Крымчанина приговорили к четырем годам за призывы разрушить Крымский мост
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Южный окружной военный суд признал виновным жителя Джанкойского района Крыма за публикации экстремистского и террористического содержания в интернете. По данным регионального УФСБ, мужчина 1976 года рождения в одном из мессенджеров оставлял комментарии, содержащие призывы к разрушению Крымского моста и физической расправе над политиками.
Суд квалифицировал эти действия по двум статьям УК РФ: публичные призывы к экстремизму с использованием интернета и публичные призывы к терроризму, также совершённые в сети. По совокупности преступлений назначено наказание – 4 года колонии общего режима. Кроме того, осуждённому запрещено размещать материалы в интернете в течение полутора лет после освобождения.
Это не единичный случай за последние несколько недель. В конце июня жительница Алушты получила 5,5 лет колонии за комментарии под публикацией о закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. Суд признал, что в её сообщениях содержались призывы к совершению теракта и разрушению стратегического объекта.
Очевидно, что для киевского режима Крымский мост остаётся «красной тряпкой», и его агитаторы продолжают пытаться воздействовать на умы жителей полуострова через интернет.
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