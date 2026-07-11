Зачем НАТО унифицирует 155 мм спустя полвека
Проект GENIFR обещает то, чего добровольные стандарты не дали за сорок лет, — по-настоящему взаимозаменяемый боеприпас
Расчёт получает новую партию снарядов: калибр тот же, 155 мм, всё как обычно. Но снаряды пришли из другой страны, и первое, что делает командир орудия, — лезет в другие таблицы стрельбы. Масса чуть иная, форма головной части чуть иная, заряд чуть иной. При огне по площади это неважно. А вот по узкой траншее или по зданию в застройке лишние полсотни метров решают, накрыл ты цель или ударил по соседнему зданию. Калибр один, а снаряд, по сути, другой. Именно этот зазор между «одинаковым» и «взаимозаменяемым» НАТО и пытается закрыть новым проектом.
23 литра согласия: как складывался стандарт 155
К 1960–1970-м годам в НАТО сложился негласный консенсус по калибрам. Основной инструмент корпусной и армейской артиллерии — 155 мм; 105 мм отходит в разряд «лёгкого» дивизионного калибра; 203 мм — для особо тяжёлых задач. Двигателем этого расклада были США.
155-мм буксируемая гаубица M114, разработанная в США и принятая на вооружение в 1942 году
Американская линия шла через две машины. Сначала это была буксируемая M114, «рабочая лошадка» корпусной артиллерии со времён Второй мировой: тяжелее и дальнобойнее 105-мм систем, с большей массой взрывчатки. Затем появилась самоходная M109, возникшая в 1960-е и постепенно вытеснившая M114. От модификации к модификации (A1, A2, A6, вплоть до A7) она наращивала дальность и живучесть, а заодно закрепила 155 мм как норму для западных самоходок. Логика перехода простая: вместо множества 105-мм стволов, дающих плотность огня числом, — меньше систем, но дальнобойнее и мощнее. Один калибр закрывает больше задач, а 105 мм остаётся специализированным лёгким инструментом.
Но общий калибр — ещё не общий боеприпас, и это в НАТО понимали. Чтобы снаряд, заряд и взрыватель одной страны можно было безопасно применить в орудии другой, нужна согласованная баллистика. Её и задал документ, известный как Joint Ballistics Memorandum of Understanding — JBMoU. Он описывает единый баллистический каркас: объём зарядной каморы порядка 23 литров, требования к геометрии снаряда, допускам, давлению.
Проблема в одной детали. JBMoU — соглашение добровольное, и подписали его всего пятеро: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия. Работы по унификации 155-мм баллистики шли с конца 1970-х, и на эти же годы в Европе пришёлся расцвет новых систем вроде совместной FH-70. Но статус «рекомендации, а не обязанности» сделал своё. За десятилетия страны выпустили десятки собственных вариантов снарядов и зарядов, номинально совместимых, а реально расходящихся по баллистике. Так и вышло: калибр один на всех, а снарядов — зоопарк.
155-мм буксируемая гаубица FH70, запечатленная в момент выстрела в полевых условиях
Почему одинаковый калибр даёт разный полёт
Калибр — это всего лишь диаметр канала ствола. А дальность и точность выстрела определяет совсем другой набор параметров:
- масса снаряда и его аэродинамическая форма;
- объём зарядной каморы и допустимое давление;
- тип и число модулей метательного заряда;
- длина ствола.
Стоит любому из них «поплыть» между партиями разных стран, и снаряд летит иначе. Отсюда и разные таблицы стрельбы, и расхождение по дальности в десятки, а порой и сотни метров — те самые лишние метры, о которых шла речь в начале. По площадной цели такой разброс терпим. А вот по точечной он превращается в чистый промах.
Длина ствола тут — параметр показательный. Она измеряется в калибрах: L/39 — короткий ствол, L/52 — длинный. На одном и том же снаряде разница выходит заметная. Буксируемая M777 с её L/39 выжимает из дальнобойного боеприпаса с донным газогенератором около 30 км. Самоходки с L/52 — PzH 2000, Krab, Caesar, Archer — на том же классе снарядов уходят за 40 км. Цифры оценочные, ведь реальная дальность зависит от заряда, метеоусловий и конкретного варианта снаряда. Но порядок разницы понятен, и держится он именно на длине ствола, а не на калибре.
Немецкая 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)
Сам «зоопарк» боеприпасов вырос не из разгильдяйства. За ним стоят разные инженерные школы. Взять тот самый донный газогенератор, base-bleed: он поджигает у донного среза снаряда медленно горящий состав, тот заполняет разрежённую зону за снарядом и снижает донное сопротивление. Прибавка к дальности составляет процентов двадцать-тридцать, и без превращения снаряда в ракету: активного двигателя нет. Приём изящный, но каждая страна реализовала его по-своему, со своими массами, формами, зарядами. Инженерно всё логично, а логистике от этого одна головная боль.
