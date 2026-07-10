Китай стал второй страной в мире, освоившей многоразовые космические ракеты

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Китай стал второй страной в мире, освоившей многоразовые космические ракеты


Благодаря успешному пуску Long March 10B Китайская Народная Республика стала второй страной в мире, освоившей многоразовые космические ракеты. Таким образом, к трем американским космическим ракетам – Falcon 9, Starship и New Glenn, ускорители (первые ступени) которых можно использовать для повторного запуска, добавилась четвертая – китайская.



Об этом сообщает агентство Xinhua (КНР).

Таким образом, Китай стал второй страной в мире, освоившей многоразовые космические ракеты. Пуск состоялся сегодня на космодроме Вэньчан на острове Хайнань. Его признали успешным.

Через шесть минут после старта произошло отделение первой ступени ракеты. Она совершила управляемый спуск и успешно приземлилась в вертикальном положении. Ускоритель опустился точно на морскую платформу, которая имела нестандартное оборудование. На ней установили особую сетевую систему для приема ракетной ступени. Китайские СМИ утверждают, что подобная технология была применена впервые в истории мировой космонавтики.

Вторая ступень в это время вышла на орбиту, доставив туда демонстрационную нагрузку.

Двухступенчатая жидкостная ракета Long March 10B была разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники. Ее первая ступень, выполняющая функции ускорителя, заправляется жидким кислородом и керосином, а вторая – жидким кислородом и метаном. Общая длина Long March 10B составляет 63 метра, а диаметр – пять метров.

32 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:37
    Сказал бы, что дорого богато, но... это уже реальность, возможно и будущее всей космонавтики, астронавтики, тайконафтики...
    Современные технологии, однако... то, что трудно было представить несколько десятилетий назад, теперь РЕАЛЬНОСТЬ! good
    1. Бесконечность Звание
      Бесконечность
      +9
      Сегодня, 11:41
      Теперь вспоминаем наших "экспертов", у которых это якобы "невозможно", "Маск мошенник", и которым "настоящие эксперты" сказали, что это не "рентабельно" (конечно, ведь дешевле с нуля изготавливать дорогущие ЖРД, баки, авионику и пр., дешевле же?). И не один раз повторного использования ступени, а уже более 30 раз, как в случае с Falcon 9.
      Кстати, у нас тоже есть проект аналога Falcon 9 - Союз-7 (Амур-СПГ), но полетит он не раньше 2030 года.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:52
        Придётся признать, что когда увидел образец творчества команды Маска... в общем, не верилось, что этот пепелац полетит, а потом приземлиться...
        Хотя, несколько позднее, была серьёзная, аналитическая статья, в которой... в общем, после её прочтения, стало понятно, что может, может полететь и приземлиться...
        Всё таки, очень много талантливых людей работали над одной задачей и... у них получилось...
        1. Развед Звание
          Развед
          +1
          Сегодня, 12:42
          Цитата: rocket757
          Всё таки, очень много талантливых людей работали над одной задачей и... у них получилось

          Как видим, получается и у Китая.
          Правда, схема пропульсивной посадки чересчур усложнена. Инженерно система с улавливающими сетями/захватами на платформе сложнее и рискованнее, чем традиционная посадка на выдвижные опоры. Требуется абсолютная точность наведения и тщательный учет всех поправок на волнение моря и порывы ветра.
          Но решение понятное и объяснимое. На первом плане - экономия сухой массы: Выдвижные посадочные опоры, гидравлика для их выпуска, механизмы фиксации и усиленные узлы крепления к бакам - это вес, и немалый. Каждый кг веса ног - это минус кг к ПН, которую ракета может вывести на орбиту.
          Логика китайских инженеров схожа с идеологией Мехазилы от SpaceX - сделать саму ступень как можно более "голой" и легкой, переложив всю работу по амортизации, удержанию и фиксации на стационарное (или плавучее) тяжелое оборудование платформы.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:48
            Можно предпологать, что все кто МОЖЕТ, будут повторять или идти своим путем...
            Вариантов масса и по мере развития, совершенствования техники, отдельных важных узлов, концепция будет меняться, сама техника, будет другой!
            Поживём, увидим...
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Сегодня, 13:40
              Непременно будут повторять , это тот самый прорыв , который создаёт условия для пилотируемой космонавтики далее орбиты Земли . Ракеты Маска уже позволяют собирать крупные КК на околоземной орбите для межпланетных перелётов , и в целом для нормального развития космонавтики . Теперь осталось дождаться такой же ракеты у нас
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                -1
                Сегодня, 13:49
                Так то да, будем подождать и посмотреть...
                Что у нас, что у нас... а тоже, остоется только ждать...
                1. bayard Звание
                  bayard
                  0
                  Сегодня, 14:30
                  Ну если получится , да с метановыми двигателями , может получиться вполне себе . Нам ведь тоже много спутников выводить надо , и тормозится из вывод в т.ч. недостаточными пусковыми возможностями . Тут лишь бы не резали финансирование к критические моменты работ .
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    0
                    Сегодня, 14:43
                    Как всегда... любую толковую идею могут, МОГУТ подрезать...
                    Кто может... увы, такие находились всегда, когда их не ограничивали, не сдерживали по жёсткому те, кто ответственно делал свое дело.
      2. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        Сегодня, 12:08
        Молодцы китайцы. Хороший прогресс почти во всех отраслях показывают. Вот что значит, когда идеология и экономика разделены. Что изначально правильно. А то как с экономикой плохо, так сразу идеология вдруг плохая, а как нефть на Востоке нашли, то и с феодальной можно жить.

        Но еще большим космическим достижением ожидаю проект с разгонным трамплином. Горы есть, чтобы с подножия и далее опираясь на них сделать земную "первую ступень", чтобы дать первоначальный разгонный импульс ракете, масса которой может быть существенно снижена за счет этого.
      3. _DD_ Звание
        _DD_
        -2
        Сегодня, 13:19
        Ну так он реально мошенник) Рентабельность и затраты по обслуживанию этих ракет по прежнему скрыты так то и не смотря на капитализацию реальные доходы SpaceX не очень то впечатляющие

        Единственное что в них реально прорывного и неоспоримого это тип используемого топлива

        К тому же Маск допущен до кормушки с бесконечными деньгами и может масштабировать производство как угодно, не говоря уже о том что трудятся там не сколько американцы, сколько люди со всего света что перехали в Штаты за длинными далларами
      4. Развед Звание
        Развед
        +1
        Сегодня, 13:28
        Цитата: Бесконечность
        Кстати, у нас тоже есть проект аналога Falcon 9 - Союз-7 (Амур-СПГ), но полетит он не раньше 2030 года.

        К сожалению, он может полететь и позже 2030. Гораздо позже.
        Самое узкое место пока - РД-169. ОИ и прожиги отдельных узлов - это одно, но довести совершенно новый жидкостный ракетный двигатель (тем более с многоразовым циклом и сложной системой дросселирования) до летной надежности - это задача на 7—10 лет даже в идеальных условиях. Помним, что у Спейсов на отработку Raptor ушли годы и десятки взрывов. В российских реалиях ограничения по импортной элементной базе СУ и стендовой базе только затягивают этот процесс.
        А наземка? На примере "Ангары" уже поняли, что возведение СК (сложнейшего инженерного организма) "с нуля" - это колоссальные затраты времени и миллиарды рублей. На фоне войны, дефицита бюджета и уже идущих нагрузок на космическую программу (содержание МКС, фантазии с РОС, доведение той же "Ангары" и "Союза-5" до ума) найти свободные финансы и строителей на еще один мегапроект к концу десятилетия физически сложно.
        Да ведь и простой запуск (допустим, на суборбиту) новой ракеты с посадкой ускорителя проблему не решает. Нужно сделать именно многоразовую ступень. Надо добиться многократных успешных посадок, гарантированного повторного использования, коммерческой надежности. Даже SpaceX понадобилось почти 10 лет от первого Falcon 9 до действительно отлаженной системы многоразовых запусков.
        В общем, что бы там не балаболили Мантуров с Бакановым, перспективы Амура пока весьма туманные.
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 12:30
      Современные технологии, однако... то, что трудно было представить несколько десятилетий назад, теперь РЕАЛЬНОСТЬ!...

      Да, красиво, но не будем забывать, что это только первая ступень ракеты.
      Фраза из статьи -
      Таким образом, Китай стал второй страной в мире, освоившей многоразовые космические ракеты.

      способна ввести в заблуждение ведь в действительности это не "многоразовая космическая ракета", а многоразовая первая ступень космической ракеты. Всё остальное пока многоразовым не является.

      Мне нравится советский "Буран" и хочется надеется что именно за такими кораблями будущее освоение космоса, по типу корабля летевшего на планету Флостон из к/ф "Пятый элемент". hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:43
        В фантастических книгах, фильмах, представлено много такого, что нашим потомкам предстоит создать!!!
        СКАЗКА станет былью... но потом!
        БУРАН... погладить его, почувствовать мощь, посмотреть на достижения наших людей, государства... было такое...
        Надеюсь, наше великое прошлое не останется именно та, не будет забыто... у нас все ещё впереди!!! soldier
    3. Torni Звание
      Torni
      +3
      Сегодня, 12:50
      Ну теперь Китай и Штаты будут выполнять малопристижную работу «космических таксистов». Благодаря талантливому руководству мы избавились от позорного титула страны бензоколонки, теперь еще и от этого
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:59
        До того, когда понадобятся "космические извозчики/дальнобой", ещё далеко! Моожно/нужно попроктиковатся в космических каботажниках... все таки ОПЫТ!
  2. APASUS Звание
    APASUS
    -10
    Сегодня, 11:37
    Многоразовость это миф какой то. А сколько данная ступень будет запущена повторно. Какие характеристики должны быть перезаложены на усиление конструкции ,так же по двигателям ,а какой ресурс и расчет на пуски. у движка. Не получиться что если все взять начиная с НИОКР ,это пустая рекламная фишка.
    1. belost79 Звание
      belost79
      +6
      Сегодня, 12:17
      Господин Рогозин, перелогиньтесь
    2. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      0
      Сегодня, 14:18
      Вы, случайно, не из сообщества плоскоземельщиков?
  3. Адрей Звание
    Адрей
    +2
    Сегодня, 11:43
    Можно поздравить китайцев с очередным успехом. Вот только в статье точно не опечатка?
    Ее первая ступень, выполняющая функции ускорителя, заправляется жидким кислородом и керосином, а вторая – жидким кислородом и метаном.

    Кислород-керосиновые двигатели вроде больше нагара дают и для многоразовых стараются использовать как раз кислород-метановые.
    1. Бесконечность Звание
      Бесконечность
      +2
      Сегодня, 11:55
      Метановые ЖРД действительно в этом плане лучше, но и керосин тоже можно использовать. Falcon 9 и Falcon Heavy многоразовые и полностью керосиновые, но это не помешало той же первой ступени Falcon 9 слетать более 30 раз.
      Впрочем, и на ВО может быть ошибка, и у китайцев метан (не изучал этот вопрос подробнее).
      1. Развед Звание
        Развед
        +2
        Сегодня, 12:13
        Цитата: Бесконечность
        Впрочем, и на ВО может быть ошибка, и у китайцев метан

        7 двигателей YF-100K первой ступени работают на классической паре жидкий кислород + керосин.
      2. Развед Звание
        Развед
        +4
        Сегодня, 12:25
        Цитата: Бесконечность
        это не помешало той же первой ступени Falcon 9 слетать более 30 раз.

        Уточню.
        Booster 1067 стартовал вчера в 36 раз, "девятка" вывела на орбиту 29 новых спутников Starlink. Кстати, до этого тот же ускоритель выполнил 35 орбитальных миссий, включая CRS-22, Crew-3, Crew-4, Turksat 5B, Eutelsat Hotbird 13G, O3B mPOWER, Galileo L13, Koreasat-6A и 24 запуска Starlink.
    2. Развед Звание
      Развед
      +2
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Адрей
      Кислород-керосиновые двигатели вроде больше нагара дают и для многоразовых стараются использовать как раз кислород-метановые.

      Движки Merlin (на первой и второй ступенях Falcon 9 и Falcon Heavy) работают на паре жидкий кислород + ракетный керосин (RP-1).
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 11:50
    Цитата: APASUS
    Не получиться что если все взять начиная с НИОКР ,это пустая рекламная фишка.

    Не получится.
  5. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +4
    Сегодня, 11:51
    тем временем Рогозин ,все ещё прыгает на батуте
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -6
    Сегодня, 11:53
    Судя по видео ,на котором видны исходящие из верхней части ракеты клубы чёрного дыма,китайские ракеты летают с использованием каменного угля. . .как паравозы наверное. . . интересно сколько тогда кочегаров в ракете находится чтоб забрасывать в топку ракеты уголь. . . hi
  7. JustMe Звание
    JustMe
    +6
    Сегодня, 11:56
    Кто был Генеральный в космическом НИИ где я работал (1983-1995, 2008-12) ?
    Сначала Волков - скользкий плохо-образованный интриган , который следил чтобы не появились для него конкуренты, далее - Мокров - якобы доктор наук, заслуженный машиностроитель, в технических вопросах - демонстративно тупой. Еще далее после них - сынок мэра известного города.
  8. Денис Минаков Звание
    Денис Минаков
    -2
    Сегодня, 12:14
    Основные направления секретных договоренностейПрограмма борьбы со StarlinkСоздание технического альянса против спутниковой системы Илона Маска.Противодействие юридическими, дипломатическими методами и способами прямого уничтожения спутников.Системы ПВО и ПРОСовместная разработка маловысотных систем противовоздушной обороны.Проектирование комплексов для перехвата американских гиперзвуковых и баллистических ракет.Автономные «рои» дронов и ИИПекин предоставляет Москве технологии искусственного интеллекта.Россия тестирует эти разработки в реальных боевых действиях в Украине.Примером стал беспилотник V2U, собранный с использованием китайских модулей ИИ.Обмен боевым опытом и ресурсамиРФ передает КНР уникальные аналитические данные по использованию БПЛА на фронте.Китай поставляет микросхемы и электронные компоненты в обход западных санкций.Россия взамен обеспечивает Пекин дефицитным сырьем и материалами.Другие военные сферыПроектирование боевых бронированных машин нового поколения.Совместные проекты в области военной авиации.Проведение закрытых военных учений по защите от химических и биологических угроз.
    1. plant15 Звание
      plant15
      0
      Сегодня, 13:33
      Основные направления секретных договоренностейПрограмма борьбы со StarlinkСоздание технического альянса против спутниковой системы Илона Маска.

      Вы тактично пропустили что событие произошло в 2023 году .
      В середине 26 как оцените результат?
      1. agond Звание
        agond
        +1
        Сегодня, 14:20
        Помнится были многоразовые стеклянные шприцы для инъекций , были многоразовые стержни шариковых ручек , их перезаправляли, кстати в древности снаряды для пращи собирали после боя. ,а сейчас затупившиеся сверла в быту ни кто не перетачивает, покупают новые . даже бутылки давно
        не принимают ( бутылки для шампанского вообще ни когда и ни где не были многоразовыми) при этом все перечисленное , как и многое другое не делалось на пределе технологических возможностей , в отличие от космоса. Сегодня можно однозначно заявлять, если будет серьезное удешевление одноразовой ракетной техники на химическом топливе , то многоразовая останется как исключение.
  9. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 14:31
    Молодцы китайцы - что тут сказать!