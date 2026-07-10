Киев объявил обязательную эвакуацию жителей двух сёл Днепропетровщины

Еще около месяца назад киевские власти сообщили, что начинают эвакуировать семьи с детьми из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области. Теперь Киев объявил обязательную эвакуацию жителей еще двух сел Днепропетровщины.Такое сообщение сделал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской обладминистрации Александр Ганжа.Он заявил, что принудительная эвакуация коснется всех, кто проживает в Васильковке Синельниковского района и Вышетарасовке Никопольского района. Чиновник отметил, что из населенных пунктов, которым грозит опасность, уже вывезены дети. Теперь очередь за взрослыми. Их общее количество составляет примерно 6,5 тысячи человек.Также продолжается эвакуация граждан из почти ста населенных пунктов Синельниковского района.До этого прошла эвакуация из ряда населенных пунктов Синельниковского и Никопольского районов, которая в основном касалась детей. В Никопольском районе, кроме Вышетарасовки, их вывозили из Ильинки и Новокиевки.Эвакуация проводится украинскими властями и в других регионах. Так, семьи с детьми вывозили из Краматорска и Славянска в оккупированной ВСУ части Донецкой Республики. А согласно данным Минразвития территорий Украины, в общей сложности за второе полугодие 2025 года из прифронтовых районов было эвакуировано около 147 тысяч местных жителей. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях, а также о подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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