Крымчанина приговорили к четырем годам за призывы разрушить Крымский мост

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Крымчанина приговорили к четырем годам за призывы разрушить Крымский мост


Южный окружной военный суд признал виновным жителя Джанкойского района Крыма за публикации экстремистского и террористического содержания в интернете. По данным регионального УФСБ, мужчина 1976 года рождения в одном из мессенджеров оставлял комментарии, содержащие призывы к разрушению Крымского моста и физической расправе над политиками.



Суд квалифицировал эти действия по двум статьям УК РФ: публичные призывы к экстремизму с использованием интернета и публичные призывы к терроризму, также совершённые в сети. По совокупности преступлений назначено наказание – 4 года колонии общего режима. Кроме того, осуждённому запрещено размещать материалы в интернете в течение полутора лет после освобождения.

Это не единичный случай за последние несколько недель. В конце июня жительница Алушты получила 5,5 лет колонии за комментарии под публикацией о закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. Суд признал, что в её сообщениях содержались призывы к совершению теракта и разрушению стратегического объекта.

Очевидно, что для киевского режима Крымский мост остаётся «красной тряпкой», и его агитаторы продолжают пытаться воздействовать на умы жителей полуострова через интернет.
6 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:12
    Вопрос... чего им неймется?
    Не нравится жить в России, могли не оставаться, ехать туда, где им нравится...
    Боялись потерять нажитое непосильным трудом, если уедут... так разве теперь у них кто то это отнимает?
    В общем, можно ставить диагноз... сам , таким был, есть, таким и останется, навсегда....
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 14:21
      В общем, можно ставить диагноз
      А ещё говорят: горбатого могила исправит.. Ума не приложу как их перевоспитывать request
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:34
        Увы, некоторые диагнозы, это приговор, навсегда...
        Мозгов нет, взболтаны, в кастрюле хранятся.... скорее всего не лечится...
        Изолировать, под надзор... можно и более радикально, в особо критических случаях...
        Сейчас таких не много, а вот потом... потом и придётся решать, делать, то, что надо... soldier
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:39
    Маловато дали , за оскорбление верховой власти России, нужно минимум пятнадцать лет строгого режима , кстати этот вопрос уже на обсуждение .
  3. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 14:41
    надеюсь он попадёт в операторы дронов и станет вторым покрышкиным
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:01
    Дать ему кисточку с краской и пусть красит мост весь срок. Плохо покрасит - заставить перекрашивать, оставить на сверхсрочную...