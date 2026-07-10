В Московской области объявлена ракетная опасность - возможна очередная атака

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В Московской области объявлена ракетная опасность - возможна очередная атака

На территории Московской области объявлена ракетная опасность. Жителям столичного региона рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Кроме того, возможны перебои в работе мобильного интернета.

В сообщении РСЧС также рекомендуется гражданам, которые в данный момент находятся на улице или в автотранспорте, укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. При этом запрещена съемка последствий возможных прилетов и работы нашей ПВО. В то же время губернатор Севастополя сообщает, что сейчас наши военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы, уже сбито по меньшей мере два беспилотника противника.



В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что в Вашингтоне убеждены, что удары ВСУ вглубь территории России нужны, чтобы продемонстрировать Москве уязвимость российского воздушного пространства и тем самым пофдтолкнуть Кремль к завершению боевых действий на предложенных Киевом условиях. Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил это лично, назвав удары по российским НПЗ «эскалацией, которая может помочь закончить войну».
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:25
    Увы, ситуация напряжённая, причём везде...
    Такая война идёт и предотвратить, отразить все удары противника не получается...
    Говорить, что система ПВО, созданная в СССР, была разрушена и её не спешили восстанавливать... так то да, но можно обоснованно утверждать, что та, которая была раньше, против таких угроз, как сейчас, не была б сильно эффективнее soldier
    Придётся строить новое, соответствующее тем угроза, которые уже есть и тем, которые могут последовать, последуют в будущем... и не таком уж далёком, стоит это осознавать!
    Вопрос... когда все будет?? Как надо, сколько надо и везде, где надо... нет ответа, а гадать.... это к гадалка, никто из ответственных экспертов такого не скажет....
    А те, кто будет утверждать, что он все знает... там с ответственностью никак или к гадалка ходил, один фиг... soldier
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 14:55
    На территории Московской области объявлена ракетная опасность.


    Заявление было опубликовано в 11:26 мск.

    Ракетная опасность действовала чуть меньше 30 минут. Ее отменили в 11:54 мск.

    Информации о сбитых ракетах пока в открытом доступе нет.
    1. trromar Звание
      trromar
      0
      Сегодня, 14:57
      Спасибо. Что-то бахнуло, наверно сбили, сижу дома как советують.