GENIFR: попытка договориться о будущем снаряде
Новый заход на унификацию оформлен как проект GENIFR — Generic NATO Indirect Fire Round. В коммюнике от 7 июля 2026 года НАТО описывает его как многонациональный приоритетный проект (High Visibility Project — статус, означающий повышенный приоритет проекта в повестке альянса и особое внимание к нему со стороны руководства) по выработке параметров будущего 155-мм боеприпаса, реально взаимозаменяемого и совместимого между системами разных стран, с прицелом упростить и ускорить производство.
Унифицировать собираются не «идеальный снаряд для всех задач», а базовую архитектуру, вокруг которой можно строить целое семейство. В неё входят геометрия и масса корпуса; объём каморы и режимы давления, чтобы работали общие модульные заряды; интерфейсы для взрывателей и «умных» головных частей — от осколочно-фугасных до корректируемых. Плюс требования безопасности, позволяющие стрелять снарядом любой страны НАТО из любой системы стандарта НАТО без долгой национальной квалификации.
Любопытнее всего список участников. В GENIFR вошли девять стран: Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Норвегия, Словакия, Швеция, Турция. А вот четырёх из пяти подписантов JBMoU — США, Германии, Франции и Италии, тех самых, кто держит основной ландшафт 155-мм артиллерии, — в списке нет; из подписавших соглашение крупных производителей за рамками проекта осталась и Великобритания. Из этого напрашивается осторожный вывод: пока GENIFR — рамка средних игроков НАТО, которую крупнейшим производителям ещё предстоит подхватить.
Конкретики по самому изделию публично нет, да и по стадии проекта быть не может. Масса, дальность, тип корпуса, объём каморы, сроки, бюджет, промышленный интегратор — ничего этого в открытых материалах НАТО не опубликовано. Известно, что параллельно Агентство НАТО по закупкам и снабжению (NSPA) ведёт крупные рамочные контракты на уже существующие 155-мм боеприпасы, на сотни тысяч выстрелов. Но эти контракты касаются сегодняшней номенклатуры, а GENIFR метит в следующее поколение. И поскольку NSPA уже работает как единый закупочный орган альянса, логично, что и новый боеприпас, когда его параметры утвердят, будут закупать через него.
Полигон, которого никто не хотел
Почему проблему подняли именно сейчас, понятно. В одном современном конфликте, куда 155-мм боеприпасы поступают от десятков стран-поставщиков, «зоопарк стандартов» проявился в чистом виде. Разная баллистика — это не только расхождение по дальности. Это нагрузка на обучение расчётов, на складирование, на контроль взрывателей, на само планирование снабжения: снаряды приходят из разных источников, и каждую партию надо «привязать» к конкретной пушке.
Быстрого решения тут нет по определению. Даже если стандарт примут завтра, старые типы никуда не денутся: классические ОФ-снаряды M107, дальнобойные ER-версии, управляемые снаряды — всё это армии будут расходовать из накопленных запасов ещё годами. Унификация касается только того, что закладывают в чертёж нового боеприпаса, а не мгновенной замены всего парка.
Стоит вспомнить, что по другую сторону ту же задачу калибра решали своим, параллельным путём. Там, где НАТО консолидировалось вокруг 155 мм, СССР строил свою тяжёлую артиллерию вокруг 152 мм — калибра с дореволюционными корнями. И развитие шло параллельными курсами: американской связке M114 — M109 отвечала 2С3 «Акация», а дальше пришли 2С19 «Мста-С» и 2С35 «Коалиция-СВ». На Западе ту же линию тянули PzH 2000, Caesar, Archer. Разница между 152 и 155 мм не в боевом эффекте, он сопоставим. Разница в стандартах, ГОСТах и логистике. И это, пожалуй, главное, что стоит держать в голове про артиллерийский калибр: это в первую очередь вопрос совместимости и снабжения, а уже потом миллиметров в стволе.
JBMoU показал, чего стоит добровольная совместимость: сорок лет спустя снаряды одного калибра по-прежнему требуют разных таблиц стрельбы. GENIFR заходит иначе: взаимозаменяемость закладывают в чертёж изначально — как обязательное требование, а не пожелание. Получится ли согласовать эти «23 литра будущего», тот самый общий объём каморы, без крупнейших производителей 155 мм — вопрос, на который ответят не коммюнике, а первые серийные партии.
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