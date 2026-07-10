Возможность быстрого развёртывания: британцы отработали сброс БЭК с самолёта
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В акватории Северного моря завершились шестидневные испытания, в ходе которых британскими военными с борта транспортного самолёта Airbus A400M Atlas было выполнено четыре штатных сброса беспилотного катера Kraken K3 Scout. БЭКи, разработанные компанией Kraken Technology Group, были сброшены с высоты около 400 метров с использованием парашютной системы.
Сброшенные с самолета безэкипажные катера благополучно выдержали удар о водную поверхность при волнении около четырех баллов (высота волн достигала 2,5 метров), сохранив полную работоспособность. Основная идея такого способа в том, чтобы существенно сократить время развёртывания дрона в заданном квадрате и не расходовать его топливо на переход к месту операции. В Британии рассчитывают, что такие БЭКи будут вести разведку, охранять корабли, наводить высокоточное оружие и выполнять другие задачи. Возможность быстро доставить высокоскоростной БЭК с полезной нагрузкой 600 кг практически в любой морской район безусловно открывает новые тактические возможности.
В апреле 2026 года немецкий концерн Rheinmetall и британская компания Kraken Technology Group совместно запустили серийное производство этих БЭКов на верфи Blohm+Voss в Гамбурге. На начальном этапе планируется выпускать около 200 единиц в год, с возможностью масштабирования до 1000 единиц K3 Scout в год. Длина K3 Scout составляет 8,4 метра, водоизмещение: 2500 кг, максимальная скорость до 55 узлов (около 100 км/ч).
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