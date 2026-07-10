Поломка десантного корабля USS Boxer повлияла на ход операции США против Ирана

Американский десантный корабль USS Boxer вышел из строя в первые недели военной операции США против Ирана. Это произошло именно тогда, когда американцы ввели морскую блокаду иранских портов и рассматривали возможность захвата стратегически важного острова Харк.По данным телеканала Newsmax со ссылкой на три осведомленных источника, причиной выхода из строя корабля стала поломка главного циркуляционного насоса охлаждения двигателя.В результате USS Boxer с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты на борту был вынужден прервать переход на Ближний Восток для ремонта.Ремонтные работы проводились на британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Примечательно, что необходимые запчасти пришлось доставлять специально, что существенно увеличило время простоя боевой единицы.Неназванный американский чиновник сообщил журналистам телеканала:По оценке источников Newsmax, это лишило руководство США дополнительных военных вариантов действий против Ирана в самый ответственный момент начального этапа конфликта. В настоящее время USS Boxer уже вернулся к операциям на Ближнем Востоке.Стоит отметить, что проблемы с техникой преследуют ВМС США на протяжении всей кампании. Новейший авианосец «Джеральд Форд» вернулся в мае из 11-месячного похода со значительным износом и встал на ремонт сроком не менее года. На корабле произошел крупный пожар в прачечной, полностью выгорели кубрики, а ранее выходила из строя канализация.

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