ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в ДНР и пункт управления БПЛА под Харьковом
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Министерство обороны России сообщило о серии ударов по объектам ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях. Российская авиация атаковала насыпную переправу неподалёку от населённого пункта Маяки в ДНР. Для этого применили пять ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Эта переправа активно использовалась украинскими подразделениями для переброски бронетехники и живой силы.
Помимо этого, четыре авиабомбы ФАБ-500 с УМПК обрушились на пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Захаровка Харьковской области. Учитывая, какие бригада несёт потери на этом направлении, удар дополнительно осложнил ротацию.
В лесополосе у населённого пункта Рубленое в Харьковской области с помощью воздушной разведки был выявлен и уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ. Это особенно важно, учитывая, что удары украинских дронов по приграничным регионам России за последние месяцы многократно усилились. Для уничтожения пункта управления также использовались авиабомбы ФАБ-500.
Все три перечисленных атаки были засняты на видео, по которому можно оценить результативность попаданий.
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