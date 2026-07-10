Уничтожение логистики противника: «Герани» ударили по складам и АЗС на Украине

Российские военные продолжают планомерно уничтожать логистику противника, таким образом лишая ВСУ возможности полноценно снабжать свои подразделения. Ударами ВС РФ на Украине уничтожаются крупные склады, логистические центры и автозаправочные станции.Минувшим вечером при помощи реактивных БПЛА «Герань-4» было поражено здание логистического центра — складские помещения компании Fozzy Group в Шевченковском районе в оккупированном Запорожье. После удара на объекте возник пожар с обильным выделением дыма. Кроме того, удары были нанесены по двум АЗС в Днепропетровской области — местные власти сообщают о масштабных пожарах на заправочных станциях в Песчанской общине Самаровского района и Межирицкой общине Павлоградского района. Также сообщается о поражении утренними «Геранями» нескольких АЗС в Киеве и Шостке Полтавской области.На украинских АЗС заправляются пикапы, мобильные группы, расчеты БПЛА, ремонтники, эвакуация, транспорт подвоза БК и ГСМ ВСУ. После уничтожения украинских нефтеперерабатывающих заводов сеть АЗС остается одним из ключевых элементов топливной логистики. Удары по ней осложняют снабжение украинских подразделений горючим у линии фронта и на маршрутах переброски резервов.На Украине сетуют, что за прошедший месяц в результате российских ударов на подконтрольных Киеву территориях уже уничтожено около 200 АЗС. По оценкам противника, если удары по автозаправочным станциям продолжатся, чтобы уничтожить все украинские заправки, ВС РФ понадобится около шести-восьми месяцев.

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