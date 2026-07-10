Возможность быстрого развёртывания: британцы отработали сброс БЭК с самолёта

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Возможность быстрого развёртывания: британцы отработали сброс БЭК с самолёта

В акватории Северного моря завершились шестидневные испытания, в ходе которых британскими военными с борта транспортного самолёта Airbus A400M Atlas было выполнено четыре штатных сброса беспилотного катера Kraken K3 Scout. БЭКи, разработанные компанией Kraken Technology Group, были сброшены с высоты около 400 метров с использованием парашютной системы.

Сброшенные с самолета безэкипажные катера благополучно выдержали удар о водную поверхность при волнении около четырех баллов (высота волн достигала 2,5 метров), сохранив полную работоспособность. Основная идея такого способа в том, чтобы существенно сократить время развёртывания дрона в заданном квадрате и не расходовать его топливо на переход к месту операции. В Британии рассчитывают, что такие БЭКи будут вести разведку, охранять корабли, наводить высокоточное оружие и выполнять другие задачи. Возможность быстро доставить высокоскоростной БЭК с полезной нагрузкой 600 кг практически в любой морской район безусловно открывает новые тактические возможности.




В апреле 2026 года немецкий концерн Rheinmetall и британская компания Kraken Technology Group совместно запустили серийное производство этих БЭКов на верфи Blohm+Voss в Гамбурге. На начальном этапе планируется выпускать около 200 единиц в год, с возможностью масштабирования до 1000 единиц K3 Scout в год. Длина K3 Scout составляет 8,4 метра, водоизмещение: 2500 кг, максимальная скорость до 55 узлов (около 100 км/ч).

11 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:26
    В общем, пиратствовать по быстрому... везде, куда могут дотянуться.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 14:29
      Так это же у них на генном уровне заложено... feel
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:40
        Может не они родоначальники такого "бизнеса", но развил идею до самого высокого государственного уровня, эт точно.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:29
      Возможность быстрого развёртывания: британцы отработали сброс БЭК с самолёта
      А это уже серьезная заявка !
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:38
        Новая эпоха пиратства...
        Увы, в те далёкие времена, самые главные пираты/бандиты редко получали по заслугам... а теперь, всем рулят политиканы, сэрЫ и прочие Жентельмены, разные фоны, мсЬе... они научили всегда оставаться в стороне, не попадать в жернова правосудия, т. к. все прибрали к своим рукам...
    3. PROXOR Звание
      PROXOR
      +3
      Сегодня, 14:34
      Не вижу никаких препятствий нашим взять это на вооружение и присылать ответочку у берегов наглосакских мелкобритов.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:44
        Напишу так... не наш метод.
        То, что написал не совпадает с тем, как сам считаю/думаю. wink
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:36
    Пора Мелкобританию "Посейдоном " смыть.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:42
    Цитата: rocket757
    В общем, пиратствовать по быстрому
    Обычно раньше таких на рее вешали wink
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:42
    Неплохой вариант в принципе. У нас, в кино правда, таким макаром отправили катер прям с экипажем спасателей, к терпящей аварию американской атомной подводной лодке.
    В идеале и самолёт бы без экипажа, ну мало ли наслушаются комментаторов в инете и давай все всё сбивать мощными ответками.
  5. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Сегодня, 15:02
    Ну, что сказать,отличная идея ! И главное успешно испытанная и поставленная на поток. Надо признать, что они молодцы.