Поломка десантного корабля USS Boxer повлияла на ход операции США против Ирана

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Поломка десантного корабля USS Boxer повлияла на ход операции США против Ирана


Американский десантный корабль USS Boxer вышел из строя в первые недели военной операции США против Ирана. Это произошло именно тогда, когда американцы ввели морскую блокаду иранских портов и рассматривали возможность захвата стратегически важного острова Харк.



По данным телеканала Newsmax со ссылкой на три осведомленных источника, причиной выхода из строя корабля стала поломка главного циркуляционного насоса охлаждения двигателя.

В результате USS Boxer с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты на борту был вынужден прервать переход на Ближний Восток для ремонта.

Ремонтные работы проводились на британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Примечательно, что необходимые запчасти пришлось доставлять специально, что существенно увеличило время простоя боевой единицы.

Неназванный американский чиновник сообщил журналистам телеканала:

USS Boxer был временно выведен из строя в критически важный период.

По оценке источников Newsmax, это лишило руководство США дополнительных военных вариантов действий против Ирана в самый ответственный момент начального этапа конфликта. В настоящее время USS Boxer уже вернулся к операциям на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что проблемы с техникой преследуют ВМС США на протяжении всей кампании. Новейший авианосец «Джеральд Форд» вернулся в мае из 11-месячного похода со значительным износом и встал на ремонт сроком не менее года. На корабле произошел крупный пожар в прачечной, полностью выгорели кубрики, а ранее выходила из строя канализация.
12 комментариев
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  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +4
    Сегодня, 10:08
    На корабле служат грамотные механики 😁
  2. Essex62 Звание
    Essex62
    +2
    Сегодня, 10:09
    Саботаж? Прачечные и гальюны уже не актуальны?
    1. Синоид Звание
      Синоид
      +1
      Сегодня, 11:26
      Скорре иранские ракеты и беспилотники, слишком часто у англосаксов всё ломается при ведении боевых действий.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 10:14
    Примечательно, что необходимые запчасти пришлось доставлять специально

    А в чем "примечательно"? На Диего-Гарсиа должен быть склад со всеми запчастями на любой корабль?
    1. Геннадий Завалов Звание
      Геннадий Завалов
      0
      Сегодня, 12:57
      Склад свой должен быть на десантном корабле, места хватит, для магазинов внутри корабля место они находят, не удивлюсь что и публичный дом там есть, а вот запчастей нету, как они собираются бороться за живучесть корабля в бою, если там и гайки лишней не найти, ну чего я тут распинаюсь, весь мир уж давно знает какие вояки из американцев.
  4. kristofer Звание
    kristofer
    +1
    Сегодня, 10:16
    контргайка открутилась
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 10:17
    ранее выходила из строя канализация

    Обоср@лись по полной laughing
    1. Геннадий Завалов Звание
      Геннадий Завалов
      0
      Сегодня, 13:03
      Канализация уже не сработает, срите за борт скажут, надо что-то серьёзнее поломать, скоро дойдёт до того, что капитана просто выкинут за борт, а какая война без капитана, всё, плывём домой.
  6. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 11:11
    Британская база Диего-Гарсия в Индийском океане. Вот куда нужно пульнуть за все "плюшки" для нас от мелкобритии в ходе проведения СВО на Украине. И сказать по западно-американскому - это точно не мы, мы не имеем к этому никакого отношения. Может быть и не самим пульнуть, а передать оружие Йемену или пульнуть самим с его территории. Иначе до бритов не доходит.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:14
    Цитата: kristofer
    контргайка открутилась
    Взорвалась головка болта wink wink
  8. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +1
    Сегодня, 11:33
    Цитата: Автор
    ... с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты на борту был вынужден прервать переход на Ближний Восток для ремонта.

    good
    Матрасы-морпехи похоже поняли, что возможность вернуться с победоносной войнушки в цинке высока, и открутили где надо гайки lol
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 12:55
      Цитата: Гюнтер
      Матрасы-морпехи похоже поняли, что возможность вернуться с победоносной войнушки в цинке высока, и открутили где надо гайки

      В цинке это если повезёт. А вообще сарафанное радио никто не отменял: обосрали "Форд" - пошли на ремонт, тут подошли к делу более креативно, подклинили насос он и крякнул. Грамотный механик - на вес золота!