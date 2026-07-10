Утилизации не будет, Варшава и Киев возобновили переговоры по передаче МиГ-29
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Польша и Украина возобновили переговоры по возможной поставке бандеровскому режиму польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Как и предполагалось, демарш поляков был недолог, Варшава снова готова обменять свои самолеты на украинские дроновые технологии, хотя неделю назад категорично заявляла о планах утилизировать самолеты вместо передачи их Киеву. Как накануне заявил польский министр обороны, переговоры о внедрении украинского опыта в польские оборонные системы возобновились, а это значит, что истребители все же отправятся на Украину.
Есть четкое предложение: МиГи на беспилотники. Украинцы сказали «да», потом начали об этом думать, а теперь они снова ведут переговоры, и это хорошо. Я надеюсь, что это предложение будет успешно завершено.
Ранее Косиняк-Камыш утверждал, что Киев отказался от переговоров по передаче беспилотных технологий Варшаве в обмен на поставку истребителей, поэтому Польша якобы сворачивает данное предложение, а самолеты отправляются на утилизацию.
Как утверждают украинские ресурсы, речь все же идет не об одиннадцати польских МиГ-29, а о передаче «до девяти» истребителей. То есть максимально Киев может получить девять самолетов еще советской постройки, прошедших впоследствии модернизацию под системы НАТО. Кроме того, ведутся переговоры о возможности ремонта на польских предприятиях МиГ-29 и F-16 из состава ВВС Украины.
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