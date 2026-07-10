В Британии усилены меры безопасности вокруг Валерия Залужного
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Британские спецслужбы значительно усилили меры безопасности вокруг посла Украины Валерия Залужного. По информации источников в дипломатических кругах, решение принято на фоне возросших рисков, связанных с его высоким политическим профилем и активной деятельностью.
Усиление охраны включает дополнительные патрули вокруг резиденции и посольства, пересмотр маршрутов передвижения и повышенную координацию с украинскими спецслужбами. Хотя официальные лица Британии и Украины воздерживаются от детальных комментариев, британские источники связывают это с якобы потенциальными угрозами со стороны российских спецслужб.
Однако вполне очевидно, что если кто-то и решится убрать Залужного, то это будут его нынешние и бывшие соратники из высшего военно-политического руководства Украины или же из упомянутых спецслужб самой Британии.
Всё это происходит на фоне заявлений Залужного о готовности участвовать в президентских выборах на Украине. Посол не так давно прямо ответил на вопрос о возможном участии в выборах осенью:
Да, я буду.
Залужный подчеркнул, что никогда не стремился к политической карьере, но не может игнорировать ожидания миллионов украинцев.
Его популярность среди населения остается высокой, хотя и несколько снизилась по сравнению с пиковыми значениями. В опросах он часто фигурирует как один из главных альтернативных кандидатов. Всё это крайне болезненно воспринимается Зеленским, который продолжает делать всё, чтобы никаких выборов на Украине не проводилось.
В МИД Украины подтвердили, что посол продолжает выполнять свои обязанности в полном объёме. Ситуация вокруг Залужного подчеркивает напряжённость не только внешней, но и внутренней политики Украины в условиях продолжающегося конфликта. Дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на предвыборный ландшафт, если выборы всё же состоятся в обозримой перспективе.
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