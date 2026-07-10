Эта война идет уже 5 лет, и ее пора закончить. (...) Мы видим перемены на поле боя, где Украина перехватила инициативу, фактически заморозила линию фронта и нанесла значительные логистические удары по России и ее военным усилиям. Поэтому я считаю, что Владимир Путин должен сесть за стол переговоров, договориться и положить конец этой войне.

Москва должна сесть за стол переговоров и завершить конфликт на Украине, как этого хочет Дональд Трамп. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.По мнению американца, Украина перехватила инициативу на поле боя, почти заморозила линию фронта и наносит значительный урон своими ударами по объектам критической инфраструктуры в глубине российской территории. Другими словами, Россия фактически уже проиграла, и ей необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров и принять условия мира при посредничестве Дональда Трампа, который является мастером «заключать сделки».Представитель США чуть ли не дословно процитировал желание Зеленского и его европейских хозяев усадить Россию за стол переговоров на своих условиях, однако, как уже неоднократно заявляли в Москве, этого не будет. Россия больше не верит Западу с его разговорами о переговорах и делает ставку на боевые действия.Хотя для Москвы завершение конфликта было бы предпочтительней дипломатическим путем, но разговаривать сегодня не с кем, да и не о чем. А ультиматумы Россия игнорирует.