Ходжес советует не относиться серьёзно к обещанию Трампа по ракетам для Киева
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Обещание Трампа выдать лицензию Украине на производство ракет-перехватчиков PAC-3 не нужно воспринимать всерьез, считает экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Президент США может сказать одно, а сделать другое.
По мнению отставного генерала, пока не подписаны соответствующие документы, серьезно относиться к заявлениям Трампа не нужно. Как показывает практика, у американского лидера часто слова расходятся с делом. И то, что он пообещал Зеленскому выдать лицензию на производство зенитных ракет к ЗРК Patriot, ни о чем еще не говорит. Так же как и обещание Мерцу поставить ракеты Tomahawk.
Я поверю, что президент изменил своё отношение к Украине и НАТО, когда увижу его действия. Потому что слишком часто Трамп говорил, что собирается что-то сделать, а потом отказывался от этого.
Даже если Трамп все же выдаст лицензию на ракеты для Украины, то получит их Киев только через несколько лет, а они нужны прямо сейчас, подчеркивает Ходжес. Лучше бы США поставляли ракеты прямо на Украину.
Ранее ряд западных изданий сообщили, что на саммите НАТО в Анкаре было «два Трампа». Один улыбался на камеру и раздавал обещания, а другой с мрачным лицом за закрытыми дверями критиковал всех подряд, включая НАТО и Украину.
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