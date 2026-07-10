Ходжес советует не относиться серьёзно к обещанию Трампа по ракетам для Киева

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Ходжес советует не относиться серьёзно к обещанию Трампа по ракетам для Киева

Обещание Трампа выдать лицензию Украине на производство ракет-перехватчиков PAC-3 не нужно воспринимать всерьез, считает экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Президент США может сказать одно, а сделать другое.

По мнению отставного генерала, пока не подписаны соответствующие документы, серьезно относиться к заявлениям Трампа не нужно. Как показывает практика, у американского лидера часто слова расходятся с делом. И то, что он пообещал Зеленскому выдать лицензию на производство зенитных ракет к ЗРК Patriot, ни о чем еще не говорит. Так же как и обещание Мерцу поставить ракеты Tomahawk.



Я поверю, что президент изменил своё отношение к Украине и НАТО, когда увижу его действия. Потому что слишком часто Трамп говорил, что собирается что-то сделать, а потом отказывался от этого.

Даже если Трамп все же выдаст лицензию на ракеты для Украины, то получит их Киев только через несколько лет, а они нужны прямо сейчас, подчеркивает Ходжес. Лучше бы США поставляли ракеты прямо на Украину.

Ранее ряд западных изданий сообщили, что на саммите НАТО в Анкаре было «два Трампа». Один улыбался на камеру и раздавал обещания, а другой с мрачным лицом за закрытыми дверями критиковал всех подряд, включая НАТО и Украину.
8 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:40
    В США очень ревностно относятся к патентному праву ,а тут лицензия для Украины. Это что подарить ракеты всему миру
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:47
      Один улыбался на камеру и раздавал обещания, а другой с мрачным лицом за закрытыми дверями критиковал всех подряд, включая НАТО и Украину.

      Во мне два «я», два полюса планеты,
      Два разных человека, два врага.
      Когда один стремится на балеты,
      Другой стремится прямо на бега.
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 12:46
    Все слова официальных руководителей нужно принимать всерьёз. Слово не воробей вылетело не поймешь и не вернёшь. И нам надо с сегодняшнего дня решать как уничтожать заводы по производству этих ракет. Или сообщила Швеция что поставит свои истребители Украине, также думать где и как их уничтожить в полёте на Украину или на аэродромах. И так любая техника.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:50
    Президент США может сказать одно, а сделать другое.
    . Ну и ладно, главное СКАЗАТЬ, ОБЕЩАТЬ, пусть скакуасы дергаются/вибрирует интенсивное! soldier
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 13:01
      советует не относиться серьёзно

      Да пусть верят и ждут пока не здохнут. Тем приятней им потом будет, что их кинули. laughing сарказм
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:05
        Время покажет, рассудит... но не для всех и не всегда.
        Человеческое общество, вроде как сложное явление, но не редко скатывается до примитивного состояния... увы, примеров хватает.
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 13:46
    не относиться серьёзно
    - медаптечки, снаряды, танки, самолёты - и теперь ракеты - это всё "несерьёзно". Серьёзно только бездействие Кремля.
    1. Dead Звание
      Dead
      0
      Сегодня, 14:02
      пора официально объявить войну