Утилизации не будет, Варшава и Киев возобновили переговоры по передаче МиГ-29

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Утилизации не будет, Варшава и Киев возобновили переговоры по передаче МиГ-29

Польша и Украина возобновили переговоры по возможной поставке бандеровскому режиму польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Как и предполагалось, демарш поляков был недолог, Варшава снова готова обменять свои самолеты на украинские дроновые технологии, хотя неделю назад категорично заявляла о планах утилизировать самолеты вместо передачи их Киеву. Как накануне заявил польский министр обороны, переговоры о внедрении украинского опыта в польские оборонные системы возобновились, а это значит, что истребители все же отправятся на Украину.



Есть четкое предложение: МиГи на беспилотники. Украинцы сказали «да», потом начали об этом думать, а теперь они снова ведут переговоры, и это хорошо. Я надеюсь, что это предложение будет успешно завершено.

Ранее Косиняк-Камыш утверждал, что Киев отказался от переговоров по передаче беспилотных технологий Варшаве в обмен на поставку истребителей, поэтому Польша якобы сворачивает данное предложение, а самолеты отправляются на утилизацию.

Как утверждают украинские ресурсы, речь все же идет не об одиннадцати польских МиГ-29, а о передаче «до девяти» истребителей. То есть максимально Киев может получить девять самолетов еще советской постройки, прошедших впоследствии модернизацию под системы НАТО. Кроме того, ведутся переговоры о возможности ремонта на польских предприятиях МиГ-29 и F-16 из состава ВВС Украины.
14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 11:15
    Мелкие бранятся... вот только хозяин над ними ОДИН, как он скажет, так и будет... soldier
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 11:17
      Цитата: rocket757
      Мелкие бранятся...

      Какое там ! Цену набивают... request
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:28
        Самый вкусные плюшки, только для хозяина... мелким только крошки с барского стола... wink
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 11:20
      Видимо на саммите НАТО как раз и сказал , ну или подсказал "независимым" и "гордым" полякам.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:31
        независимым" и "гордым"
        . В их мире, все это покупается и продаётся... кто побогаче, тот" свое" возмет, а всякая мелочь... как всегда, будет клянчить, побиратся...
    3. Федор 5755 Звание
      Федор 5755
      +2
      Сегодня, 11:24
      Это как две проститут ки делящие гонорар от клиента. Навроцкий же бывший сутенер)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:32
        Так рулят там только СВОИ...
        Видать главному нужны именно такие...
  2. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -1
    Сегодня, 11:24
    Мне кажется, что Польше нужно пообещать передать Львовскую область в обмен за ее лояльность в войне. Если не будет снабжать оружием Украину через Жешув и прекратит оказывать прочую помощь. В противном случае, в случае нашей победы ей ничего не достанется. Мы, тем самым, избавляемся от нациков и бендеровцев оставляя их во Львове и прекращается транзит военных грузов.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:24
    Поляки задавятся ,продать старый хлам и денег срубить. Об этом и писал .Скандал тоже сойдет на нет. Продажные ,хуже чем Зе и Ко
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 11:26
    Кто бы сомневался, дешевыйпиар на публику
  5. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    +2
    Сегодня, 11:33
    Вот даже не сомневался!!!! hi
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 11:40
    Следующее на очереди это переобувка немцев в "запрещении передачи ракет" укропью. В ходу старая методичка для поддержания духа xохла. Сначала выдумывается проблема, а потом трубят из каждого утюга о успешном её решении))
  7. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    +1
    Сегодня, 11:52
    Ох, курва!))) laughing Видимо ненависть к русским сильнее, чем к лохлам за геноцид.
  8. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 11:57
    Утилизации не будет
    - даже сомнений не было. всё советское\российское точно передадут окраине