Болгарский депутат: Запад всегда мечтал об организации «майдана» в Москве
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Болгарский депутат Европарламента Пётр Волгин, выступая в почти пустом зале заседаний, жёстко раскритиковал политику Запада в отношении России. По его словам, Брюссель и Вашингтон десятилетиями мечтали о майдане в Москве и потратили на это миллиарды долларов и евро:
Это безумная политика, которая ни к чему не привела и не приведёт.
В среднем на пленарных заседаниях Европарламента присутствует менее сотни из более чем 700 депутатов. То есть основной посыл европейской политики сегодня – не забота о судьбе континента, а ритуальное осуждение России в полупустом зале.
Заявление Волгина тем более показательно на фоне последних событий: Китай официально заявил о нейтралитете, Венгрия и Словакия блокируют военную помощь, а Германия планирует закрывать автозаводы. Очевидно, что внутри Евросоюза зреет раскол: одни продолжают гнуть линию конфронтации, другие – как Волгин – пытаются напомнить о здравом смысле и логике.
Вопрос в том, сколько ещё европейских политиков решатся выступить с подобной позицией? Пока таких голосов не так уж и много. Но если европейская экономика продолжит скатываться в рецессию, а заводы – закрываться, их может стать заметно больше. Пока же Европа готова и дальше поддерживать киевский режим.
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