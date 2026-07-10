ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в ДНР и пункт управления БПЛА под Харьковом

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ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в ДНР и пункт управления БПЛА под Харьковом


Министерство обороны России сообщило о серии ударов по объектам ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях. Российская авиация атаковала насыпную переправу неподалёку от населённого пункта Маяки в ДНР. Для этого применили пять ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Эта переправа активно использовалась украинскими подразделениями для переброски бронетехники и живой силы.



Помимо этого, четыре авиабомбы ФАБ-500 с УМПК обрушились на пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Захаровка Харьковской области. Учитывая, какие бригада несёт потери на этом направлении, удар дополнительно осложнил ротацию.

В лесополосе у населённого пункта Рубленое в Харьковской области с помощью воздушной разведки был выявлен и уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ. Это особенно важно, учитывая, что удары украинских дронов по приграничным регионам России за последние месяцы многократно усилились. Для уничтожения пункта управления также использовались авиабомбы ФАБ-500.

Все три перечисленных атаки были засняты на видео, по которому можно оценить результативность попаданий.

6 комментариев
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  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +6
    Сегодня, 12:45
    красиво легло на переправу, если так по мосту, думаю очень ему плохо будет.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 13:33
      Цитата: dnestr74
      красиво легло на переправу

      ФАБы кучно сложились на переправу, практически равномерно.
      По мостам, тут нужно ФАБы по мощнее, и бомбить по нескольку раз, пока сам мост не сложиться в гармошку.
      1. PavelT Звание
        PavelT
        -1
        Сегодня, 13:36
        Американцы это делали с сербскими мостами через Дунай (7 из 11 мостов грохнули за 2-3 месяца) ещё в 1999 году! Фотки в сети есть.
        А нашим всё что-то мешает... Наверное договорнячок мешает.
        1. ag-85 Звание
          ag-85
          +1
          Сегодня, 13:52
          Договорнячки будут отходить все далее на второй план, победа дается не легко, и соответственно ресурсов на «договорочники» нет.
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 12:57
    уничтожили переправу ВСУ в ДНР

    good замечательно drinks + + + + +
  3. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 13:44
    И такое увидал, ну до того красиво...

    В оригинале услыхал, но, время другое...