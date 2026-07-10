Наши войска ведут бои в Осыково на подходе к Славянско-Краматорской агломерации

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Наши войска ведут бои в Осыково на подходе к Славянско-Краматорской агломерации

Российские войска после освобождения Константиновки продолжают продвижение на северо-запад – в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Находит своё подтверждение информация о том, что армия России вошла в Осыково. Это село, которое располагается у дороги, ведущей из Константиновки в Дружковку. Причём сам город Дружковка, остающийся под контролем ВСУ, входит в упомянутую агломерацию.





При этом следует констатировать, что противник отнюдь не бежит сломя голову. Потеряв Константиновку, ВСУ пытаются цепляться за любой рубеж обороны, в том числе за траншеи и «норы» в районе того же Осыково, а также западнее Молочарки. Безусловно, шансов на подобного рода «зацепы» у ВСУ было бы значительно меньше, если бы интенсивное движение наших войск было бы продолжено в направлении той же Дружковки. Но, во-первых, численность личного состава на отдельных участках фронта далека от кратного превосходства над противником. Во-вторых, продолжает проявлять себя тактика «занял населённый пункт – закрепляйся, налаживай снабжение», иначе, при относительном паритете сил может возникнуть то, что произошло, например, в конце прошлого года в Купянске, когда после взятия города нашими войсками и доклада наверх противник успешно для себя контратаковал. Теперь контроль над Купянском и окрестностями возвращается - но для этого приходится прикладывать новые усилия. Не хотелось бы повторения тех событий в Константиновке.
4 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 14:35
    Зачищаем от скверны русские земли.
  2. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +1
    Сегодня, 14:52
    веролюбовка и клиновое зачищаются и к северу от константинова образуется локальный котел
  3. trromar Звание
    trromar
    +1
    Сегодня, 14:53
    Что там у них в Дружковке? - может такие же линии обороны, бетонированные укрепосты создаваемые с 2014 года, как в Константиновке, хотя, Дружковка меньше размерами.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:56
    При этом следует констатировать, что противник отнюдь не бежит сломя голову.
    Реальность такова, что... в общем понятно, все жёстко.
    Удачи нашим воинам!
    Победа куется на полях сражений, по другому никак... soldier