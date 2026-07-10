Да, я буду.

Британские спецслужбы значительно усилили меры безопасности вокруг посла Украины Валерия Залужного. По информации источников в дипломатических кругах, решение принято на фоне возросших рисков, связанных с его высоким политическим профилем и активной деятельностью.Усиление охраны включает дополнительные патрули вокруг резиденции и посольства, пересмотр маршрутов передвижения и повышенную координацию с украинскими спецслужбами. Хотя официальные лица Британии и Украины воздерживаются от детальных комментариев, британские источники связывают это с якобы потенциальными угрозами со стороны российских спецслужб.Однако вполне очевидно, что если кто-то и решится убрать Залужного, то это будут его нынешние и бывшие соратники из высшего военно-политического руководства Украины или же из упомянутых спецслужб самой Британии.Всё это происходит на фоне заявлений Залужного о готовности участвовать в президентских выборах на Украине. Посол не так давно прямо ответил на вопрос о возможном участии в выборах осенью:Залужный подчеркнул, что никогда не стремился к политической карьере, но не может игнорировать ожидания миллионов украинцев.Его популярность среди населения остается высокой, хотя и несколько снизилась по сравнению с пиковыми значениями. В опросах он часто фигурирует как один из главных альтернативных кандидатов. Всё это крайне болезненно воспринимается Зеленским, который продолжает делать всё, чтобы никаких выборов на Украине не проводилось.В МИД Украины подтвердили, что посол продолжает выполнять свои обязанности в полном объёме. Ситуация вокруг Залужного подчеркивает напряжённость не только внешней, но и внутренней политики Украины в условиях продолжающегося конфликта. Дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на предвыборный ландшафт, если выборы всё же состоятся в обозримой перспективе.