Уничтожение логистики противника: «Герани» ударили по складам и АЗС на Украине

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Уничтожение логистики противника: «Герани» ударили по складам и АЗС на Украине

Российские военные продолжают планомерно уничтожать логистику противника, таким образом лишая ВСУ возможности полноценно снабжать свои подразделения. Ударами ВС РФ на Украине уничтожаются крупные склады, логистические центры и автозаправочные станции.

Минувшим вечером при помощи реактивных БПЛА «Герань-4» было поражено здание логистического центра — складские помещения компании Fozzy Group в Шевченковском районе в оккупированном Запорожье. После удара на объекте возник пожар с обильным выделением дыма. Кроме того, удары были нанесены по двум АЗС в Днепропетровской области — местные власти сообщают о масштабных пожарах на заправочных станциях в Песчанской общине Самаровского района и Межирицкой общине Павлоградского района. Также сообщается о поражении утренними «Геранями» нескольких АЗС в Киеве и Шостке Полтавской области.

На украинских АЗС заправляются пикапы, мобильные группы, расчеты БПЛА, ремонтники, эвакуация, транспорт подвоза БК и ГСМ ВСУ. После уничтожения украинских нефтеперерабатывающих заводов сеть АЗС остается одним из ключевых элементов топливной логистики. Удары по ней осложняют снабжение украинских подразделений горючим у линии фронта и на маршрутах переброски резервов.

На Украине сетуют, что за прошедший месяц в результате российских ударов на подконтрольных Киеву территориях уже уничтожено около 200 АЗС. По оценкам противника, если удары по автозаправочным станциям продолжатся, чтобы уничтожить все украинские заправки, ВС РФ понадобится около шести-восьми месяцев.

17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 12:18
    На Украине сетуют, что за прошедший месяц в результате российских ударов на подконтрольных Киеву территориях уже уничтожено около 200 АЗС. По оценкам противника, если удары по автозаправочным станциям продолжатся, чтобы уничтожить все украинские заправки, ВС РФ понадобится около шести-восьми месяцев.

    Вчера писали, что мы вынесли 200 АЗС из 5 000, имеющихся у противника.
    БПЛА не баллистические ракеты и срок их изготовления намного короче, так что при умелом подходе, а самое главное при твёрдой решимости нашего руководства, уничтожить оставшиеся АЗС можно и за месяц.
    Дело за малым. angry
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:50
      Цитата: кредо
      Вчера писали, что мы вынесли 200 АЗС из 5 000, имеющихся у противника
      Тут в корне не правильный расчет. Наших вообще не интересуют заправки в Закарпатье и Львове. А вот в Сумской, Харьковской Днепропетровских областях очень интересуют. Так что 5 тыс. это очень завышенная цифра, я бы сказал уничтожено 200 из 500.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -2
      Сегодня, 12:54
      Осталось только самим подготовиться к атакам по нашим АЗС в окрестностях Москвы.
  2. ABC-schütze Звание
    ABC-schütze
    0
    Сегодня, 12:31
    "По оценкам противника, если удары по автозаправочным станциям продолжатся, чтобы уничтожить все украинские заправки, ВС РФ понадобится около шести-восьми месяцев."
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    Скорее всего, ВС России с этой задачей справятся существенно быстрей. К началу октября, это точно...

    Но полагаю, что сейчас, СМАОЕ ВРЕМЯ, от утилизации оставшихся "заправок" на территории бандеро - нациков, переходить к активному и непрерывному поиску мест "оптового" хранения топлива и ГСМ, откуда на "заправки" (их подземные или наземные ёмкости), собственно, всё и доставляют...

    Переработку уже утилизировали "под ноль". Это отлично. Как говорится: "Лучше, - только в Stasi". Ну, и дальше, все "оптовые" хранилища", весь транспорт (ж/д и авто), который из них убывает и к ним прибывает. Ну и, возможно, уничтожить, нанесением ударов по оставшиммся аэродромам бандеро - нациков, ВСЕ, наверняка, оставшиеся там "централизованные" заправки. Их, кстати, тоже, в СЛОЖИВШИХСЯ условиях (когда, даже и "самолёты" бандеро - нациков со многих аэродромов не взлетают давно), возможно, вполне УСПЕШНО, использовать для хранения автомобильного топлива, а не "чистого" (малопримесного" авиационного керосина...

    Во всяком случае, для бандеро - нациков, это один из РЕАЛЬНЫХ вариантов обеспечения складирования (хранения) ГСМ и топлива "россыпью"...
  3. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +6
    Сегодня, 12:37
    У них около 5000 АЗС. Восстановить АЗС после удара - дел на несколько дней. У нас около 40 НПЗ. Восстановить НПЗ после удара - дел на несколько месяцев, а то и лет, да ещё и оборудование на них преимущественно западное, а стало быть его замена более чем затруднена.
    Мы точно верные приоритеты выбрали?

