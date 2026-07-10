Путин провёл с Совбезом совещание по вопросам информационной безопасности

3 632 43
Путин провёл с Совбезом совещание по вопросам информационной безопасности

Президент России Владимир Путин провел с Совбезом совещание, ключевой темой которого стали вопросы, касающиеся информационной безопасности. В ходе совещания Путин подчеркнул, что угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий, являются чрезвычайно важным вопросом.

Примечательно, что незадолго до этого украинская сторона сообщила, что ГУР МО Украины получил десятки гигабайт закрытых данных российского НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, который входит в структуру «Ростеха» и занимается разработками в сфере лазерных технологий, инерциальных систем и квантовой электроники. Как утверждает противник, полученная украинским ГУР база данных содержит информацию о действующих и перспективных проектах российского ОПК, в первую очередь касающихся сферы производства высокоточного оружия. Также в документах есть сведения о модернизации ракетного вооружения и беспилотников. По версии ГУР Украины, помимо технической информации, база содержит персональные данные конструкторов, инженеров и других сотрудников НИИ «Полюс».



Ранее сообщалось о попытке покушения на сотрудника НИИ «Полюс». Пособники украинских террористов, следуя указаниям своих кураторов из Киева, установили взрывное устройство под днищем автомобиля, принадлежавшего российскому инженеру. Благодаря своевременным действиям сотрудников оперативных служб удалось избежать тяжких последствий, и в результате взрыва никто не пострадал. Были задержаны двое несовершеннолетних, участвовавших в установке взрывчатки под автомобиль.
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Звание
    кредо
    +11
    Сегодня, 16:13
    ...Благодаря своевременным действиям сотрудников оперативных служб удалось избежать тяжких последствий, и в результате взрыва никто не пострадал. Были задержаны двое несовершеннолетних, участвовавших в установке взрывчатки под автомобиль...

    В СССР были октябрята, пионеры и комсомольцы, которых учили любить и защищать родину, уважать старших и давать отпор хулиганам. Но те времена прошли, идеологию посчитали анахронизмом и заявили о том, что подрастающему поколению нельзя промывать мозги и их воспитание теперь будет основано на патриотизме.
    Ну вот плоды патриотизма мы и видим воочию, два несовершеннолетних "патриота" (непонятно какой страны патриоты) устанавливали взрывчатку под гражданский автомобиль.
    Ну что, воспитатели из высоких кабинетов, чьи это патриоты? angry
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:18
      Ну что, воспитатели из высоких кабинетов, чьи это патриоты?
      вчера мужика поймали за примерно тем же самым 1978 года рождения. А он чей патриот?
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 17:32
        Ему было 14 лет когда не стало СССР. Или вы хотите обозвать его советским?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 18:17
          Детство определенно в СССР прошло. И есть те, кто старше, вот 1965 года ловили
          https://www.interfax.ru/russia/977572
          Можно вбить в гугл - ФСБ поймала 19ХХ рождения - любой год найдёте. И это не говоря про всяких кравчуков и порошенок
          1. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            -1
            Сегодня, 18:36
            Насчёт кравчуков и порошенок, есть хороший советский фильм "Об этом забывать нельзя" с молодым Тихоновым. Посмотрите на досуге!
          2. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            -1
            Сегодня, 18:41
            И что уж на кравчуков и порошенок пенять, когда сотрудники КГБ искали "запасной аэродром"!
      2. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        -1
        Сегодня, 19:11
        Цитата: alexoff
        вчера мужика поймали за примерно тем же самым 1978 года рождения. А он чей патриот?

