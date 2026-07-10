Болгарский депутат: Запад всегда мечтал об организации «майдана» в Москве

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Болгарский депутат: Запад всегда мечтал об организации «майдана» в Москве


Болгарский депутат Европарламента Пётр Волгин, выступая в почти пустом зале заседаний, жёстко раскритиковал политику Запада в отношении России. По его словам, Брюссель и Вашингтон десятилетиями мечтали о майдане в Москве и потратили на это миллиарды долларов и евро:

Это безумная политика, которая ни к чему не привела и не приведёт.

В среднем на пленарных заседаниях Европарламента присутствует менее сотни из более чем 700 депутатов. То есть основной посыл европейской политики сегодня – не забота о судьбе континента, а ритуальное осуждение России в полупустом зале.

Заявление Волгина тем более показательно на фоне последних событий: Китай официально заявил о нейтралитете, Венгрия и Словакия блокируют военную помощь, а Германия планирует закрывать автозаводы. Очевидно, что внутри Евросоюза зреет раскол: одни продолжают гнуть линию конфронтации, другие – как Волгин – пытаются напомнить о здравом смысле и логике.

Вопрос в том, сколько ещё европейских политиков решатся выступить с подобной позицией? Пока таких голосов не так уж и много. Но если европейская экономика продолжит скатываться в рецессию, а заводы – закрываться, их может стать заметно больше. Пока же Европа готова и дальше поддерживать киевский режим.
26 комментариев
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  1. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +5
    Сегодня, 11:11
    Путин знает чтоо Запад всегда мечтает об организации «майдана» в Москве и распаде РФ, но не принимает достаточных мер к руководителям экономического блока и в первую очередь руководительнице главной банки, которая второе десятилетие с 13 году всё таргетирует и таргетирует инфляция и год за годом проваливает принятые показатели
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Jacques Sekavar
      но не принимает достаточных мер к руководителям экономического блока и в первую очередь руководительнице главной банки
      Если вы думаете что заливая экономику дешевыми деньгами можно исправить стратегические перекосы, то вы глубоко ошибаетесь. Ну срежут ставку, хлеб вместо 100 рублей будет стоить 200, ну да все привыкли что все дорожает, накопления обесценились, дальше что делать? Опять все в доллар побегут? Хотя нет, доллар сейчас не комильфо, тогда в юань? Ну и кому хорошо станет?
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:12
    Устроить "смуту" у соседа это обычное желание в геополитике во все времена и у всех народов. Другое дело, "что вы за нация такая, если вас так легко захватить можно? Работать надо, а не водку целыми днями глушить!"(с)
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 11:44
      Работать надо, а не водку целыми днями глушить!"

      Это где же живут такие счастливые люди?
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 11:53
        В кино. Оттуда же и цитата.
      2. Геннадий Завалов Звание
        Геннадий Завалов
        +1
        Сегодня, 12:03
        Как где, Англия, Франция, Германия, колдырят в три горла, Россия уж давно пальму первенства потеряла, думаю прибалты скоро подтянутся, еще в СССР служил с ними, вплоть до гуталина всё жрали.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 12:54
          Цитата: Геннадий Завалов
          Россия уж давно пальму первенства потеряла,
          Россия этой пальмой никогда и не владела. Это не больше чем миф. Который может быть и специально был внедрен в умы людей.
  3. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +10
    Сегодня, 11:12
    В 1991-ом майдан удался. Проявили слабость. А вот в Китае в 1989-ом майдан не удался. Проявили силу.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:31
      Цитата: Дербенев Антон
      В 1991-ом майдан удался. Проявили слабость. А вот в Китае в 1989-ом ......
      говорилось, что студенты. А потом уже стало изаестно, что у этих "студней" такое оружие было конкретное, что крови много пролилось. Не так всё просто по студенчески
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        +3
        Сегодня, 11:42
        Вы знаете, в пору когда ещё ютуб не блокировали, решил посмотреть ТВ репортажи о тех событиях. Помню что показывали по программе "Время" эти "студенческие" волнения, Горбачёв вроде с визитом в это время был в Китае. В ходе просмотра был очень удивлён размахом беспорядков, гибли солдаты НОАК, сжигалась военная и гражданская техника. А какой вой тогда начался по западным телеканалам, показывали проплаченные митинги по всяким CNN и BBC, плакаты о задушенной демократии и т.д.. Всё стандартно и нет ничего нового под солнцем.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 11:52
          Мне смотреть в голову не пришло recourse Читал. recourse Возможно, что или авторство Мяло, или у Калашникова ...... но , может и нет. Буду вспоминать. Книга дома.
          Китайская цивилизация за свою миллионную историю много раз усмиряла внутренние выступления, бунты без тени сомнений. Но и численность играет роль, конечно. Несколько лет назад во время стихийных бедствий погибло ~~ 8 млн жителей. Промолчали. Уже потом, через долгое время сообщили
    2. Per se. Звание
      Per se.
      +2
      Сегодня, 12:11
      Цитата: Дербенев Антон
      В 1991-ом майдан удался.
      Так, деятели из ГКЧП, как специально это спровоцировали. Тем не менее, народ повёлся на демократию, а на капитализм никто не подписывался. Как вместо демократии провернули грабительскую приватизацию страны, вопрос... К этому, три предателя в Беловежской пущи самостийно заявили о роспуске СССР, поправ и волеизъявление народа, на Всесоюзном референдуме, и саму Конституцию. Горбачёв, этот первый президент СССР, вместо того, чтобы их арестовать и к стенке поставить, покорно спустил красный флаг в Кремле. Типа, пообещали обновление Союза, но СНГ оказалось бутафорией. Вот, так нам впарили капитализм, о котором первые годы, даже нигде не говорили добрые дяди.
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        +2
        Сегодня, 12:21
        Впаривание капитализма началось помню ещё по советскому телевидению, где восхваляли капиталистический строй, показывали магазины, внушали советскому телезрителю, что вот оно, счастье, промывание мозгов началось ближе к концу 80-ых, когда в СССР ввели талоны практически на всё, а на западе полки ломились от изобилия. И все смотрели на это всё, раскрыв рты после сеансов Кашпировского и Чумака (тоже инструментов пропаганды). А Горбачёв, что Горбачёв, как Коля Второй, мягкий и под влиянием Раисы. А сколько мы то и не знаем.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:56
      Цитата: Дербенев Антон
      В 1991-ом майдан удался. Проявили слабость. А вот в Китае в 1989-ом майдан не удался. Проявили силу.
      Напомните в каком году была Болотная площадь?
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        0
        Сегодня, 13:43
        Бог вам в помощь уважаемый. Ну и поисковая строка яндекса. Фургаловск помню. Ходил там народ пока не надоело. Полиция маски раздавала, а потом пятитысячную купюру заменили.
        А у вас дед или прадед служили в ВЧК в трудное для советской страны время?
  4. Вайфу Звание
    Вайфу
    +4
    Сегодня, 11:17
    Никто не создает столько поводов и предпосылок для "майдана", как действующая власть. Это характерно для всех стран. Если элитка стабильно устраивает пир во время чумы, то чего удивляться недовольству народа.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 11:35
      Цитата: Вайфу
      ...... Если элитка стабильно устраивает пир во время чумы, то чего удивляться недовольству народа.