    Ну и как вчера сказал главдед: "Устойчивость нашего нефтехима к атакам врагов практически беспредельна, поэтому, чтобы закрыть дефицит бензина мы прямо сейчас закупаем моторное топливо в других странах! ".
    Как понимать сие разнонаправленное заявление - загадка..
    1. Михаил Андросов Звание
      Михаил Андросов
      0
      Сегодня, 13:00
      Вы поймите - это уровень компетенции нашего руководящего состава, поэтому и не знают что говорят правая и левая головы. Главное было закрыть интернет чтобы обезопасить НПЗ- ну и что защитили? А вот рот попытались заткнуть гражданам
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -1
      Сегодня, 13:19
      "Мы точно верные приоритеты выбрали?"...
      ***************************************************************************
      В районе, прилегающем к ЛБС (ближних и оперативных тылах) полагаю да. А, в целом, дело не в "количестве" АЗС, на территориях, пока подконтрольных бандеро - нацикам, а в объёме топлива и ГСМ, который бандеро - нацикам, пока РЕАЛЬНО ещё доступен. Откуда бы они это топливо и ГСМ, для поставок на свои ещё оставшиеся "заправки" ни "качали"... Вот эти места "оптового" хранения, как давно известные (типа портовых терминалов) так и в ходе СВО бандеро - нациками для этой задачи "приспособленные" (защищённые в т.ч., типа ангаров для стоянки авиатехники (в основном фронтовой ударной авиации, истребители или штурмовики), устойчивых по конструкции к воздействию спецфакторов и весьма вместительных для организации изрядных для хранения объемов топлива и ГСМ + "ЦЗ" оставшизхся аэродромов, куда возможно, вместо авиационного "чистого" керосина, "закачивать" топливо для автотранспорта. всё это позволяет бандеро - нацикам, обеспечивать на пока подконтрольной им территории, вполне надёжное хранение "россыпью" топлива и ГСМ. И его, достаточно оперативную доставку. Причём во вполне достаточных для потребностей их формирований объёмах...
    3. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 14:38
      Восстановить АЗС после удара - дел на несколько дней.

      Не пиши о том, в чем не разбираешься.
      АЗС после того как она сгорела вообще восстановить нельзя.
      Практически она строится заново.
      Срок постройки от пары месяцев до года.
      Например АЗС Лукойла и Газпромнефти на трассе М11 строили год.
      Правда они реально большие.
      Сургутнефтегаз в Осташкове месяц, но там колонки не сгорели.

      Второй вопрос откуда хо хлам взять людей, технику и оборудование для ремонта.

      По любому за пару месяцев мы их опять обнулим.
      Так что цель выбрана правильно.
      Ну а НПЗ их мы уже давно сожгли.
    4. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 14:41
      Мы точно верные приоритеты выбрали?

      Верно. НПЗ мы их УЖЕ сожгли.
      Нефтебазы жжем сейчас.
      До АЗС очередь только дошла.
  4. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +3
    Сегодня, 12:48
    Может кто-нибудь знает об ответе нашего МИД азербайджанскому? Извинились, табу ввели? crying
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 12:55
    Видимо более ценных целей чем заправки не нашли. Например тцк или стрелки на железных дорогах. Герань нередко до бочки с бензином не достает ведь она в стороне находится от колонок, а сгорает чаще магазин на заправке
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      -1
      Сегодня, 13:53
      Ну дык, не уважают и не боятся владельцев заправок, в отличии от владельцев мостов и западных танкеров
    2. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 14:45
      Видимо более ценных целей чем заправки не нашли

      Хватит ерничать Саша.
      Не далее чем вчера сожгли нефтебазу в Переяславском.
      Пришла пора жечь АЗС.
      У нас гераней хватит и та то и на это.
      А про "емкости останутся" это вряд ли , не видел ты как заправка горит.
      А я видел.
  6. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +3
    Сегодня, 13:46
    Оказывается, когда М.А.Задорнов удивлялся: "Ну тупые!", он имел ввиду не только американцев... Логистика держится на "неприкосновенных" МОСТАХ, танкерах и дорогах, а не на бензозаправках, которые может заменить любой бензовоз или грузовик с бочками.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +1
      Сегодня, 13:50
      Логистика - это МОСТЫ и дороги
      - совершенно верно.
  7. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 13:49
    ударили по складам и АЗ
    - ну надо же! а что мешало это делать ежедневно 4,5 года? Кроме нечастых "ответок" и "возмездий" - только поиски договорняка
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:59
    Цитата: кредо
    уничтожить оставшиеся АЗС можно и за месяц.
    Где же свиномордые тогда заправляться будут? wink