        это дитё Перестройки.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:20
          Тут поколение ЕГЭ, там дети перестройки, вот эти поколение пепси, это шестидесятники, вон там троцкисты и зиновьевцы, а дальше буржуины и русские либералы пошли fellow
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            0
            Сегодня, 19:25
            Цитата: alexoff
            Тут поколение ЕГЭ, там дети перестройки, вот эти поколение пепси, это шестидесятники, вон там троцкисты и зиновьевцы, а дальше буржуины и русские либералы пошли fellow

            Да именно так, к сожалению... Но самое большое что меня поражает это культ личности Сталина. его утвердил съезд более чем наполовину состоящий из фронтовиков! Как они могли предать верховного?
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 17:20
      Цитата: кредо
      В СССР были октябрята, пионеры и комсомольцы, которых учили любить и защищать родину, уважать старших и давать отпор хулиганам. Но те времена прошли, идеологию посчитали анахронизмом и заявили о том, что подрастающему поколению нельзя промывать мозги и их воспитание теперь будет основано на патриотизме.

      Только что.
      Между делом бубукают новости по телевизору, "Россия-1". Сюжет о том, как где-то отремонтировали детскую поликлинику.
      Сопливая школьница лет 14 восхищается, как всё круто отремонтировали: "Так всё красиво! Ощущение, что попала куда-то за границу..."

      Вопрос: кто этой сопле рассказал, что за границей всё круто и красиво? Семья? Школа? В меру своих мозгов она радуется, что и у нас теперь так же?

      Я понимаю - она заграницы ещё не видела. Тем более, такой, какую туристам стараются не показывать.
      Но как она будет жить дальше? Она, такие как она - это ДЛЯ НИХ Россия не Родина, а "pашка".

      И кто-то потом удивляется - откуда это у нас берутся завербованные Украиной террористки типа той, о которой вчера весь день по телевизору бубнили?... А уж "герои Верхнего Ларса" после такого вобще нормально и естественно смотрятся.

      А главное - что руководство "Россия-1" ни фига не понимает, что эта тля сказала и "журнализдам", тащащим это в эфир, руки не отрывает.

      Цитата: кредо
      Ну что, воспитатели из высоких кабинетов, чьи это патриоты?
      1. Ростов_1976
        Ростов_1976
        -2
        Сегодня, 17:40
        Где вы увидели в ее словах что
        что за границей ВСЁ круто
        ?
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 18:08
        *кто этой сопле рассказал, что за границей всё круто и красиво? Семья? Школа? В меру своих мозгов она радуется, что и у нас теперь так же?*

        возможно родители, которые обращались за мед.помощью в той же Турции.
        исходя из своего опыта--нормально у них там с медициной. платной. за нас там агент платил.
        Правда, в нашей российской платной клинике не хуже.
    3. kebzuref Звание
      kebzuref
      -3
      Сегодня, 17:34
      Хорошее идеологическое воспитание СССР помогло ей сохранится, результаты мы видели, при любой идеологии и воспитании, найдутся дауны или сволочи которые продадутся, не надо тут фантазировать.....
  2. DVM Звание
    DVM
    +28
    Сегодня, 16:13
    Прозаседавшиеся. Сплошная говорильня, заседания, совещания и пустое балобольство. Нулевой результат. 27 лет прошло. Деградация и развал везде.
    P.s. турция продала/отдала непонятно куда наши С-400. Геостратег опять обделался, обманули его снова. Дно просто.
    1. Хагакурэ Звание
      Хагакурэ
      -3
      Сегодня, 17:00
      Хозяина нет в стране — ХОЗЯИНА!!! Всё остальное — следствие отсутствия твёрдой, жёсткой руки... У меня перед глазами пример Александра III, он ведь страну принял на пике либеральных реформ, ситуация чем-то напоминала нашу (войны, правда, не было)... Но пришёл к власти человек с чёткими национальными ориентирами и буквально за несколько лет навёл порядок в стране. Жаль, рано Господь забрал, подзадержись лет на 10, жили бы в другой стране... Да, и бред про царя-пьяницу не пишите.
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        +1
        Сегодня, 17:08
        да, Александр 3й любил выпить. С Черевиным, например. Но хозяином стран он был, несмотря на то, что прожил своё царствование затворником в Гатчине. Не все реформ отца отменил, был скорее осторожен, нежели воинственен.
        1. Хагакурэ Звание
          Хагакурэ
          -2
          Сегодня, 17:15
          Ссылку на серьезный источник, где упоминается, что Александр III пил... Выпивал — да, и то очень мало для его комплекции... Вообще — жду...
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        +2
        Сегодня, 18:13
        *Хозяина нет в стране — ХОЗЯИНА!!!*