      Ну да! Голые вечеринки всякие, миллИОнные заработки и тусовки на курортах ЕС ...... Кто знает? Возможно специально, что бы показать тому самому гм-хм recourse обкраденному населению? Спровоцировать?
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:28
    Зачем что то Западу устраивать. Наш родной чиновник ,все сам сделает. Это благодаря родному чиновнику подняли пенсионный возраст, именно чиновники решают, что нам нужны толпы нахлебников мигрантов . Тут писать не переписать
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 14:10
      И пенсионный возраст и завоз мигрантов имеет вполне конкретные экономические причины. Без лишних денег в бюджете это никак не исправить. И санкции тут тоже не последнюю роль играют.
  6. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +2
    Сегодня, 11:45
    В Болгарии состоялась передача автомобилей купленных "россиянами" для легиона свобода России. Все, что нужно знать о "братушках".
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Gpn27
      Все, что нужно знать о "братушках".

      Отсюда болгары куда-то подевались... С кем-то можно было общаться, с кем-то по-разному...

      С детства рос с мыслью, что в Болгарии у нас есть город-побратим, на улице, названной его именем я вырос. В библиотеке брал сказки на болгарском языке - в принципе, на второй день забывал, что написано не совсем по-русски. С родителями ездил на Золотые Пески. Опять же - болгарский обалденный кетчуп и соки-нектары в бутылках...
      Первый опыт с сигаретами - болгарский "БТ" в жёсткой пачке...
      Вобщем, вырос с мыслью, что "курица не птица, Болгария не заграница".

      И тут Перестройка...
      И началось безумие...
      Болгары забыли ВСЁ, чем обязаны России.
      В болгарских магазинах продаётся болгарский перец из Турции.
      Думают - снести "Алёшу" или переделать в бандеровца?

      Сами виноваты. Локоток укусят ещё, русских "братушек" вспомнят, когда их в следующий раз резать начнут...
      А пока - из всего, что было в душе о ТОЙ Болгарии - осталось только вот ЭТО
  7. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 11:53
    Вот эту мыслю не понял
    Китай официально заявил о нейтралитете, Венгрия и Словакия блокируют военную помощь, а Германия планирует закрывать автозаводы. Очевидно, что внутри Евросоюза зреет раскол:
    Китай, что, тоже уже внутри Евросоюза ? recourse
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 11:56
    Цитата: Reptiloid
    Цитата: Вайфу
    ...... Если элитка стабильно устраивает пир во время чумы, то чего удивляться недовольству народа.

    Ну да! Голые вечеринки всякие, миллИОнные заработки и тусовки на курортах ЕС ...... Кто знает? Возможно специально, что бы показать тому самому гм-хм recourse обкраденному населению? Спровоцировать?

    У меня тоже складывается впечатление, что правящий класс России решил сам себе насрать в штаны. Народу хреновато и он недоволен? А мы ещё добавим поводов для недовольства!
  9. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 11:59
    Это безумная политика, которая ни к чему не привела и не приведёт.
    - не приведёт, безусловно. Но есть 1 вариант - неадекватность именно российской власти - вот в этом случае - пожалуйста, не так давно:1917 - дважды, 1991..
  10. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 14:16
    Раскол зреет, но слишком медленно, и неизвестно когда дозреет. Мы ещё четыре года назад ждали, что придут к власти миролюбивые политики - не случилось.
    Надо бы нам более достижимые планы строить - танки в Киеве.
  11. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 14:53
    Кто же мешал поддержать Верховный Совет в октябре 1993? Получается,тогда не того поддержали!?