаграждения, связь с представителями ГУР МО Украины была прервана. В настоящее время продолжается выявление всех обстоятельств и причастных лиц.
Ранее сообщалось, что в Москве предотвращен еще один теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Задержана 25-летняя гражданка России, по заданию украинского координатора арендовавшая квартиру в Москве, чтобы установить там видеокамеры для наблюдения за адресом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Примечательно, что для того, чтобы вовлечь россиянку в террористическую деятельность, украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая их дальнейшее продолжение на Украине.
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