Сырский предостерёг ВСУ от недооценки ВС РФ на фоне победных заявлений Киева

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Сырский предостерёг ВСУ от недооценки ВС РФ на фоне победных заявлений Киева

Главком ВСУ Сырский снова заявил, что до «перелома в войне» еще далеко и недооценивать российские войска было бы глупо. Об этом он говорил на подведении итогов за первое полугодие 2026 года.

Если опустить всю ту пропагандистскую ерунду про якобы остановленное наступление российской армии, огромнейшие потери ВС РФ, про «возвращенные территории» и переход ВСУ в контрнаступление, то выступление Сырского можно свести к тому, что, несмотря на заявления политической верхушки Киева, до «перелома» в войне еще далеко и не нужно преждевременно высказывать радость.



По словам главкома ВСУ, российская армия продолжает масштабное наступление, сосредоточившись на шести-семи направлениях. Командование ВС РФ от своих планов не отказалось, а это полный контроль над территориями и выход на границы республик Донбасса, расширение наступления в Днепропетровской и Запорожской областях, а также расширение буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Также возможно новое наступление на Черниговскую область.

Кроме того, Сырский отметил значительный рост ударов управляемых авиабомб, а также ударов ракет и дронов-камикадзе.

Ранее украинский главком заявлял, что наблюдает «признаки истощения» российских сил, но говорить о переходе инициативы к ВСУ «еще рано».
15 комментариев
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  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Сегодня, 10:26
    Даже после взятия всей территории Донбасса нашей армией война не закончится. Всё равно придётся уничтожать всю инфраструктуру бандеровского режима. ТЭЦ, трансформаторные подстанции, мосты, портовую инфраструктуру, топливную инфраструктуру. А пока что до этого дело не доходит. Орешник применили всего 3 раза. Чего тут экономить? Чем быстрее недогосударство украина будет отправлена назад в каменный век, тем быстрее придёт победа.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:43
      Цитата: Eugen 62
      ТЭЦ, трансформаторные подстанции, мосты, портовую инфраструктуру, топливную инфраструктуру.

      А главное - верхушку укрорейха ! В аду бандера их заждался.... am
    2. Per se. Звание
      Per se.
      -1
      Сегодня, 12:41
      Цитата: Eugen 62
      Чем быстрее недогосударство украина будет отправлена назад в каменный век, тем быстрее придёт победа.
      Даже если там будет лунный пейзаж, оружие, топливо, боеприпасы будет поставлять Запад. Это настоящий тыл Зеленского. Вот, на восстановление наших разрушенных НПЗ, а к ним, в перспективе, и заводов ВПК, у нас тыла и друзей-помощников фактически нет. Опустошаем свои склады и арсеналы, кладём мужиков в лобовых штурмах бесконечных деревень, пятый год идёт, а даже Донбасс не освобождён, и, прилёты уже за Урал. Может, надо "операцию" иначе проводить, или уже "хирургов" поменять, тогда и будет победа?
    3. Андрей62 Звание
      Андрей62
      +1
      Сегодня, 14:19
      Орешник применили всего 3 раза. Чего тут экономить?

      Копится на случай ударов по европе, уж слишком они осмелели видя не выполненные обещания по «красным линиям».
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +7
    Сегодня, 10:29
    Абсолютно одинаково чутка перефразировав слова Сырского, можно отнести и в нашу сторону.
    ... до «перелома в войне» еще далеко и недооценивать ВСУ было бы глупо.
    1. леонидыч Звание
      леонидыч
      0
      Сегодня, 10:52
      Это точно. У них целый корпус морпехов в резерве, а это не менее 50 тысяч штыков. Плюсом идет жесткая мобилизация, они где то готовят прорыв. И резервы у них есть.
    2. Геннадий Завалов Звание
      Геннадий Завалов
      -1
      Сегодня, 12:34
      У ВСУ и портянок своих уже давно не осталось, но у спонсоров как видно в карманах ещё звенит, и нам расслабляться уж точно не надо, буржуины столько вложили в Украину, да они мать родную скорее зарежут, чем на мир согласятся.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    -3
    Сегодня, 10:47
    Если опустить всю ту пропагандистскую ерунду про якобы остановленное наступление российской армии, огромнейшие потери ВС РФ, про «возвращенные территории» и переход ВСУ в контрнаступление

    Вот как надо вести пропаганду и вся Европа этому верит. Уже завтра наступление на Владивосток начинают
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 11:58
      APASUS
      Я заказл вагон шапок ушанок из Монголии, надо будет распределить их по всем НПЗ.
  4. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 10:53
    Цитата: Аркадий007
    Абсолютно одинаково чутка перефразировав слова Сырского, можно отнести и в нашу сторону.
    ... до «перелома в войне» еще далеко и недооценивать ВСУ было бы глупо.

    Согласен, ведь в всу воюют русские, а руские лучшие в мире воины.
    Русские против русских, какая трагедия.
    И есть виновные в этой трагедии.
    Русские создали огромную РИ, нагнули всех, ну правда чукчи оказали достойное сопротивление, но потом поняли всю глубину своей ошибки, и присоединились к империи.
    1. Prometey Звание
      Prometey
      0
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Гюнтер
      Русские создали огромную РИ, нагнули всех, ну правда чукчи оказали достойное сопротивление, но потом поняли всю глубину своей ошибки, и присоединились к империи.

      Вам бы учебник по истории написать для школы - в Минпросе любят байки публиковать.
      Англичане тоже создали огромную империю и выигрывали все войны, которые вели, в отличие от России. Индия была завоевана практически силами ЧВК Ост-Индской компании за 100 с небольшим лет. Российская империя кое-как подавила горцев Северного Кавказа за 50 лет, да и то пришлось перебросить туда 1/3 всех имеющихся войск.
      Вера в легенду о лучших воинах всегда для нас оборачивалась холодным душем. Русские всегда начинали воевать более-менее складно при экзистенциальной угрозе существования страны.
      1. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        -1
        Сегодня, 12:24
        И что сейчас с "владычецей морей", властвуют?
        И не надо про мёртворождённое "британское содружество" - чемодан без ручки yes
        1. Prometey Звание
          Prometey
          +1
          Сегодня, 12:48
          Цитата: Гюнтер
          И что сейчас с "владычецей морей", властвуют?

          И что сейчас с РИ или СССР? А Черноморский флот способен защитить российские берега, не говоря уже про свои корабли?
  5. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    -1
    Сегодня, 12:19
    Цитата: Prometey
    Цитата: Гюнтер
    Русские создали огромную РИ, нагнули всех, ну правда чукчи оказали достойное сопротивление, но потом поняли всю глубину своей ошибки, и присоединились к империи.

    Вам бы учебник по истории написать для школы - в Минпросе любят байки публиковать.
    Англичане тоже создали огромную империю и выигрывали все войны, которые вели, в отличие от России. Индия была завоевана практически силами ЧВК Ост-Индской компании за 100 с небольшим лет. Российская империя кое-как подавила горцев Северного Кавказа за 50 лет, да и то пришлось перебросить туда 1/3 всех имеющихся войск.
    Вера в легенду о лучших воинах всегда для нас оборачивалась холодным душем. Русские всегда начинали воевать более-менее складно при экзистенциальной угрозе существования страны.

    По учебникм к мединскому, не ко мне lol
    Кстати, а победоносный наглосакс адмирал прайс чего самовыпилился, от ощущения, что никогда не проигрывали?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 14:54
    Цитата: Uncle Lee
    В аду бандера их заждался....
    Скучно ему, бедняги там wink