В Московской области объявлена ракетная опасность - возможна очередная атака
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На территории Московской области объявлена ракетная опасность. Жителям столичного региона рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Кроме того, возможны перебои в работе мобильного интернета.
В сообщении РСЧС также рекомендуется гражданам, которые в данный момент находятся на улице или в автотранспорте, укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. При этом запрещена съемка последствий возможных прилетов и работы нашей ПВО. В то же время губернатор Севастополя сообщает, что сейчас наши военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы, уже сбито по меньшей мере два беспилотника противника.
В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарским краем и Крымом.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что в Вашингтоне убеждены, что удары ВСУ вглубь территории России нужны, чтобы продемонстрировать Москве уязвимость российского воздушного пространства и тем самым пофдтолкнуть Кремль к завершению боевых действий на предложенных Киевом условиях. Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил это лично, назвав удары по российским НПЗ «эскалацией, которая может помочь закончить войну».
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