«Ничего сложного»: представитель Минобороны Украины разобрал ЗУР для Patriot

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«Ничего сложного»: представитель Минобороны Украины разобрал ЗУР для Patriot

Советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов («Флеш») рассказал, что он лично разобрал одну из зенитных управляемых ракет от американского комплекса ПВО Patriot и не увидел в ее конструкции «ничего сложного». Бескрестнов считает, что после получения соответствующей лицензии на Украине смогут довольно быстро наладить серийное производство противоракет для американской системы ПВО.

Между тем американская газета New York Times определенно не разделяет оптимизм советника главы украинского Минобороны и утверждает, что Украина не сможет наладить производство ракет Patriot по меньшей мере в течение ближайших нескольких лет. Издание ссылается на старшего научного сотрудника Норвежского института оборонных исследований, который напомнил, что Германия объявила о запуске собственного производства ЗУР для Patriot еще в 2024 году, однако первые поставки этих изделий бундесверу ожидаются не ранее 2027 года.

Кроме того, следует учитывать, что даже если на территории Украины удастся построить соответствующее предприятие, такой объект неизбежно станет одной из приоритетных целей для ударов ВС РФ. Также следует учитывать, что создание производства ракет для Patriot, помимо высокой технологической сложности проекта, в значительной степени зависит от поставок американских компонентов.

Таким образом, вполне очевидно, что скорое начало производства украинских ракет для Patriot практически невозможно и, вероятнее всего, останется лишь в мечтах и духоподъемных заявлениях представителей киевского режима.
31 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 11:02
    ❝ Советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов («Флеш») рассказал, что он лично разобрал одну из зенитных управляемых ракет от американского комплекса ПВО Patriot и не увидел в её конструкции «ничего сложного» ❞ —

    — Разобрать не сложно, сложно собрать ...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Разобрать не сложно

      ой не скажите, сомневаюсь что это чудо что то смогло разобрать
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +4
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов («Флеш») рассказал, что он лично разобрал одну из зенитных управляемых ракет от американского комплекса ПВО Patriot и не увидел в её конструкции «ничего сложного» ❞ —

      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Разобрать не сложно, сложно собрать ...

      Это - да, собрать сложнее. Но, обычно, ничего сложного, для тех, кто в этом ни бельмеса.
      И, вместе с тем, он разбирал по блокам, в сами блоки он не лез. Поэтому у него - все просто.
      Ну а блоки в "трубу" ракеты и двигатель поставят, вместе с технологией, матрасники. И, сборка, не надо представлять украинских инженеров недоумками. Не удивлюсь, если и свой двигатель втюхают в ракету.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +3
        Сегодня, 12:15
        Цитата: красноярск
        И, сборка, не надо представлять украинских инженеров недоумками.

        Многие привыкли представлять xoxлов тупыми необразованными селюками, а в нашем возрасте привычки не меняются.
        Вот новость на ВО от 22 декабря 2022 года "Стали известны характеристики очередного украинского дрона «собственной разработки»"

        https://topwar.ru/206677-stali-izvestny-harakteristiki-ocherednogo-ukrainskogo-drona-sobstvennoj-razrabotki-inkvizitor.html

        в которой автор насмехается над тем, что
        разработкой всяческих дронов на Украине сейчас не занимается только ленивый
        , и убедительно доказывает, что
        государство Украина вряд ли сможет самостоятельно наладить серийный выпуск всех этих «птичек» в сегодняшних экономических реалиях
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 12:33
        Цитата: красноярск
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Разобрать не сложно, сложно собрать ...
        Это - да, собрать сложнее. Но, обычно, ничего сложного, для тех, кто в этом ни бельмеса.

        Я вот помню, как в детстве разобрал новый дедов мопед "Рига". Хотел смазать (официальная причина; на самом деле - просто интересно было посмотреть, как он устроен).
        Осталась какая-то фигня, которую не знал, куда прикрутить... Бросил под брезент, где всякий металлический хлам хранился...
        Дед пришёл с работы, собрался съездить на огород, окучить картошку.

        Так я узнал, что такое "шпандырь".
        "При большом количестве вещь нестерпимая..." (с)

        Ждём новую "украинскую" ракету, сделанную на заводе в Польше. По крайней мере, об этом шёл разговор в Анкаре. Если Трамп не забыл, что обещал, долетев до Америки.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 12:59
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 11:02
      Разобрать не сложно, сложно собрать

      hi В производстве одной ракеты у янки задействованы сотни высокотехнологичных предприятий с выпуском определённых узлов и деталей, а начать выпуск изделия с нуля - значит обеспечить выход брака близко к 100%.
      Видимо, самое главное для щирых свидомых - распилить как можно больше бабла с выпуском пара-пиара в свисток.
  2. alovrov Звание
    alovrov
    +7
    Сегодня, 11:02
    Конечно смогут наладить, не более полугода понадобится. Сравнение с немцами или с кем либо еще нерелевантно. У бандеровцев есть и инженерная школа и мотивация и денег как говна за баней. И работать они умеют быстро. Тем более что самое ценное это прошивка, а она будет получена в неизменном виде. Трамп одобряет.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +4
      Сегодня, 11:14
      Легко изготовить корпус ракеты. Сложнее изготовить двигатели, сопла и топливные системы, но их могут производить европейские компании по американским лицензиям. Но головки самонаведения для ракет Patriot производит только Boeing, и их ничем не заменить
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 11:27
      Конечно смогут наладить, не более полугода понадобится.

