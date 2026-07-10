Постпред США при НАТО: Киев перехватил инициативу, Москве пора договариваться

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Постпред США при НАТО: Киев перехватил инициативу, Москве пора договариваться

Москва должна сесть за стол переговоров и завершить конфликт на Украине, как этого хочет Дональд Трамп. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

По мнению американца, Украина перехватила инициативу на поле боя, почти заморозила линию фронта и наносит значительный урон своими ударами по объектам критической инфраструктуры в глубине российской территории. Другими словами, Россия фактически уже проиграла, и ей необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров и принять условия мира при посредничестве Дональда Трампа, который является мастером «заключать сделки».

Эта война идет уже 5 лет, и ее пора закончить. (...) Мы видим перемены на поле боя, где Украина перехватила инициативу, фактически заморозила линию фронта и нанесла значительные логистические удары по России и ее военным усилиям. Поэтому я считаю, что Владимир Путин должен сесть за стол переговоров, договориться и положить конец этой войне.

Представитель США чуть ли не дословно процитировал желание Зеленского и его европейских хозяев усадить Россию за стол переговоров на своих условиях, однако, как уже неоднократно заявляли в Москве, этого не будет. Россия больше не верит Западу с его разговорами о переговорах и делает ставку на боевые действия.



Хотя для Москвы завершение конфликта было бы предпочтительней дипломатическим путем, но разговаривать сегодня не с кем, да и не о чем. А ультиматумы Россия игнорирует.
22 комментария
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  1. Victor19 Звание
    Victor19
    +4
    Сегодня, 14:13
    Откуда их берут?? Вчера Курт Волкер выступал. Сказал, что нам надо накрываться белым одеялом и ползти куда-то, вообщем всё кончено. "ДБ" Лавров
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 14:18
      Иран перехватил инициативу так, что штатам "кирдык" (можно и так перефразировать) fool
      1. Энный Звание
        Энный
        +1
        Сегодня, 14:36
        Что то я не слышал про успешные атаки Ираном территории штатов
    2. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 14:18
      Цитата: Victor19
      Откуда их берут??
      их задача формировать "правильное" виденье электората, быть на виду, и делать заявления которые все ждут. Или вы думаете он может сказать что Россия победила, а мы весь запад проиграл? Они уже Иран 25 раз победили и заключили много сделок. И все продолжают побеждать и продолжают.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 14:26
        Цитата: topol717
        И все продолжают побеждать и продолжают.

        И продолжают врат до тошноты... wassat
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:46
      Victor19
      Сегодня, 14:13

      hi Осенью всех слонов с военным преступником и педофилом коалиции Эпштейна из Фашингтона вынесут из конгресса без тапок, а иранские друзья уже опустили 3,14индосников ниже плинтуса.
      Собакам - собачья смерть!
      Так что пусть готовятся к справедливому возмездию.
      am angry
  2. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +2
    Сегодня, 14:13
    Вот садись как ты, Уитакер, с Трампом и заключай с ним сделок сколько в бопу влезет если вы мастера.
  3. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Сегодня, 14:14
    Москва должна сесть за стол переговоров и завершить конфликт на Украине, как этого хочет Дональд Трамп

    ... Пускай в начале загадку отгадает: без окон, без дверей - полна горница "огурцов"
    Подсказка: в зеркале в the bathroom наверняка ее видел, эту "горницу"
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:15
    Блажен кто верует...
    Впрочем, там не мало и тех, кто именно таких глупостей не говорит... сам себе на уме, молчит или говорит, более осторожно и оценивает ситуацию как есть, а не так, как некоторым хочется, кажется... soldier
  5. Roust Звание
    Roust
    +4
    Сегодня, 14:16
    "Трамп хочет..", " Путин должен..". А я хочу, чтоб Посейдон говорил, а наглосаксы заткнули свой рот полосатой тряпкой!
  6. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 14:16
    Москва должна сесть за стол переговоров и завершить конфликт на Украине, как этого хочет Дональд Трамп. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

    У Дональда подгорает, на кону шнобилевская премия мира, а мира всё нет.
    Везде куда янки сунули свой длинный нос или идёт война или осталось разруха или скоро начнётся очередная кровавая заваруха. soldier
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:21
      Цитата: кредо
      Везде куда янки сунули свой длинный нос или идёт война или осталось разруха или скоро начнётся очередная кровавая заваруха. soldier
      ну так на этом можно заработать и это можно пограбить. Так что они всегда готовы устроить путь к "демократии"
  7. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:22
    Никак не могу вспомнить хоть одну сделку,проведенную Трампом,которая бы нормально "прокатила"....даже "бальный зал" при Белом доме то ли будет,то ли не будет..
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 14:33
    Я так понимаю поздравления Трампа на прошлой неделе впрок не пошли? Или это хорошего мастера сделок снова испортили плохие европейцы, зеля и особенно британцы?
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 14:34
    Россия фактически уже проиграла, и ей необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров и принять условия мира при посредничестве Дональда Трампа,

    На счёт того что Россия проиграла, Мэтя конечно приврал.
    Но вот то что пока и не выиграла, факт. Но и "не выигрыш" России будет равняться "проигрышу" уже с непредсказуемыми последствиями для самой России....
  10. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 14:37
    Ну и рожа, стопудово хахлячьи корни у этой гнуси.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:40
    Цитата: Энный
    Что то я не слышал про успешные атаки Ираном территории штатов
    До штатов иранские ракеты не долетают. А вот до из баз на Ближнем Востоке - да!
  12. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    +1
    Сегодня, 14:41
    Пора России предложить странам, граничащим с Украиной, провести конференцию о мире на территории Украины с учётом интересов только этих стран.
  13. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:51
    А-ха-ха. Теперь швайнерейх только инициативу перехватил? Месяц назад побеждал в войне. А как же стратегическое поражение России? Нет, ребята, до последнего бандерогея!
  14. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 14:51
    Похоже, у этого "товарища-нетоварища" внутри горовы так-же чисто, как и снаружи.
  15. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:56
    Глядя на ситуацию в стране, на продажу турками наших ЗРК не удивлюсь что Кремль выкинет что либо такое от чего стыдно будет всю оставшуюся жизнь...
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      0
      Сегодня, 15:02
      Никаких сомнений. Увы.