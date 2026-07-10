В Британии усилены меры безопасности вокруг Валерия Залужного

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В Британии усилены меры безопасности вокруг Валерия Залужного

Британские спецслужбы значительно усилили меры безопасности вокруг посла Украины Валерия Залужного. По информации источников в дипломатических кругах, решение принято на фоне возросших рисков, связанных с его высоким политическим профилем и активной деятельностью.

Усиление охраны включает дополнительные патрули вокруг резиденции и посольства, пересмотр маршрутов передвижения и повышенную координацию с украинскими спецслужбами. Хотя официальные лица Британии и Украины воздерживаются от детальных комментариев, британские источники связывают это с якобы потенциальными угрозами со стороны российских спецслужб.



Однако вполне очевидно, что если кто-то и решится убрать Залужного, то это будут его нынешние и бывшие соратники из высшего военно-политического руководства Украины или же из упомянутых спецслужб самой Британии.

Всё это происходит на фоне заявлений Залужного о готовности участвовать в президентских выборах на Украине. Посол не так давно прямо ответил на вопрос о возможном участии в выборах осенью:

Да, я буду.

Залужный подчеркнул, что никогда не стремился к политической карьере, но не может игнорировать ожидания миллионов украинцев.

Его популярность среди населения остается высокой, хотя и несколько снизилась по сравнению с пиковыми значениями. В опросах он часто фигурирует как один из главных альтернативных кандидатов. Всё это крайне болезненно воспринимается Зеленским, который продолжает делать всё, чтобы никаких выборов на Украине не проводилось.

В МИД Украины подтвердили, что посол продолжает выполнять свои обязанности в полном объёме. Ситуация вокруг Залужного подчеркивает напряжённость не только внешней, но и внутренней политики Украины в условиях продолжающегося конфликта. Дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на предвыборный ландшафт, если выборы всё же состоятся в обозримой перспективе.
6 комментариев
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  1. K._2 Звание
    K._2
    +1
    Сегодня, 14:52
    А могли бы пирожками с полонием накормить и кофе с новичком!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 14:54
      это еще впереди, судя по всему он им пока нужен
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:59
      Если только чужими руками да и в инициативном порядке кого то из силовиков. В отечественной разведке, наверно с холодной войны, не практиковали ликвидации каких то лиц за рубежом. Какое то джентельменское соглашение. Да, красиво звучит для другой эпохи, понятий тогдашних систем и крайне абсурдно сейчас. Когда чужими руками у нас в стране убивают кого угодно, военных, гражданских.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:54
    возросших рисков, связанных с его высоким политическим профилем и активной деятельностью.
    их дела, их возня... готовят замену шила на мыло...
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 14:55
    Цитата: K._2
    А могли бы пирожками с полонием накормить и кофе с новичком!
    Это по линии Петрова и Баширова. Накормят........
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:58
    Для фото на заставке подходит название "Я вырву ваше сердце!"...