        хозяин в стране--есть. по хозяйски электорат стрижет, обрасти не дает.
        государственника--нету.
      3. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 18:37
        Цитата: Хагакурэ
        Хозяина нет в стране — ХОЗЯИНА!!!

        Зато хозяйчиков-временщиков хоть пруд пруди!
    2. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +3
      Сегодня, 17:10
      уже и дно пробито. ожидаем новых заявлений кремлёвской "команды мечты", где, когда, почему и как они будут искать очередной договорняк.
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 17:36
      вероятными покупателями называют Катар или ОАЭ).Купленные в 2017–2019 годах за $2,5 млрд системы С-400 так и не были полноценно развернуты турецкой армией и все эти годы преимущественно находились на складах хранения.
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: DVM
      P.s. турция продала/отдала непонятно куда наши С-400.

      Ссылочку можно дать на надёжный источник сведений о состоявшейся продаже Турцией ЗРК С-400? Какой стране, за какую сумму? Надеюсь, вы обладаете подтверждённой информацией об этой сделке. Жду ответа с нетерпением. smile
  3. doker79 Звание
    doker79
    +17
    Сегодня, 16:13
    Ну в целом всё правильно, информационная безопасность сейчас должна быть в приоритете.
    Если не сообщать народу о прилетах по нпз и проблемах на заправках, то и нет проблемы.
    1. Развед Звание
      Развед
      +14
      Сегодня, 16:23
      Цитата: doker79
      Ну в целом всё правильно, информационная безопасность сейчас должна быть в приоритете.

      Кто спорит? Если только понятие "информационная безопасность" не будет подменено понятием "информационный вакуум". А таковая тенденция вырисовывается.
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 18:41
        Путин провёл с Совбезом совещание по вопросам информационной безопасности

        Значит, что-то еще запретят, перекроют и загнобят...
  4. Ivan F Звание
    Ivan F
    +5
    Сегодня, 16:15
    Интересно, за последние "дцать" лет хоть одно совещание переросло во что-то конкретно-полезное. Или как говаривал барон дю Валлон де Брасье де Пьерфон, устами Дюма - " я дерусь, просто потому что дерусь".
  5. Piramidon Звание
    Piramidon
    +5
    Сегодня, 16:16
    Такое впечатление, что все эти совещания-указания только для статеек в инете. Позаседали, послушали, в сети опубликовали и забыли. Исполнять их никто не собирается. Весь пар в свисток уходит.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 16:18
    Примечательно, что незадолго до этого украинская сторона сообщила, что ГУР МО Украины получил десятки гигабайт закрытых данных российского НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха,

    Возможно деза...проверять все это надо как вброс, с определенной целью парализовать работу этого почтового ящика...прием известный.
  7. Вайфу Звание
    Вайфу
    +9
    Сегодня, 16:18
    А хоть на одном из бесконечно проводимых Путиным "совещаниях" прозвучали слова: приняты меры, решено, достигнуто, ответственные наказаны?
  8. Ирек Звание
    Ирек
    -17
    Сегодня, 16:36
    Значит будем вычищать Российский интет от всякого мусора.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +12
      Сегодня, 16:56
      Дьявол, как всегда, в деталях - кто конкретно и по каким критериям будет определять что мусор а что нет?
  9. Энный Звание
    Энный
    +5
    Сегодня, 16:42
    Опять ркн гайки закрутит
  10. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +13
    Сегодня, 16:43
    Человека определяют поступки, а не слова. За 26 лет слов очень много, а поступки или дела если и были, то со знаком "минус". Одна пенсионная реформа чего стоит
    «Я против увеличения сроков пенсионного возраста, и, пока я президент, такого решения принято не будет».
  11. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 17:01
    Это в Союзе было престижно работать в таких НИИ-почтовых ящиках. Сейчас там с ИБ наверное не все так гладко. Зарплаты небольшие, молодежи поэтому нет, на ПО и оборудование тоже скорее всего, фондов нет. Откуда взяться хорошей защите.
  12. asng Звание
    asng
    +2
    Сегодня, 17:16
    Были задержаны двое несовершеннолетних, участвовавших в установке взрывчатки под автомобиль.

