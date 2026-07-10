«Ничего сложного»: представитель Минобороны Украины разобрал ЗУР для Patriot
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Советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов («Флеш») рассказал, что он лично разобрал одну из зенитных управляемых ракет от американского комплекса ПВО Patriot и не увидел в ее конструкции «ничего сложного». Бескрестнов считает, что после получения соответствующей лицензии на Украине смогут довольно быстро наладить серийное производство противоракет для американской системы ПВО.
Между тем американская газета New York Times определенно не разделяет оптимизм советника главы украинского Минобороны и утверждает, что Украина не сможет наладить производство ракет Patriot по меньшей мере в течение ближайших нескольких лет. Издание ссылается на старшего научного сотрудника Норвежского института оборонных исследований, который напомнил, что Германия объявила о запуске собственного производства ЗУР для Patriot еще в 2024 году, однако первые поставки этих изделий бундесверу ожидаются не ранее 2027 года.
Кроме того, следует учитывать, что даже если на территории Украины удастся построить соответствующее предприятие, такой объект неизбежно станет одной из приоритетных целей для ударов ВС РФ. Также следует учитывать, что создание производства ракет для Patriot, помимо высокой технологической сложности проекта, в значительной степени зависит от поставок американских компонентов.
Таким образом, вполне очевидно, что скорое начало производства украинских ракет для Patriot практически невозможно и, вероятнее всего, останется лишь в мечтах и духоподъемных заявлениях представителей киевского режима.
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