ФСБ предотвратила теракт ГУР Украины на военном аэродроме «Ростов-Центральный»

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ФСБ предотвратила теракт ГУР Украины на военном аэродроме «Ростов-Центральный»

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Украинские террористы рассчитывали при помощи беспилотников с ИИ нанести удары по важному военному объекту.

Правоохранителями установлен гражданин России, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки. Получив предложение от ГУР МО Украины, мужчина сообщил о нём в территориальный орган безопасности.
Целью теракта было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиации. Для этого противник рассчитывал задействовать 13 FPV-дронов с ИИ, оснащенных боевой частью свыше 1 кг в тротиловом эквиваленте.



После того, как дроны были обнаружены и нейтрализованы, а украинские спецслужбы перевели на счета неудавшегося исполнителя аванс в размере 20% от обещанной суммы вознаграждения, связь с представителями ГУР МО Украины была прервана. В настоящее время продолжается выявление всех обстоятельств и причастных лиц.

Ранее сообщалось, что в Москве предотвращен еще один теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Задержана 25-летняя гражданка России, по заданию украинского координатора арендовавшая квартиру в Москве, чтобы установить там видеокамеры для наблюдения за адресом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Примечательно, что для того, чтобы вовлечь россиянку в террористическую деятельность, украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая их дальнейшее продолжение на Украине.

10 комментариев
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  1. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +5
    Сегодня, 10:01
    Надеюсь тех, кто создал схрон, найдут, а заодно найдут канал их доставки.
    1. shm_kv Звание
      shm_kv
      0
      Сегодня, 10:38
      Современном мире канал доставки прост как 2х2: сброс с дронов в приграничные леса, иногда и на территории РБ.
  2. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +11
    Сегодня, 10:06
    Мужчине, сообщившему о готовящемся теракте, поклон и огромная благодарность! Вот только на всякий случай теперь его надо укрыть.
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +7
    Сегодня, 10:20
    То, что замысел противника сорван, это хорошо в любом случае, только не совсем понятно он предотвращён на этапе подготовки сотрудниками ФСБ, или всё таки не состоялся благодаря бдительности и сознательности гражданина? Если гражданин инициативно сообщил и помог, то его ещё и наградить бы надо. winked
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 10:32
    Получив предложение от ГУР МО Украины, мужчина сообщил о нём в территориальный орган безопасности.

    так вот этот человек предотвратил, а не правоохранители
    1. topol717 Звание
      topol717
      +6
      Сегодня, 10:43
      Еще и аванс получил. Надеюсь деньги у него не отберут, и налоги с аванса платить не заставят ))))
  5. ANB Звание
    ANB
    +4
    Сегодня, 10:44
    . а украинские спецслужбы перевели на счета неудавшегося исполнителя аванс в размере 20%

    Теперь сотрудников ГУР надо сажать за финансирование РФ :)
  6. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:34
    После того, как дроны были обнаружены и нейтрализованы, а украинские спецслужбы перевели на счета неудавшегося исполнителя аванс в размере 20% от обещанной суммы вознаграждения, связь с представителями ГУР МО Украины была прервана. В настоящее время продолжается выявление всех обстоятельств и причастных лиц.

    больше информации здесь:
    https://news.mail.ru/incident/71584199/
  7. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +1
    Сегодня, 11:39
    Цитата: Автор
    ..., а украинские спецслужбы перевели на счета неудавшегося исполнителя аванс в размере 20% от обещанной суммы

    good
    Верный ход, деньги брать, кастрюлям-тихушникам - фигу.
    Надеюсь у правильного чела не выкружили 20% подаренного кастрюлями из гур...
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    -2
    Сегодня, 11:44
    Цитата: topol717
    Еще и аванс получил. Надеюсь деньги у него не отберут, и налоги с аванса платить не заставят ))))

    Хахаха! Чёрта-с-два! Всё придётся сдать до копеечки! Это ж вещдок!