    Результат отсутствия воспитания подрастающего поколения со стороны государства. Государственное воспитание есть идеология, т.е. выстраивание в сознании граждан системы взглядов и ценностей. Отсутствие государственной идеологии - это тоже идеология, только вражеская. Те, кто сказал, что идеология в России не нужна - враги России, т.к. тем самым они сказали, что Человека Государственного в России выращивать не нужно. Идея первична. На основе идеи ставится цель. Идеология - один из инструментов достижения цели. С 1993г. в России отсутствует государственная идеология. Т.е., более 30 лет в России отсутствует целенаправленное воспитание и, как следствие, целенаправленное развитие общества. Исключение идеологии, т.е. целеполагания развития общества, это стратегический удар по России, последствия которого мы только-только начинаем наблюдать.
  13. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +2
    Сегодня, 17:20
    Были задержаны двое несовершеннолетних, участвовавших в установке взрывчатки под автомобиль.

    Откуда такие берутся, кто их родители, как их вербуют и как это пресечь. Это же ненормально. Фильм снять про таких "несовершеннолетних", которые повелись на деньги, показать там судебные процессы, условия содержания в тюрьме, посадить ведь могут лет на 20, интервью взять у них и родителей. Психологов подключить, как-то смонтировать, чтобы возымел действие. И на родительских собраниях с детьми показывать и обсуждать.
  14. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 17:52
    Вот придумывают.
    Будут вводить жестойчащую цензуру, блокировки в интернете до тех пор , пока сами не почувствуют на себе свою работу и последствия.
  15. Lukas Звание
    Lukas
    0
    Сегодня, 18:13
    А как же террор на территории СШа? Уже пора!!!
  16. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:26
    Как утверждает противник, полученная украинским ГУР база данных содержит информацию о действующих и перспективных проектах российского ОПК, в первую очередь касающихся сферы производства высокоточного оружия. Также в документах есть сведения о модернизации ракетного вооружения и беспилотников. По версии ГУР Украины, помимо технической информации, база содержит персональные данные конструкторов, инженеров и других сотрудников НИИ «Полюс».
    Если это правда, интересно, на серверах «Интела» и AMD всё хранилось?
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 18:54
      А что можно было на Эльбрусе? laughing
  17. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    -1
    Сегодня, 18:49
    Это должно было быть решено не путём проведения совещания с участием президента. Подозреваю, на данном предприятии отсутствует в принципе поняти "первый отдел" и "отдел противодействия иностранным техническим разведкам". Наверняка это обычная частная лавочка, притесавшаяся к ОПК. Институтами сейчас модно обязываться... Если же не частная лавочка, а вполне себе государственная, то там руководство под статьи подвести можно и нужно.
  18. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -1
    Сегодня, 19:32
    В стране, где четыре года целенаправленно бомбили НПЗ и тепнрь по городам и весям стоят очереди за бензином, вопрос информационной безопасности - наиглавнейший.
  19. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 19:43
    Как утверждает противник, полученная украинским ГУР база данных содержит информацию о действующих и перспективных проектах российского ОПК, в первую очередь касающихся сферы производства высокоточного оружия..

    ... Если это правда, то это колоссальный ущерб безопасности.. По сути, это возможность для врага нивелировать все возможные разработки в будущем. Высокоточное оружие -это сейчас флагман войны