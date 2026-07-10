Киев объявил обязательную эвакуацию жителей двух сёл Днепропетровщины

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Киев объявил обязательную эвакуацию жителей двух сёл Днепропетровщины


Еще около месяца назад киевские власти сообщили, что начинают эвакуировать семьи с детьми из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области. Теперь Киев объявил обязательную эвакуацию жителей еще двух сел Днепропетровщины.



Такое сообщение сделал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской обладминистрации Александр Ганжа.

Он заявил, что принудительная эвакуация коснется всех, кто проживает в Васильковке Синельниковского района и Вышетарасовке Никопольского района. Чиновник отметил, что из населенных пунктов, которым грозит опасность, уже вывезены дети. Теперь очередь за взрослыми. Их общее количество составляет примерно 6,5 тысячи человек.



Также продолжается эвакуация граждан из почти ста населенных пунктов Синельниковского района.

До этого прошла эвакуация из ряда населенных пунктов Синельниковского и Никопольского районов, которая в основном касалась детей. В Никопольском районе, кроме Вышетарасовки, их вывозили из Ильинки и Новокиевки.

Эвакуация проводится украинскими властями и в других регионах. Так, семьи с детьми вывозили из Краматорска и Славянска в оккупированной ВСУ части Донецкой Республики. А согласно данным Минразвития территорий Украины, в общей сложности за второе полугодие 2025 года из прифронтовых районов было эвакуировано около 147 тысяч местных жителей. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях, а также о подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
6 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 15:21
    Выселяйте всю хохлоту пока до Днепра , русских людей мы освободим.
    1. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 15:27
      Эвакуация объявлена в населенных пунктах за Днепром.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 15:42
        Эвакуация объявлена в населенных пунктах за Днепром.

        ...потому что Никопольский район находится прямо, через Днепр, напротив города Энергодар, который под нашим контролем.
        Видимо "древние укры" ждут штурма через Днепр в этом месте вот и подстраховываются. soldier
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 16:23
          И как это связать с многочисленными наступлениями ВСУ на всех фронтах? Зачем они при наступлении свои тылы эвакуируют?
      2. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 15:44
        Вроде как Васильковка НЕ за Днепром.
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 16:00
          Вроде как Васильковка НЕ за Днепром.

          Всё верно, Васильковка находится в Синельниковском районе, который расположен на левом берегу Днепра, а Ильинка, Новокиевка и Вышетарасовка в Никопольском районе, на правом берегу Днепра, прямо напротив Энергодара.
          В СССР Днепропетровскую область, как и Запорожскую или Киевскую области, нарезали на двух берегах Днепра. Бывает. yes