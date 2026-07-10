Китай стал второй страной в мире, освоившей многоразовые космические ракеты
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Благодаря успешному пуску Long March 10B Китайская Народная Республика стала второй страной в мире, освоившей многоразовые космические ракеты. Таким образом, к трем американским космическим ракетам – Falcon 9, Starship и New Glenn, ускорители (первые ступени) которых можно использовать для повторного запуска, добавилась четвертая – китайская.
Об этом сообщает агентство Xinhua (КНР).
Таким образом, Китай стал второй страной в мире, освоившей многоразовые космические ракеты. Пуск состоялся сегодня на космодроме Вэньчан на острове Хайнань. Его признали успешным.
Через шесть минут после старта произошло отделение первой ступени ракеты. Она совершила управляемый спуск и успешно приземлилась в вертикальном положении. Ускоритель опустился точно на морскую платформу, которая имела нестандартное оборудование. На ней установили особую сетевую систему для приема ракетной ступени. Китайские СМИ утверждают, что подобная технология была применена впервые в истории мировой космонавтики.
Вторая ступень в это время вышла на орбиту, доставив туда демонстрационную нагрузку.
Двухступенчатая жидкостная ракета Long March 10B была разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники. Ее первая ступень, выполняющая функции ускорителя, заправляется жидким кислородом и керосином, а вторая – жидким кислородом и метаном. Общая длина Long March 10B составляет 63 метра, а диаметр – пять метров.
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