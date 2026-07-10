ВС РФ нанесли уже третий удар по нефтебазе «БРСМ-Нафта» под Киевом

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ВС РФ нанесли уже третий удар по нефтебазе «БРСМ-Нафта» под Киевом


Сегодня в 10:35 ВС РФ нанесли очередной удар по нефтебазе ООО «БРСМ-Нафта» в населённом пункте Переяславское Киевской области. Цель была поражена реактивным беспилотным летательным аппаратом «Герань-4». Над объектом простирается высокий столб чёрного дыма.



Это не первый раз, когда нефтебаза становится объектом прицельной работы ВС РФ. Ранее, 3 и 11 июня, по ней уже наносились удары с применением «Гераней-2» и реактивных «Гераней-3». Тогда на месте возникали пожары с обильным выделением густого чёрного дыма. Однако объект, несмотря на повреждения, продолжал работать.

Сегодняшнее попадание, судя по характеру возгорания, привело к объёмному горению. Очевидно, что инфраструктура получила уже не просто «косметические» повреждения.

Нефтебаза в Переяславском – один из ключевых элементов топливной инфраструктуры Киевского региона. Регулярные удары по ней – часть системной работы по перекрытию топливного снабжения ВСУ. Вопрос лишь в том, сколько ещё таких объектов на карте Киевской области пока ещё не получили должного внимания со стороны ВС РФ.

«Герань-4» – модификация, способна развивать скорость до 500 км/ч и пролететь до 450 км. БПЛА несёт 50 либо 90 кг боевого заряда в зависимости от версии.
10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:17
    Увы, противник предпринимает необходимые меры, что б такие удары не стали критичны для их ВС... а граждане потерпят, куда ж они денутся...
    1. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 14:21
      Принимай не принимай, без нефтебаз армия встанет.
      Кстати посмотрите на карты, там реально 2 нефтебазы через трассу.
      И похоже, что одна из них с подземными хранилищами.
      Так что цель достойная.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:30
        Однозначно, цель что надо... громить все, о чем известно и искать все, о которых пока не известно...
        Снабжение с колёс... можно, но без пунктов, складов, баз, где накапливаются ресурсы/резервы МТС, без такого не обходился никто и никогда...
      2. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 14:32
        Цитата: bk316
        И похоже, что одна из них с подземными хранилищами.

        Хорошая цель для орешника. только надо что бы боеголовки легли правильно.
        1. bk316 Звание
          bk316
          0
          Сегодня, 14:49
          Хорошая цель для орешника. только надо что бы боеголовки легли правильно.

          А у надземной части на гугл фотке штук 50 бензозаправщиков вплотную к топливным танкам рядами. Может и их тоже сожгли.
  2. Кармела Звание
    Кармела
    0
    Сегодня, 14:31
    А привоз этого топлива из Европки подкорректировать? Не доезжая до Киева?
  3. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 14:33
    Надо геранить эшелоны с соляркой, идущие из ЕС. Прямо поближе к границе. с этой самой ЕС.
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 14:50
      Надо геранить эшелоны с соляркой, идущие из ЕС.

      Герани так себе по поездам движущимся работают, скорей как исключение.
      Так что прежде чем советы давать , изучил бы ТТХ.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:41
    На ишаках пусть ездють.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:56
    ВС РФ нанесли уже третий удар по нефтебазе «БРСМ-Нафта» под Киевом
    А нефть на этой нефтебазе чья?