Сырский предостерёг ВСУ от недооценки ВС РФ на фоне победных заявлений Киева
5 24015
Главком ВСУ Сырский снова заявил, что до «перелома в войне» еще далеко и недооценивать российские войска было бы глупо. Об этом он говорил на подведении итогов за первое полугодие 2026 года.
Если опустить всю ту пропагандистскую ерунду про якобы остановленное наступление российской армии, огромнейшие потери ВС РФ, про «возвращенные территории» и переход ВСУ в контрнаступление, то выступление Сырского можно свести к тому, что, несмотря на заявления политической верхушки Киева, до «перелома» в войне еще далеко и не нужно преждевременно высказывать радость.
По словам главкома ВСУ, российская армия продолжает масштабное наступление, сосредоточившись на шести-семи направлениях. Командование ВС РФ от своих планов не отказалось, а это полный контроль над территориями и выход на границы республик Донбасса, расширение наступления в Днепропетровской и Запорожской областях, а также расширение буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Также возможно новое наступление на Черниговскую область.
Кроме того, Сырский отметил значительный рост ударов управляемых авиабомб, а также ударов ракет и дронов-камикадзе.
Ранее украинский главком заявлял, что наблюдает «признаки истощения» российских сил, но говорить о переходе инициативы к ВСУ «еще рано».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация