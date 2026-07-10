Названы причины падения индекса Мосбиржи до 3-летнего минимума

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Названы причины падения индекса Мосбиржи до 3-летнего минимума

Нефтяные котировки вновь снижаются на фоне заявлений из Вашингтона о том, что США «прекращают удары по Ирану». Вообще говоря, есть все признаки того, что Вашингтон своими ударами решает сугубо экономические задачи: в том числе - прямое влияние на глобальный рынок углеводородов.

Российская нефть снизилась в цене до 55 долларов за баррель. Это на 4 доллара ниже заложенных в бюджет показателей. И если в правительстве обнародовали данные о том, что нефтегазовые доходы значительно снизились в первом полугодии, когда цена на нефть достигала 120 долларов за баррель, сложно сказать, какие же данные будут обнародованы при нынешних котировках.

Вместе с ценами на «чёрное золото» снижается и фондовый рынок. Индекс Мосбиржи за месяц снизился на 300 с лишним единиц – с 2535 до 2219. Месячное снижение – более 12%. Текущий показатель – минимальный более чем за 3 года. Например, 10 июля 2024 года показатель Мосбиржи находился на отметке 3056 пунктов.

Эксперты считают, что продолжающееся падение фондового рынка связано не только с ценами на нефть. С 2024 года они бывали и ниже текущих. Негативным фактором помимо всего прочего называют «чрезмерно укреплённый» рубль на фоне продолжающей оставаться высокой ключевой ставки. Напомним, что сегодня она составляет 14,25%, а курс рубля к доллару США – ниже 76 рублей. Это в значительной степени снижает выручку экспортёров, как и привлекательность акций таких компаний среди инвесторов.
15 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 11:57
    Ну да ну да. А что тут недавно прикрикнули сверху на енту самую биржу и сказали не очень спекулировать ценами на топливо, а биржа на минуточку и создана изначально для спекулятивных цен и запрещать такое делать это издевательство над логикой бытия, это норм? После этого крика сверху топливо с биржи ушло в прямые отношения по договору. Интересно там на кого орать начнут.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:00
      Такие игры... не нашим доморощенным деятелям лезть в калашный ряд! Там все поделено, продано, давно... тем кому положено...
    2. Melior Звание
      Melior
      +1
      Сегодня, 12:15
    3. Таймень Звание
      Таймень
      0
      Сегодня, 13:40
      Все эти биржи и есть спекулянты.Враги народа и пособники врагу.
  2. acetophenon Звание
    acetophenon
    +4
    Сегодня, 12:02
    Цитата: Копчёный
    Ну да ну да. А что тут недавно прикрикнули сверху на енту самую биржу и сказали не очень спекулировать ценами на топливо, а биржа на минуточку и создана изначально для спекулятивных цен и запрещать такое делать это издевательство над логикой бытия, это норм? После этого крика сверху топливо с биржи ушло в прямые отношения по договору. Интересно там на кого орать начнут.

    Так это ж для нашей же, нахрен , пользы! Минфин и ЦБ знают, что делают! Не учите Сахипзадовну финансами рулить, у неё знаете какой "там" авторитет? То-то же!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:34
      Цитата: acetophenon
      Не учите Сахипзадовну финансами рулить
      Она и не рулит финансами, этим в нашей стране занимается Мин.Фин.
  3. bar Звание
    bar
    +1
    Сегодня, 12:02
    Кого то интересуют эти игры в песочнице? what
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 12:04
    Российская нефть снизилась в цене до 55 долларов за баррель. Это на 4 доллара ниже заложенных в бюджет показателей. И если в правительстве обнародовали данные о том, что нефтегазовые доходы значительно снизились в первом полугодии, когда цена на нефть достигала 120 долларов за баррель, сложно сказать, какие же данные будут обнародованы при нынешних котировках.

    Сложно сказать какие же данные?
    1. "Обзор от ИИ ... число долларовых миллиардеров в России действительно увеличилось. По данным глобального рейтинга Forbes за 2026 год, число российских участников с состоянием более $1 млрд выросло до 155 человек, а их совокупное состояние достигло исторического максимума в $696,5 млрд".
    request
    2. "Обзор от ИИ Россия занимает 2-е место в мире по уровню имущественного неравенства. Согласно докладу UBS Global Wealth Report, коэффициент Джини, отражающий концентрацию частного богатства у узкой группы лиц, составляет 0,82 (такой же показатель у ОАЭ, занимающих первую строчку).Коэффициент Джини измеряется от 0 до 1 (или от 0 до 100 в некоторых базах данных), где 0 — абсолютное равенство, а 1 (или 100) — когда все богатство принадлежит одному человеку.
    Два ключевых показателя по России:Имущественное неравенство: 0,82 (2-е место в мире). Высокое значение обусловлено тем, что значительная часть всех активов и частного капитала в стране сконцентрирована в руках небольшого числа наиболее состоятельных граждан.Неравенство по доходам: По оценкам за последнее время, показатель находится в диапазоне 0,33–0,42 (по оценкам Росстата после изменения методологии — около 0,375), что отражает умеренное расслоение населения по заработной плате и текущим поступлениям.Официальные и международные рейтинги доступны на ресурсах UBS и Росстат."
    belay
  5. ism_ek Звание
    ism_ek
    +3
    Сегодня, 12:23
    Российская нефть снизилась в цене до 55 долларов за баррель. Это на 4 доллара ниже заложенных в бюджет показателей. И если в правительстве обнародовали данные о том, что нефтегазовые доходы значительно снизились в первом полугодии, когда цена на нефть достигала 120 долларов за баррель, сложно сказать, какие же данные будут обнародованы при нынешних котировках.

    Опять игра цифрами. Максимум смотрим по мировой цене, минимум по российской. Замечательная женская логика. И вообще откуда вы взяли цену российской нефти? она же не торгуется на бирже. Придумали? Или в методичке прочитали?
    Ну и доходы бюджета слабо зависят от цены текущей цены на нефть. НДПИ давно фиксированный. Налог на прибыль компаний.... Так ее еще надо получить и цена контрактов обычно это среднегодовой показатель биржевой цены.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:38
      Цитата: ism_ek
      НДПИ давно фиксированный.
      Он как раз и фиксируется исходя из цен на нефть.
      Цитата: ism_ek
      И вообще откуда вы взяли цену российской нефти?
      Нефть марки Urals принято считать российской. Но нефть такого качества добывают во многих странах. Например ближайший сосед Казахстан.
    2. Энный Звание
      Энный
      0
      Сегодня, 12:47
      Формулу ндпи посмотрите прежде чем писать что то
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:46
    Рубль слишком крепкий оказывается, вот и биржа упала ? А то что долбят по НПЗ не считается, очереди на бензоколонках тоже не в счет. Это еще осенняя страда не началась .Еще не известно как взлетят продукты питания по итогу
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 13:12
    Везде всё построено по одной схеме - "акционеры", под ними папа, общак, боевики, шеперки и гражданская мелочь. Светлых пятен в этой куче нет, потому что "акционеры" двигают фигуры исключительно за свои семейные интересы и только по расчету, а гоп компания пляшет под их дудку. Биржа это так, полигон для аферистов.
  8. sir Galant Звание
    sir Galant
    +1
    Сегодня, 13:50
    как это лохотрон еще не закрыли? вот кто-то мне может объяснить - почему акции Совкомфлота два года назад стоили 115 руб., а сейчас - на 50% меньше? что изменилось? спекулянты так посчитали?
    вот есть условный коробок спичек, стоил 3 руб., как он может сейчас стоить 1,5 руб.? никак, он стоит уже 4 руб.
  9. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:06
    Названы причины падения индекса

    не нашел в тексте...
    а указанное - общие слова, ничего не имеющие общего с индексом