      Вполне смогут путем отверточной сборки. Корпус сварят, топливо зальют или на западе зальют, остальные комплектующие получат из США и Европы. И всё!!!
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 11:02
    что он лично разобрал одну из зенитных управляемых ракет от американского комплекса ПВО Patriot
    даже комментировать нет смысла
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 11:03
    Ну если появляется такое примитивное разъяснение то вопросом смысла наличия лицензии у Украины, возможность производства в воюющей стране или где то ещё, но решает куда отправлять Украина как владелец зачем то лицензии, задаются не только в России, а много где.
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +3
    Сегодня, 11:04
    Украина обладает производственной базой и специалистами, а при поддержке ЕС быстро освоит массовое производство этих ракет, в т.ч. и в сопредельных с Украиной автономных районах ЕС как наладили производство всех своих ракет и беспилотных аппаратов
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      -1
      Сегодня, 11:22
      Сборку из китайских комплектующих может освоить, производство нет.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 11:28
      Украина обладает производственной базой и специалистами, а при поддержке ЕС быстро освоит массовое производство этих ракет

      Да, Украина сейчас ни что иное, как научно-производственная Мекка, все крутейшие специалисты и сверхтехнологичные производства там, надо полагать.
      Только сам ЕС массового производства почему-то до сих пор не освоил.
      Странно всё это...
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +1
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Tagan
        Только сам ЕС массового производства почему-то до сих пор не освоил.

        Да откуда нам знать, какое производство и чего именно на Украине ЕС освоил, а какое и чего именно ЕС освоил в других странах, с условием что Украина станет конечным потребителем продукции?
        Международное разделение труда и международное кооперирование, где каждый этап выполняется в государстве с оптимальными условиями и издержками, еще никто не отменял
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 11:11
    останется лишь в мечтах и духоподъемных заявлениях представителей киевского режима.
    . Вот, добавить чего то, незачем... так оно и будет.
  7. Earl Звание
    Earl
    +6
    Сегодня, 11:13
    Японии потребовалось несколько лет, чтобы начать выпуск этих ракет в количестве аж 30 штук в год. А всё почему? Потому, что не было у них рагуля, являющегося латентным специалистом в ракетостроении.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 11:20
      Так то ипонцы, дикие азиаты. А вот по мнению экспертов и комментаторов в инете, с лицензией, вна Украине их начнут делать как пирожки.
    2. Розмари Звание
      Розмари
      +4
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Earl
      Японии потребовалось несколько лет, чтобы начать выпуск этих ракет

      Три года. В 2005 году Япония получила лицензию, в 2008 году провела первое успешное испытание собственной ракеты.
      Цитата: Earl
      в количестве аж 30 штук в год.

      Это потому что по условиям лицензии и контрактов Boeing поставляет Японии только 30 головок самонаведения в год. Поставлял бы Boeing больше, Япония производила бы больше ракет, только конкуренты американскому ВПК не нужны, а самой Японии больше 30 ракет в год не нужно. Более того, в прошлом году Япония продала несколько ракет США, изменив свое законодательство
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 11:16
    Похоже на то что на немецких и японских ракетах будут переклеиваться шильдики....вот и "ничего сложного"!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 11:23
      Германия производит от 800 до 1000 зенитных ракет для современных систем ПВО малой и средней дальности в год. Получается 1000/365=2,74 ракеты в день. Допустим 4 прилёта в месяц только ракет скажем 20шт, на каждую расход 2 итого 4*20*2=160 ракет в месяц умножаем на 12 получается 1920 шт на год. Ничего блин сложного ага.
      Они там дизелюху немецкую собрались строить 6 блин лет!!! А по планам на РФ нападать будут в 2030 году уже!!!
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 12:47
        Цитата: Копчёный
        Германия производит от 800 до 1000 зенитных ракет для современных систем ПВО малой и средней дальности в год.

        Германия за 4 года не произвела ни одной ракеты для системы Патриот, хотя и имеет на это лицензию.
  9. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 11:30
    он лично разобрал одну из зенитных управляемых ракет от американского комплекса ПВО Patriot

    А писали, что она 5 млн. долларов стоит.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:33
    Взял кисть ,обмакнул в синюю краску и покрасил часть ракеты. Потом взял кисть и обмакнул в желтую краску . Все ,ракета готова !
  11. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    -1
    Сегодня, 11:38
    ДоВыёживались! - "Мы, (пипипи), не такие!!!!" Зла не хватает, с этим куцым выражением - "Мы не такие" !!! am
  12. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    0
    Сегодня, 11:54
    ну если они чёрное море выкопали😂
  13. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 12:45
    Советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов («Флеш») рассказал, что он лично разобрал одну из зенитных управляемых ракет от американского комплекса ПВО Patriot и не увидел в ее конструкции «ничего сложного».
    Да уж, не всякий министр самолично разбирает ракеты... Ну, а с другой стороны , чем ещё остаётся заниматься МО Украины?
  14. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 13:15
    Хм... Фламинго собирают из запчастей и компонентнов производимых со всей Европы, Дроны собираются тоже за рубежом, связь зарубежная, деньги зарубежные, и правда ерунда вопрос)
  15. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 13:22
    Бред. Мы американцам поставляли ракетные двигатели. Чего уж проще, посади конструкторское бюро сделай чертежи и организуй выпуск. А фигвам, ту главное технология, а её не скопируешь. А если бы с Патриотами было так просто, страны НАТО клепали бы их, как китайцы кроссовки..
  16. Bookeer Звание
    Bookeer
    +1
    Сегодня, 13:39
    Цитата: красноярск
    Ну а блоки в "трубу" ракеты и двигатель поставят, вместе с технологией, матрасники. И, сборка, не надо представлять украинских инженеров недоумками.

    Теоретически так. А на практике их, ракет этих, почему-то во всём мире производят штуками в год, включая самих США. Почему, если матрасники "блоки, технологии и двигатели" легко могут поставить?
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 14:41
    Видимо из тех предмтавителей кто делает подобную рекламу.