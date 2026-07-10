Путин провёл с Совбезом совещание по вопросам информационной безопасности
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Президент России Владимир Путин провел с Совбезом совещание, ключевой темой которого стали вопросы, касающиеся информационной безопасности. В ходе совещания Путин подчеркнул, что угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий, являются чрезвычайно важным вопросом.
Примечательно, что незадолго до этого украинская сторона сообщила, что ГУР МО Украины получил десятки гигабайт закрытых данных российского НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, который входит в структуру «Ростеха» и занимается разработками в сфере лазерных технологий, инерциальных систем и квантовой электроники. Как утверждает противник, полученная украинским ГУР база данных содержит информацию о действующих и перспективных проектах российского ОПК, в первую очередь касающихся сферы производства высокоточного оружия. Также в документах есть сведения о модернизации ракетного вооружения и беспилотников. По версии ГУР Украины, помимо технической информации, база содержит персональные данные конструкторов, инженеров и других сотрудников НИИ «Полюс».
Ранее сообщалось о попытке покушения на сотрудника НИИ «Полюс». Пособники украинских террористов, следуя указаниям своих кураторов из Киева, установили взрывное устройство под днищем автомобиля, принадлежавшего российскому инженеру. Благодаря своевременным действиям сотрудников оперативных служб удалось избежать тяжких последствий, и в результате взрыва никто не пострадал. Были задержаны двое несовершеннолетних, участвовавших в установке взрывчатки под автомобиль.
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