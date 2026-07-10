Уход Стармера не отразится на дальнейшей поддержке Украины

1 473 13
Уход Стармера не отразится на дальнейшей поддержке Украины

Уход Стармера не отразится на внешней политике Великобритании, в том числе на поддержке Украины. Как заявила глава МИД Соединенного королевства Иветт Купер, новый премьер продолжит курс Стармера.

Прогнозы некоторых политологов о возможном смене курса Великобритании после ухода в отставку Кира Стармера не оправдались. Новый премьер, а им с большой вероятностью станет Эндрю Бернем, сохранит курс Великобритании в отношении России и Украины. Лондон продолжит поддерживать киевский режим, осуществляя военную и финансовую помощь. Для Британии самое главное — это не допустить победы России в конфликте.



Важно, что мы признаём, что агрессия исходит от России, и реагируем на неё. Мы также поддерживаем Украину в её стремлении защитить себя. Мы продолжаем оказывать ей оборонную и военную поддержку, а также инфраструктурную и энергетическую помощь.

На сегодняшний день Великобритания, Германия и Франция являются основными союзниками Украины, остальные страны Европы тоже поддерживают Киев, но в меньшей степени. Бандеровская верхушка высказывала опасения, что смена британского лидера может повлиять на дальнейшую поддержку, но этого не случилось. Теперь нужно следить за Германией и Францией, Мерц вряд ли протянет дальше сентября, Макрон уходит в отставку весной следующего года. Если в Германии смена канцлера вряд ли изменит поддержку Украины, то во Франции все может быть наоборот. Тот же Меланшон, да и Марин Ле Пен против помощи Киеву.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 12:19
    Уход Стармера не отразится на дальнейшей поддержке Украины

    Вот параллельно на очередного уходяще-приходящего из вечно гадящей англичанки.
    Это абсолютно не влияет на скорость заполняемости погостов на территории 404.
    ...Меланшон, да и Марин Ле Пен против помощи Киеву.

    Надеяться что кто-то из западных элит вдруг перестанет желать жрать за счёт России наивно.
    У европейцев карма - где бы поживиться.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:01
      "Уход Стармера не отразится на внешней политике Великобритании, в том числе на поддержке Украины. Как заявила глава МИД Соединенного королевства Иветт Купер..."
      *************************************************************************
      Ну, это ещё, как русские говорят:"Бабушка "надвое" сказала". не исключаю, что ещё как может "отразиться"...

      Ведь если островитяне своего "курса" не менять "гарантируют", то Россия никому из "западников", вроде как, таких "гарантий" не давала. Во всяком случае, публично...

      А значит, что в Москве, могли-бы, в ответ на "стабильность курса" островитян на поддержку их шестёрок, - бандеро - нациков, начать НАКОНЕЦ-ТО, наносить удары (для начала, хоть "под чужим" флагом, косвенно, анонимно и т.д.) ПО ИНТЕРЕСАМ (всех видов), как самих островитян, так и их "единомышленников" - подсвинков из стада табаки хряка с биркой "трамп"... И удары по всему миру. Слава Богу, объектов для поражения (уничтожения), - "с гаком". И подводные газовые магистрали большой протяженности, и линии коммуникаций (в т.ч. и межконтинентальных), и не только "на Балтике", скажем к "ляхам", или к "парижанам" в районе Гибралтара... Да и "транспортов" (газовозов, контейнеровозов и т.д.) осуществляющих РЕГУЛЯРНЫЕ перевозки в их интересах, ВСЁ АКТИВНЕЕ, более чем достаточно. Пора бы и начать. Это весьма действенное против любой "стабильности" любых курсов "западников" лекарство...
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 12:23
    Кто-то сомневался? Сотни лет они России гадили, а сейчас вдруг перестанут.
  3. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Сегодня, 12:33
    А у них всегда была последовательная внешняя политика без постоянных метаний, вне зависимости от смены правительства.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Вайфу
      А у них всегда была последовательная внешняя политика без постоянных метаний
      Это вам так кажется. На самом деле в том королевстве не все так однозначно. Да и совсем не факт что новый премьер будет также работать как и предыдущий.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:35
    Новый премьер, а им с большой вероятностью станет Эндрю Бернем, сохранит курс Великобритании в отношении России и Украины.

    Вопрос об отставке Бернема ,можно сразу предвидеть. Англичане ждут от правительства ,взвешенной внутренней политики ,а получают безграничную помощь Украине.
  5. rusich Звание
    rusich
    +2
    Сегодня, 12:40
    Самому последнему "дураку" понятно, что с уходом Стармера ничего не изменится у наглосаксов. У них с 18 века неприязнь к России. Измениться может только в одном случае, если вместо "туманного Альбиона" будет Атлантический океан.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: rusich
      У них с 18 века неприязнь к России.


      Если не с времён Ивана Грозного.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:52
      Уход Стармера не отразится на внешней политике Великобритании,
      СТАРМЕРин уйдет, а англичанка будет продолжать гадить...
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:48
    Нужно посоветовать англичанам там у себя на острове делать ставки в казино на продолжительность жизни премьера. Для большей уверенности в правильности ставки в казино нужно почаще приглашать укрофюрера из шайки бандерлогов целоваться и здороваться с премьером..
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:54
    Новый премьер, а им с большой вероятностью станет Эндрю Бернем, сохранит курс Великобритании в отношении России и Украины.
    . Да ладно, какая "неожиданность".
    Впрочем... "англичанка гадит", это такое же неизменно, как.. как, как, да как всегда!
  8. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 12:56
    Премьер министр Британии это кукла марионетка, которой правят Ротшильды с королевской семьёй (Виндзорами). Реальные хозяева Англии сидят в City of London и из него управляют страной, поэтому конечно ничего неизменится, там хоть гориллу в премьерское кресло посади.
  9. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 13:48
    безусловно, не отразится. и исторически , и ситуативно. будут дожимать бездействующий Кремль