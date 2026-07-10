Уход Стармера не отразится на дальнейшей поддержке Украины
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Уход Стармера не отразится на внешней политике Великобритании, в том числе на поддержке Украины. Как заявила глава МИД Соединенного королевства Иветт Купер, новый премьер продолжит курс Стармера.
Прогнозы некоторых политологов о возможном смене курса Великобритании после ухода в отставку Кира Стармера не оправдались. Новый премьер, а им с большой вероятностью станет Эндрю Бернем, сохранит курс Великобритании в отношении России и Украины. Лондон продолжит поддерживать киевский режим, осуществляя военную и финансовую помощь. Для Британии самое главное — это не допустить победы России в конфликте.
Важно, что мы признаём, что агрессия исходит от России, и реагируем на неё. Мы также поддерживаем Украину в её стремлении защитить себя. Мы продолжаем оказывать ей оборонную и военную поддержку, а также инфраструктурную и энергетическую помощь.
На сегодняшний день Великобритания, Германия и Франция являются основными союзниками Украины, остальные страны Европы тоже поддерживают Киев, но в меньшей степени. Бандеровская верхушка высказывала опасения, что смена британского лидера может повлиять на дальнейшую поддержку, но этого не случилось. Теперь нужно следить за Германией и Францией, Мерц вряд ли протянет дальше сентября, Макрон уходит в отставку весной следующего года. Если в Германии смена канцлера вряд ли изменит поддержку Украины, то во Франции все может быть наоборот. Тот же Меланшон, да и Марин Ле Пен против помощи Киеву.
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